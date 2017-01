En bekymrad Mark Hughes

Matchrapport Chelsea-Stoke 4-2

Stoke kunde inte sätta stopp för Chelseas vinstsvit när lagen möttes på nyårsafton.





Matchen:

Efter en ganska lugn start skaffade sig Chelsea matchens första hörna i sjätte minuten när Hazards avslut blockerades. Hörnan ledde till att Kanté tog ett avslut men bollen smiter strax utanför Grants högra stolpe. Stokes första avslut mot mål kommer några minuter senare och det är Shaqiri som försöker men det blir alldeles för svagt och utmynnar i en inspark för hemmalaget. När knappa kvarten är spelad blir det lite halvfarligt i Chelseas straffområde när en låg frispark levereras av Adam men hemmaförsvaret kan få undan bollen.



Diego Costa får nästa chans i matchen och det är väldigt nära ledningsmål när hemmaanfallaren snyggt tar ner bollen i straffområdet. Men avslutet räddas av Grant och så småningom studsar bollen på Martins Indi och tillbaka till Grant. Hemmalaget skaffar sig några hörnor i detta skede av matchen och på en av dessa får Cahill på en nick men Grant räddar ännu en gång. Vid andra målet tar sig Pieters fram på vänsterkanten och blir nerdragen av Moses som blir varnad. Frisparken slår Adam utmed marken till en fri Shaqiri men avslutet blir högt, väldigt högt. Nästa läge för Stoke kommer ett par minuter efter och det på en hörna men Adams nicka smiter en bit utanför stolpen.



Moses går sedan hårt åt Afellay i en duell och med tanke på hans tidigare varning så lever han lite farligt. När dryga halvtimman är spelad får Costa en härlig passning och det är väldigt nära ledning för hemmalaget men ännu en gång är Grant ute och gör en fin räddning. Det utmynnar så småningom i en hörna och på denna blir det utdelning. Cahill får alldeles för lätt chansen att nicka i mål och därmed är det uppförsbacke för Stoke. Halvleken avslutas med några frisparkar i bra läge för hemmalaget och en av dessa tog Costa men avslutet går över målet.



Stoke får en kanonstart på andra halvlek och kvitteringen kommer efter en frispark. Adam hittar Crouch i straffområdet och hans nick hittar fram till Martins Indi som enkelt placerar in bollen i mål. Chelsea svarar med att ta tag i spelet efter detta och det är nära några gånger innan de i minut 57 tar ledningen på nytt. Bollen hamnar hos Willian i straffområdet och han får på en bra träff med vänstern och Grant har ingen chans på avslutet.



Mark Hughes gör sitt första byte när halvtimman återstår och det är Bojan som ersätter Shaqiri. Det är också Bojan som är inblandad när Stoke kvitterar på nytt några minuter senare. Han spelar ut bollen till Diouf som hittar in med en fin passning till Crouch som trycker in kvitteringen i nättaket. Men säg den glädje som varar. Bara minuten senare har vi hemmaledning på nytt och det är efter en slarvig passning av Stokeförsvaret som Willian helt plötsligt får ett läge i straffområdet och avslutet blir minst lika bra som vid det tidigare ledningsmålet.



Ännu en gång uppförsbacke för Stoke men laget ger inte upp. Det blir ett jättebra kvitteringsläge för laget när tio minuter återstår men inlägget från kanten mot Crouch rensas undan i sista stund innan den gänglige anfallaren ska göra sitt andra mål. Matchen avgörs sedan helt när fem minuter återstår och det är Costa som brottar sig fram i ett läge och trycker in bollen bakom Grant. Därmed tar Chelsea sin trettonde raka vinst i Premier League. För Stokes del är sviten betydligt sämre.



Kommentarer:

Inte mycket att snacka om, en rättvis seger för Chelsea men Stoke var med länge i matchen och fick ett bra läge för en tredje kvittering.



Lee Grant gjorde en kanoninsats i mål och är bäst i Stoke enligt mig. Låt oss nu hoppas att allting blir klart med en permanent övergång.



Matchfakta:

Chelsea - Stoke 4-2 (1-0)

1-0 Cahill (34)

1-1 Martins Indi (46)

2-1 Willian (57)

2-2 Crouch (64)

3-2 Willian (65)

4-2 Costa (85)



Publik: 41 601



Avslut: 18-5

Avslut på mål: 7-2

Bollinnehav: 60-40

Hörnor: 8-3

Varningar: 3-2



Stoke City's lagupställning:

Grant



Johnson

Shawcross

Martins Indi

Pieters



Shaqiri (Bojan)

Adam

Allen

Afellay (Imbula)

Diouf



Crouch



Övriga avbytare: Given, Sobhi, Bardsley, Bony, Whelan



BE LOYAL BE PROUD BE STOKE

2017-01-01 11:50:00

