Mark Hughes och hans "medelmåttor" fixade en poäng

Manchester City-Stoke 0-0

I veckans lag-artikeln på svenskafans blev Stoke utan Arnautovic kallade "medelmåttor". Arnautovic var inte med i denna match men ändå klarade "medelmåttorna" av att spela hem en poäng mot Manchester City.





Matchen:

Matchens första hörna till hemmalaget kommer redan i andra minuten och det efter en felpassning från Allen. Hemmalaget väljer en kort variant och helt plötsligt är det spel på mittplan i stället. I sjätte minuten kommer matchens första målchans och det är till bortalaget. Ett inlägg från Pieters hittar fram till Diouf som tyvärr inte får någon bra träff och hemmamålvakten kan rädda enkelt. Nästa hörna i matchen går även den till hemmalaget efter att Allen nickat undan ett inlägg. Även denna blir kort men ett inlägg direkt efter blir lite småfarligt men bollen rinner ut till inspark för Stoke.



När kvarten är spelad får Stoke ett fint kontringsläge. Bollen hittar ut till Ramadan som lurar sin försvarare ordentligt men tyvärr kan hans inspel rensas undan av hemmaförsvaret. Strax efter får vi se några dueller mellan de bägge lagens spelare och domsluten går till bortalagets fördel. Helt rätt enligt mig men inte enligt hemmapubliken. En frispark för Stoke hittar fram till Martins Indi men hans avslut mot mål blir snällt som ett bakåtspel till egen målvakt.



När dryga tjugo minuter är spelade är Sané på väg igenom efter en bra passning men Bardsley gör ett fint jobb och bryter bra i straffområdet. Några minuter senare åker Phil Bardsley på ett gult kort när Agüero bryter fram i anfallsläge och det blir frispark för hemmalaget en bit utanför straffområdet. Kolarov tar avslutet och det blir bra men Grant är med i Stokemålet och räddar till inkast. Diouf gör ett gott jobb efter att ha blivit tunnlad och vinner tillbaka bollen. I duellen efter trycker Sané till Diouf men frispark som följd. Protesterna som Sané visade har vår egen Arnautovic blivit varnad för flera gånger under säsongen men bedömingen är som vanligt olika.



Hemmapubliken fortsätter att bua åt alla domslut som går emot sitt lag. När halvtimman är spelad är det mycket märkligt att inte Toure blir varnad efter en solklar hand, helt otroligt. Efter en frispark för Stoke på offensiv planhalva hamnar bollen hos Diouf som drar till men bollen hamnar inte i närheten av målet. Hemmalaget får ett litet tryck på Stoke i slutet på halvleken och Stokespelarna har emellanåt svårt med bollbehandlingen och passningsspelet. Det blir en minuts tillägg och det blir ett läge för De Bruyne efter en fin passning men Grant kommer ut fint och tar hand om bollen, därmed slutar halvleken mållös.



När andra halvlek börjar får vi se Silva värma upp utanför plan och ett byte verkar vara på gång. Hemmapubliken gnäller lite igen när Sagna inte får frispark i duell med Ramadan men reprisen visar att domaren tar helt rätt beslut. Man kan inte få frispark när man får tacklingen utanför plan Sagna! Berahino kommer fram i ett bra läge efter skarv från Walters men skottet tar på en försvarare och går ut till en hörna. Några minuter senare blir Sané helt rätt varnad då han försöker filma sig till en frispark i bra läge. Bara minuten senare är hemmalaget framme i ett bra läge men avslutet från Agüero tar i huvudet på Pieters och går till hörna.



Det förväntade bytet med Silva in på plan kommer efter dryga tio minuter av halvleken och ut går Navas. Det blir lite bättre fart direkt på hemmalaget och strax efter bytet dyker det upp en möjlighet för Sané i straffområdet men han drar avslutet en bit över mål. När dryga tjugo minuter är spelade blir Diouf sittandes på plan och strax därefter blir han utbytt och in i hans ställe kommer Afellay. Agüero får därefter ett läge i straffområdet men han får ingen riktig träff på det fina inlägget och bollen går ut till inspark för Stoke.



När knappa tjugo minuter återstår är SIlva väldigt nära att ge hemmalaget ledningen. Efter ett väggspel får han fritt fram i straffområdet men avslutet smiter precis utanför Grants vänstra stolpe. Silva har sedan sitt inhopp varit en injektion för hemmalaget och det blir ofta farligt med honom i anfallsläge. Hemmalaget byter när en kvart återstår och Yaya Touré lämnar plats för Iheanacho. Direkt efter bytet är Silva framme igen med ett avslut som tar på en Stokespelare och går till hörna. Denna hörna hittar fram till Otamendi som nickar strax över mål.



Nästa byte för Stoke kommer när knappa tio minuter återstår och det är Berahino som lämnar plats åt Whelan. Det blir ett anfall för Stoke direkt efter och ett inlägg från Bardsley hittar fram till Walters som nickar över mål. Det blir en välförtjänt varning till Walters när sju minuter återstår då han drar ner de Bruyne. Samtidigt gör Hughes sitt sista byte för kvällen då han byter ut Allen och in kommer Imbula. Några minuter senare jobbar sig Agüero fram till ett läge men avslutet går i burgaveln.



