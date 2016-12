2016-12-27 18:15

Imbula gjorde självmål och hade i övrigt ingen bra afton på Anfield.

Liverpool v Stoke City 4-1 (2-1)

Stoke tog ledningen borta mot Liverpool redan i 12:e min och var sånär att sätta 2-0 bara 6 min senare, men istället bjöd man in The Reds i matchen och rasade ihop fullständigt i andra halvlek. Inte minst hjälpte Stoke till att spela fram till 3 av motståndarnas mål och man ska vara glada att förlusten bara stannade vid 4-1.





Matchen:

Så snart You neve walk alone tystnat så tar Stoke-fansen i med en mäktig Delilah, som ljuder högt på den tämligen tysta arenan.



I 3:e min får Allen med sig en frispark någon meter in på offensiv planhalva, men när Whelan ska ta hand om denna så slarvar irländaren å det grövsta och slår en tvåmeterspassning till en motståndare. Detta leder till en kontring för hemmalaget, men bollen fram mot Mané blir för brant och rinner över kortlinjen.



Första avslutet kommer i 6:e min efter hörna för



I 10:e min får



Stoke fortsätter anfalla och i 12:e min slår Diouf ett bra inlägg som Crouch går upp på, men Lovren nickar undan bollen. Den hamnar sedan på fötterna hos Pieters som avancerar ner längs vänsterkanten och slår ett hårt inlägg. Där möter Walters vid första stolpen och får till en distinkt nick, som Mignolet inte kan hålla, utan bollen går in i mål. 0-1!



Stoke fortsätter att skapa lägen även eftermålet och i 18:e min kommer Allen fram i ett mycket bra läge och får på ett bra avslut, men Mignolet gör en utmärkt fotparad. Det är dock bara centimeter från att returen hamnar på fötterna hos Crouch, men det blir istället Pieters som får testa att avsluta, men då är läget inte ritkigt lika bra och skottet täcks undan.



Stoke har tänt till ordentligt efter målet och ger inte hemmalagets försvar många lugna stunder, samtidigt som man försvarar sig väl. Det är väl bara när Imbula håller i bollen lite för länge, som man blir frustrerad som åskådare. Släpp bollen i tid!



Liverpool får åter tryck mot Stoke's mål och i 24:e min drar Firminho på ett skott som Crouch rensar undan på egen mållinje. Bra Crouch! Minuten efter det blir Diouf liggande och får vård. Det mest glädjande i det ögonblicket är att man får se Afellay värma upp längs linjen, men holländaren får vänta med ett inhopp då Diouf kan fortsätta.



Stoke fortsätter att jobba bra och kring halvtimman spelad osar det hett igen. Närmast är när Pieters kommer fram på sin vänsterkant, men hans inspel når inte fram då en försvarar är framme och täcker, vilket leder till att bollen går i famnen på Mignolet. I nästa skede får Walters läge att skjuta, men skottet täcks av försvaret.



Hemmalaget har svårt att skapa något, men i 35:e min får Mané bollen på högerkanten och hans inspel ser farligt ut, men bollen hamnar hos Johnson. Han får dock inte undan bollen, utan verkar försöka vårda bollen mitt framför eget mål. Bollen hamnar istället hos Lallana som dunkar in bollen ur väldigt snäv vinkel. 1-1!



Tre min senare spelar Lallana in bollen till Firmino, men denne får för mycket fot under bollen och den går högt över. Han skulle dock få bättre riktning på skottet i 44:e min. Brassen får lite yta i straffområdet och får på ett bra skott som går stolpe-stolpe-in. 2-1!



Domaren lägger till 3 minuter och under dessa får Mané ett utmärkt läge att utöka ledningen, men skottet går strax utanför Grants högra stolpe. Halvleken kunde stått 0-2 efter 18 min, men mot slutet var det betydligt närmare 3-1, men den slutade 2-1.



Andra halvlek inleds med tämligen böljande spel. I 52:a min får Walters med sig en frispark i bra läge, efter att Millner klättrat uppe på ryggen på irländaren. Imbula lyckas dock med konststycket att slå bollen över samtliga spelare i straffområdet och ut till inspark. Svagt, Imbula!



