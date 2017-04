Leicester City v Stoke City 2-0 (1-0)

Stoke åkte på förlust borta mot Leicester. 2-0 skrevs slutresultatet till efter att Ndidi fått en drömträff som slutade i krysset och sedan fastställde Vardy siffrorna tidigt i andra halvlek.

Shwacross

Arnautovic

Whelan

Crouch

Med Bardsley avstängd fick Johnson kliva in på högerbacken. Dessutom var Cameron inte tillgänglig för spel och han ersattes av Whelan på mittfältet. Det var de enda förändringarna i startelvan jämfört med matchen mot Chelsea för två veckor sedan, men det var mycket som skiljde i inställningen hos spelarna från den matchen. Stoke ser hyfsat pigga ut i ineldningen av matchen och det mest minnesvärda är kanske när Sobhi snyggt spelar fram Walters. Irländaren tar sig fram till vänster i straffområdet, men hans avslut täcks till hörna av Schmeichel. Leicester åstadkommer inte heller så mycket, men i vanligt ordning blir det lite hönsgård i Stoke's straffområde i samband med hörnor och fasta situationer.Det dröjde till 25:e min innan hemmalaget får iväg sitt första avslut på mål, men vilket avslut det blir. Ndidi får ganska ostört ta sig fram mot straffområdet innan han avlossar stora kanonen. Skottet fräser upp i Grants vänstra kryss och han är helt chanslös på skottet.Stoke försörker sedan ta sig in i matchen, men det känns ganska andefattigt och tämligen fantasilöst. Aranutovic försöker, men kommer ingen vart, utan halvleken slutar med hemmaledning.Andra halvlek är sedan bara dryga minuten gammal när Vardy utökar ledningen och detta efter horribelt försvarsspel av Glen Johnson . Ett inlägg från Leicesters högerkant letar sig in i bortre delen av straffområdet, där de båda nämna spelarna befinner sig. Johnson står på hälarna och hästasöver, medan Vardy hur enkelt som helst smyger upp bakifrån och vinklar in bollen, även denna gång utan att ge Grant en rimlig chans.Stoke försöker nu än mer för att ta sig in i matchen, men det är Rävarna som skapar farligast chanser. Men redan i 54:e min väljer Hughes att göra ett byte för att skapa bättre lägen framåt. Det är tydligt att han avser att satsa på höjdbollar in i straffområdet, när han väljer att plocka ut Walters och ersätter honom med Crouch.Leicester är dock nära att utöka ledningen tre min senare när Okazaki får bra läge, men hans skott går rakt på Grant.I 64:e min har Stoke bra press i Leicesters straffområde, men antingen träffar Sobhi en försvare med sitt inlägg eller blir han själv träffad i ryggen när Arnie försöker spela in bollen. Istället får kontringsglada Leicester ett bra läge när man lyckas bryta anfallet. Vardy driver upp bollen på vänsterkanten och spelar in bollen till Mahrez, men Grant gör en utmärkt benparad.I 67:e min får Arnie upp ångan på högerkanten och tar sig elegant förbi två spelare innan han spelar in bollen till en fristående Crouch. Denne försöker vinkla in bollen med en bredsida på volley, men får tyvärr bollen utanför stolpen. Stoke's bästa chans i matchen!Tre min senare gör Stoke ett dubbelbyte när man sätter in Diouf och Adam. Whelan och Berahino får lämna. Direkt lyckas Diouf nå Arnautovic med en genomskärare och österrikaren sätter bollen distinkt i mål, men dessvärre blir han avvinkad för offside.Stoke fortsätter att försöka ta sig in i matchen, men det vill sig inte alls denna afton på King Power Stadium. Om det sen beror på Stoke-spelarnas oförmåga att vara kreativa eller hemmaspelarnas briljanta försvarsspel ska väl vara osagt, En kombination kanske. Grant får dock inte samma hjälp, utan får anstränga sig betydligt mer än Schmeichel för att hålla nere siffrorna. I 86:e min gör han en ny utmärkt räddning när Gray försöker böja in bollen i bortre gaveln.Domare Mason lägger sedan till 4 min, men detta hjälper inte Stoke att komma närmare Leicester, utan det är snarare Rävarna som ligger närmast till att göra 3-0. Det sista som händer är dock att Crouch får ett nytt bra läge, men denna gång gör Schmeichel en bra räddning på hans nick.Därefter blåser domaren av matchen som slutar med förlust, 2-0.Att Leicester, med vind i seglen och uppåstigande form, som dessutom tagit sig till kvartsfinal i CL, tämligen bekvämt besegrar ett Stoke i Ingenamnsland är väl ingen större skräll.När Stoke inte levererar är det sannerligen ingen fröjd att titta på, men jag har svårt att sälla mig till domedagsprofetiorna på forumet. Resultatet känns för mig ganska väntat. Visserligen har Stoke ambitioner att ligga på övre halvan, men motivtionen att hålla sig kvar är alltid högre. Och även om man har ambitionen att ligga högre så kan det ta lång tid att få in det mentalt hos spelarna i en klubb som inte varit topp 4 de senaste 40 åren. Och nu när Leicester hittat tillbaka till spelet och formen som gjorde dem till mästare förra säsongen, så hade jag varit nöjd med en pinne i den här matchen.Nu räckte det inte till det och hur man kan uppträda som Johnson gör på 2-0-målet är för mig en gåta. En ny högerback ser jag som mer angeläget än en ny vänsterback. Pieters har måhända sina brister, men Johnson håller definitivt inte måttet längre. Han är ju inte ens bra i offensiven längre.Glädjande var dock att se Sobhi och Arnautovic, som var de spelare som stod för den offensiva kvalitén.Nu tar vi nya tag mot Burnley på Turf Moor imorgon kväll.Leicester City - Stoke City 2-0 (1-0)1-0 Ndidi 25'2-0 Vardy 47'Publik: 31 958Avslut: 23-10Avslut på mål: 10-2Bollinnehav: 48-52Hörnor: 10-4Varningar: 1-4GrantJohnsonMartins IndiPieters(Adam - 70')AllenSobhiWalters (- 54')Berahino (Diouf - 70')Övriga avbytare: Given, Muniesa, Afellay, Imbula.