I slutminuterna får vi se en kontring från Ramadan men det sluter i ett gult kort till honom själv. Att han därefter blir puttad av en hemmaspelare får ingen effekt. Det är mycket tryck från hemmalaget nu och ett inlägg från de Bruyne är nära att resultera men avslutet går utanför stolpen. Fyra minuters tillägg blir det i matchen. Ytterligare ett inlägg från de Bruyne är riktigt bra men Sané kommer inte riktigt fram på detta och bollen rinner ut till inkast. Mycket mer händer inte och därmed slutar matchen mållös.



Kommentarer:

Härlig kämpainsats av Stoke och en välförtjänt poäng hämtades hem.



Måste passa på att berömma domaren Neil Swarbrick som gjorde en utmärkt insats.



Matchfakta:

Manchester City - Stoke 0-0

Publik:



Avslut: 12-5

Avslut på mål: 1-2

Bollinnehav: 65-35

Hörnor: 8-1

Varningar: 1-3



Stoke City's lagupställning:

Grant



Bardsley

Shawcross

Martins Indi

Pieters



Diouf (Afellay)

Cameron

Allen (Imbula)

Sobhi



Walters

Berahino (Whelan)



Övriga avbytare: Given, Muniesa, Adam, Crouch



BE LOYAL BE PROUD BE STOKE

Mark Hughes gjorde fyra förändringar i startelvan jämfört med den i lördags mot Middlesbrough. Glen Johnson och Marko Arnautovic kunde inte medverka pga skador. Bruno Martins Indi var en positiv överraskning i startelvan med tanke på införrapporterna. Nya i startelvan var Phil Bardsley, Jon Walters, Mame Biram Diouf och Saido Berahino. Därmed blev det den första chansen från start för Berahino.Matchens första hörna till hemmalaget kommer redan i andra minuten och det efter en felpassning från Allen. Hemmalaget väljer en kort variant och helt plötsligt är det spel på mittplan i stället. I sjätte minuten kommer matchens första målchans och det är till bortalaget. Ett inlägg från Pieters hittar fram till Diouf som tyvärr inte får någon bra träff och hemmamålvakten kan rädda enkelt. Nästa hörna i matchen går även den till hemmalaget efter att Allen nickat undan ett inlägg. Även denna blir kort men ett inlägg direkt efter blir lite småfarligt men bollen rinner ut till inspark för Stoke.När kvarten är spelad får Stoke ett fint kontringsläge. Bollen hittar ut till Ramadan som lurar sin försvarare ordentligt men tyvärr kan hans inspel rensas undan av hemmaförsvaret. Strax efter får vi se några dueller mellan de bägge lagens spelare och domsluten går till bortalagets fördel. Helt rätt enligt mig men inte enligt hemmapubliken. En frispark för Stoke hittar fram till Martins Indi men hans avslut mot mål blir snällt som ett bakåtspel till egen målvakt.När dryga tjugo minuter är spelade är Sané på väg igenom efter en bra passning men Bardsley gör ett fint jobb och bryter bra i straffområdet. Några minuter senare åker Phil Bardsley på ett gult kort när Agüero bryter fram i anfallsläge och det blir frispark för hemmalaget en bit utanför straffområdet. Kolarov tar avslutet och det blir bra men Grant är med i Stokemålet och räddar till inkast. Diouf gör ett gott jobb efter att ha blivit tunnlad och vinner tillbaka bollen. I duellen efter trycker Sané till Diouf men frispark som följd. Protesterna som Sané visade har vår egen Arnautovic blivit varnad för flera gånger under säsongen men bedömingen är som vanligt olika.Hemmapubliken fortsätter att bua åt alla domslut som går emot sitt lag. När halvtimman är spelad är det mycket märkligt att inte Toure blir varnad efter en solklar hand, helt otroligt. Efter en frispark för Stoke på offensiv planhalva hamnar bollen hos Diouf som drar till men bollen hamnar inte i närheten av målet. Hemmalaget får ett litet tryck på Stoke i slutet på halvleken och Stokespelarna har emellanåt svårt med bollbehandlingen och passningsspelet. Det blir en minuts tillägg och det blir ett läge för De Bruyne efter en fin passning men Grant kommer ut fint och tar hand om bollen, därmed slutar halvleken mållös.När andra halvlek börjar får vi se Silva värma upp utanför plan och ett byte verkar vara på gång. Hemmapubliken gnäller lite igen när Sagna inte får frispark i duell med Ramadan men reprisen visar att domaren tar helt rätt beslut. Man kan inte få frispark när man får tacklingen utanför plan Sagna! Berahino kommer fram i ett bra läge efter skarv från Walters men skottet tar på en försvarare och går ut till en hörna. Några minuter senare blir Sané helt rätt varnad då han försöker filma sig till en frispark i bra läge. Bara minuten senare är hemmalaget framme i ett bra läge men avslutet från Agüero tar i huvudet på Pieters och går till hörna.Det förväntade bytet med Silva in på plan kommer efter dryga tio minuter av halvleken och ut går Navas. Det blir lite bättre fart direkt på hemmalaget och strax efter bytet dyker det upp en möjlighet för Sané i straffområdet men han drar avslutet en bit över mål. När dryga tjugo minuter är spelade blir Diouf sittandes på plan och strax därefter blir han utbytt och in i hans ställe kommer Afellay. Agüero får därefter ett läge i straffområdet men han får ingen riktig träff på det fina inlägget och bollen går ut till inspark för Stoke.När knappa tjugo minuter återstår är SIlva väldigt nära att ge hemmalaget ledningen. Efter ett väggspel får han fritt fram i straffområdet men avslutet smiter precis utanför Grants vänstra stolpe. Silva har sedan sitt inhopp varit en injektion för hemmalaget och det blir ofta farligt med honom i anfallsläge. Hemmalaget byter när en kvart återstår och Yaya Touré lämnar plats för Iheanacho. Direkt efter bytet är Silva framme igen med ett avslut som tar på en Stokespelare och går till hörna. Denna hörna hittar fram till Otamendi som nickar strax över mål.Nästa byte för Stoke kommer när knappa tio minuter återstår och det är Berahino som lämnar plats åt Whelan. Det blir ett anfall för Stoke direkt efter och ett inlägg från Bardsley hittar fram till Walters som nickar över mål. Det blir en välförtjänt varning till Walters när sju minuter återstår då han drar ner de Bruyne. Samtidigt gör Hughes sitt sista byte för kvällen då han byter ut Allen och in kommer Imbula. Några minuter senare jobbar sig Agüero fram till ett läge men avslutet går i burgaveln.I slutminuterna får vi se en kontring från Ramadan men det sluter i ett gult kort till honom själv. Att han därefter blir puttad av en hemmaspelare får ingen effekt. Det är mycket tryck från hemmalaget nu och ett inlägg från de Bruyne är nära att resultera men avslutet går utanför stolpen. Fyra minuters tillägg blir det i matchen. Ytterligare ett inlägg från de Bruyne är riktigt bra men Sané kommer inte riktigt fram på detta och bollen rinner ut till inkast. Mycket mer händer inte och därmed slutar matchen mållös.Härlig kämpainsats av Stoke och en välförtjänt poäng hämtades hem.Måste passa på att berömma domaren Neil Swarbrick som gjorde en utmärkt insats.Manchester City - Stoke 0-0Publik:Avslut: 12-5Avslut på mål: 1-2Bollinnehav: 65-35Hörnor: 8-1Varningar: 1-3GrantShawcrossMartins IndiPietersDiouf (Afellay)CameronAllen (Imbula)SobhiWaltersBerahino (Whelan)Övriga avbytare: Given, Muniesa, Adam, Crouch

