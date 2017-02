Inför West Bromwich-Stoke

"Förr i tiden" vann vi nästan alltid mot West Bromwich. Men nu var det ett tag sedan, är det dags nu?

Bägge lagen i denna match kommer från 1-1 matcher under veckan som gått. The Potters borde avgjort matchen mot Everton under första halvlek men tyvärr fick vi se flera svaga avslut i bra lägen av hemmalaget (läs Arnautovic). West Bromwich hade ledningen i sin bortamatch mot Middlesbrough men fick nöja sig med oavgjort till slut. Här kommer förutsättningar inför matchen.Klubb: West Bromwich AlbionSmeknamn: The BaggiesGrundad: 1878Arena: The HawthornsManager: Tony PulisWest Bromwich har överraskat denna säsong och ligger för närvarande på en fin åttonde plats. Ett antal platser högre än vad undertecknad själv hade placerat laget innan säsongen. Jag trodde nog själv att laget skulle ligga betydligt längre ner i tabellen men att ens fundera på en nedflyttningsplats fanns inte. Inte med tanke på att gamle Stokemanagern Tony Pulis leder laget och han åker ju aldrig ut med ett lag som han har hand om....Lite förändringar har det blivit i spelartruppen för West Bromwich under januaris transferfönster. Tony Pulis värvade en gång i tiden Marc Wilson till Stoke och nu har han lyckats få honom till West Bromwich från ligakonkurrenten Bournemouth. Dock endast på lån ännu så länge. Samtidigt har Pulis tvingats släppa Saido Berahino till helgens motståndare, Stoke City. Berahino har ju länge varit på väg från klubben men det dröjde fram till det nyss stängda transferfönstret innan det blev verklighet.Hemmalaget kommer till spel utan Jonny Evans som varit borta från spel ett tag nu. Även nyförvärvet Marc Wilson och Brendan Galloway missar denna match.West BromwichMiddlesbrough (Premier League) 1-1Sunderland (Premier League) 2-0Tottenham (Premier League) 0-4Derby (FA-cupen) 1-2Hull (Premier League) 3-1StokeEverton (Premier League) 1-1Manchester United (Premier League) 1-1Sunderland (Premier League) 3-1Wolverhampton (FA-cupen) 0-2Watford (Premier League) 2-0Tony Pulis: "I have great respect for Stoke City. It'll be tough and we will have to be at our best to get a result. It's a big game on Saturday. We need our supporters to come and get behind us like they have done this season. I fear Crouchy. He's a fantastic player. He has got his 100 goals. He's a good lad and fantastic pro."Mark Hughes: "West Brom are maybe my bogey team. It seems we have a difficulty getting maximum points against them, but sometimes circumstances play a part. Decisions have gone against us in terms of sendings off and the like, and that has made it difficult for us. We want to keep as many on the pitch as we can tomorrow, and if we do that, given our form at the moment, we have a chance to win it."Finns det något annat att ta upp här än Peter Crouch mål nr 100 i Premier League? Säkert men det är nog det som diskuterats och glatt Stokefansen mest. Och givetvis firade han detta med sin robotdans inför fansen. Grattis Peter Crouch, nu ser vi fram mot ytterligare mål från dig i Stoketröjan.Klubb: Stoke City FCSmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: bet365 StadiumManager: Mark HughesTycker att Stoke gör en riktigt bra första halvlek mot Everton i onsdags och vi skulle absolut ha avgjort matchen redan då. Tyvärr missar Arnautovic några gyllene lägen och målet vi släppte in är ett riktigt skitmål. Andra halvlek bjöd inte på så många målchanser men bägge lagen hade i alla fall ett läge var i slutskedet att avgöra. Berahino var nära för Stoke och vid andra målet gjorde Lee Grant en kalasräddning när Everton var farligt framme.Många bra prestationer i matchen mot Everton. Charlie Adam gjorde kanske sin bästa insats i Stoketröjan, fortsätt så Charlie. I backlinjen fortsätter Bruno Martins Indi att imponera, han måste vi bara köpa loss i sommar. I anfallet fick vi se Peter Crouch göra ytterligare en bra insats och vad skoj att han fick göra sitt mål nr 100 i Premier League. Synd bara att det inte gav tre poäng. Fortsätter Crouch i den stilen är han absolut värd det nyss förlängda kontraktet. Vill även ge bägge ytterbackarna, Pieters och Bardsley, en eloge för sina insatser.Stoke har fin form för tillfället och är obesegrade under 2017 när det gäller ligaspelet. Enda plumpen i protokollet under detta år är matchen i FA-.cupen mot Wolverhampton. Ett Wolves som därefter överraskande ännu en gång i omgången därpå genom att besegra Liverpool på bortaplan. När det gäller helgens motståndare West Bromwich så var det ju så att Stoke nästan alltid vann mot dem ett tag. Nu har det gått lite grus i maskineriet för The Potters i matcherna mot West Brom och det var ett tag sedan det blev en trepoängare.I intervjun med Mark Hughes inför denna match kom det fram att Xherdan Shaqiri och Glen Jonsons bägge missar även denna match. Två spelare som varit skadade en del denna säsong, det har vi absolut inte råd med. I övrigt saknas ännu Jack Butland, Geoff Cameron och Jon Walters. När det gäller Mame Biram Diouf och Wilfried Bony, som bägge är tillbaka från afrikanska mästerskapen, lär det väl bli en plats på bänken för dem.GrantBardsleyShawcrossMartins IndiPietersAdamWhelanAfellayAllenArnautovicCrouchDomare i matchen är Kevin Friend och han blåser igång denna match lördag kl 16.Saido Berahino är tillbaka på The Hawthorns men denna gång i Stoketröjan. Utbuad har han blivit tidigare på denna arena och det när han tillhörde West Bromwich. Ganska troligt att han blir det även denna gång. Tror ni han är sugen på att avgöra denna match?