Annars har Stoke en ganska bra period i detta skede av matchen, men man få inte till några farliga målchanser. Hemmalaget är självklart inte lika angelägna att anfalla, men när man får chansen så tar man den och i 57:e min blir det farligt, men Lallanas skott täcks till hörna. Nu är det istället hemmalaget som får lite tryck och bollinnehav.



Imbulas andra halvlek är inget man vill minnas och i 59:e ska han nicka undan en hög och lös boll på egen planhalva och han väljer att nicka den åt det enda hållet man INTE ska nicka den - inåt i plan. Liverpool är inte sena att sno bollen och anfaller längs vänsterkanten. Ett hårt och lågt inlägg spelas in och Imbula är först på bollen, men kan inte göra så mycket annat än att slå bollen i eget mål. 3-1! Tack för det, Imbula!







Men om Imbula bjuder Liverpool på ett mål, så gör Shawcross det än värre. På egen planhalva väljer han att vända hem och slår hem bollen till Grant, utan att titta upp. Där kommer Sturridge löpande och helt fri med Grant gör han inga misstag, utan rundar denne och sätter bollen i tomt mål. 4-1!



Det enda glädjeämnet under andra halvlek är när Afellay får komma in istället för Diouf i 75:e minuten efter sin långa skadefrånvaro. Tre minuter efter sitt inhopp är han sånär att bli målskytt, men hans skott går strax över ribban.



Under slutet av matchen har man bara en förhoppning - att det inte blir 6-1... eller mer.



I 84:e min applåderas Peter Crouch av från plan av i stort sett hela Anfield och ersätts av Bony. Några fler blir det som väl är inte i matchen, för det var betydligt närmare 5-1 än reducering i slutet. Vi får vara nöjda med att det slutade vid 4-1.



Kommentar:

Riktigt tråkigt att se vissa spelare vika ner sig så fullständigt och göra så fatala misstag. Imbula gör verkligen ingen bra match och hans egen framspelning som ledde till hans eget självmål är talande för hans prestation denna kväll.







Vad Shawcross tänker på när han spelar hem i blindo, hoppas jag att han inte ens själv kan svara på.



Det kunde stått 0-2 i första halvlek, men istället bjuder man in Liverpool i matchen genom individuella misstag. Det håller inte.



Imbula? Det finns inget försvar längre, han duger i cuperna, i matcher mot lag från trean.



Nu väntar



Vi bryter ihop, kommer igen och tar tag i 2017!



Matchfakta:

Liverpool - Stoke City 4-1 (2-1)

0-1 Walters 12'

1-1 Lallana 35'

2-1 Firmino

3-1 Imbula 59'

4-1 Sturridge 70'

Publik: 53 094



Avslut: 12-3

Avslut på mål: 6-2

Bollinnehav: 66-34

Hörnor: 8-2

Varningar: 0-1



Stoke City's laguppställning:

Grant



Johnson

Shawcross

Martins Indi

Pieters



Whelan (Sobhi - 67')

Imbula



Diouf (Afellay - 75')

Allen

Walters



Crouch (Bony - 84')



Övriga avbytare: Given, Adam, Shaqiri, Bojan.



PROUD TO BE A POTTER!

Liverpool-Stoke Simon Mignolet

Nathaniel Clyne

Ragnar Klavan

Dejan Lovren

James Milner

Adam Lallana

Jordan Henderson

Georginio Wijnaldum

Sadio Mane

Divock Origi

Roberto Firmino



Avbytare

Emre Can

Ovie Ejaria

Loris Karius

Lucas Leiva

Alberto Moreno

Daniel Sturridge

Benjamin Woodburn

Lee Grant

Glen Johnson

Ryan Shawcross

Bruno Martins Indi

Erik Pieters

Glenn Whelan

Giannelli Imbula

Mame Biram Diouf

Joe Allen

Jon Walters

Peter Crouch



Avbytare

Charlie Adam

Ibrahim Afellay

Wilfried Bony

Shay Given

Bojan Krkic

Xherdan Shaqiri

Ramadan Sobhi



2016-12-27 21:08:00