0 KOMMENTARER 249 VISNINGAR 0 KOMMENTARER249 VISNINGAR HÅKAN HOFFERT

2017-03-08 23:05:00

ANNONS:

Fler artiklar om Stoke

Stoke

2017-03-08 23:05:00

Stoke

2017-03-07 21:00:00

Stoke

2017-03-04 21:25:00

Stoke

2017-03-03 16:00:00

Stoke

2017-02-27 00:01:41

Stoke

2017-02-26 00:26:00

Stoke

2017-02-12 02:41:06

Stoke

2017-02-11 11:40:00

Stoke

2017-02-05 08:30:00

Stoke

2017-02-03 21:01:00

ANNONS:

I veckans lag-artikeln på svenskafans blev Stoke utan Arnautovic kallade "medelmåttor". Arnautovic var inte med i denna match men ändå klarade "medelmåttorna" av att spela hem en poäng mot Manchester City.Efter den bekväma segern mot Middlesbrough under helgen som gick blir det nu betydligt tuffare motstånd när Manchester City väntar på bortaplan.Stoke tog en mycket rättvis seger hemma mot Middlesbrough efter att Marko Arnautovic gjort två mål i första halvlek.Efter förra helgens svaga insats av Stoke är det nu dags för hemmamatch mot ett Middlesbrough som kämpar för överlevnad i Premier League.Det var ett gäng väldigt trötta Stoke-spelare som lallade runt denna söndagseftermiddag på White Hart Lane. Med den inställningen som spelarna visade upp behövdes det ingen större ansträngning från Spurs för att köra över The Potters med 4-0.Efter ett två veckor långt uppehåll får vi åter stifta bekantskap med våra randiga hjältar i Stoke City. The Potters gästar White Hart Lane på söndagen för att ta sig an Spurs i en tuff bortamatch.Stoke tog en välförtjänt seger mot Crystal Palace, även om den satt långt inne. Joe Allen avgjorde matchen i mitten av andra halvlek, framspelad av Ramadan Sobhi.Efter den sura förlusten förra helgen får nu Stoke chansen att studsa tillbaka, när man tar emot bottenlaget Crystal Palace hemma på Bet365 Stadium.Den dåliga trenden i matcherna mot Tony Pulis och hans West Bromwich fortsätter tyvärr för Stoke."Förr i tiden" vann vi nästan alltid mot West Bromwich. Men nu var det ett tag sedan, är det dags nu?