Crouch reducerade för Stoke men det räckte tyvärr inte till någon poäng

Matchrapport Stoke-Arsenal

Det skulle till två mål för Arsenal och ett dubbelbyte för hemmalaget innan det tände till ordentligt. Stoke reducerade genom Crouch och hade tryck för en kvittering men i stället gjorde bortalaget ytterligare två mål.

Det blev en förändring för Stoke i startelvan jämfört med matchen mot Bournemouth senast. Erik Pieters var tillbaka på vänsterbacksplatsen och därmed fick Marc Muniesa ta en plats på bänken.



Matchen:

Det är bra tryck direkt på arenan när matchen drar igång. Annars är det mycket boll för Arsenal första minutrarna. Diouf i hemmalaget försöker dock bryta fram själv i tredje minuten men blir stoppad av bortaförsvaret. Matchens första hörna kommer i sjunde minuten och det är Arsenal som får den. Det blir en kort variant som Stoke tar undan. Nästa hörna kommer strax efter och då är det nära bortaledning men Butland visar landslagsklass när han tippar bollen till ytterligare en hörna.



Stoke slarvar ordentligt när de får låna bollen och det är frustrerande att se. Monreal får ett bra läge efter inlägg men han tappar ut bollen till inspark. Stoke leverar ett hyfsat anfall när dryga kvarten är spelad men tyvärr fastnar Arnautovic inlägg på en bortaförsvarare. Strax efter får vi se en stolpträff hos Butland när Monreal är framme i anfallsläge igen. Stoke fortsätter att slarva när vi väl får låna bollen i matchen men strax innan halvtimman får vi se ett bra nummer av Shaqiri. Mustafi är tvungen att dra ner honom precis utanför straffområdet och det blir ett bra frisparksläge för hemmalaget plus varning för Arsenalspelaren. Arnautovic tar hand om frisparken och den är hyfsad men bollen smiter ovanför ribban.



Stoke kombinerar bra med Arnautovic och Allen med dryga halvtimman spelad men den sistnämde får bollen lite för långt ifrån sig inne i straffområdet. Några minuter efter får vi se Johnson slarva och det blir lite farligt när Sanchez avslutar men bollen går utanför Butlands högra stolpe. Stoke har äntligen kommit upp i lite mer anfall sista minutrarna och Shaqiri gör ett försök med avslut som går till hörna. Det blir ytterligare en hörna på den men den blir misslyckad av Arnautovic.



Whelan är inne i en ettrig period och han duellerar flera Arsenalspelare inom en kort stund och de ser ut att vara lite rädda om benen när han kommer in i duellerna. När vi har tre minuter kvar av första halvlek kommer första målet i matchen och det är Arsenal som gör det. Bellerin kommer alldeles för fri på högerkanten och han spelar in bollen till Giroud som enkelt rullar in bollen i mål. Det blir en minuts tillägg i halvleken men inget speciellt händer under denna och därmed har vi bortaledning i paus.



Det är inga förändringar i något av lagen när andra halvlek drar igång i solskenet på bet365 Stadium. Andra halvlekes första hörna går till Arsenal efter sju minuter. Stoke tar undan denna hyfsat enkelt. När knappt tio minuter är spelade får vi utökad ledning i matchen för Arsenal. En bra passning av Sanchez hittar fram till Özil som enkelt placerar in bollen bakom Butland. Strax efter i en repris får vi se en mycket glad Wenger jubla över målet, något vi inte sett på denna arena så ofta.



När halvtimman är spelad borde vi fått en reducering i matchen när Arnautovic får på ett hårt inlägg mot Diouf som lyckas missa målet med sin nick. Mark Hughes agerar nu och gör ett dubbelbyte. Ut går Allen och Diouf, in kommer Peter Crouch och Saido Berahino. På hörnan som följer direkt blir det lite trångt när Crouch försöker nicka och det blir ytterligare en hörna. Det blir äntligen lite tryck framåt för Stoke nu och det lyfts in bollar mot straffområdet som oroar bakåt för Arsenal. Vid en hörna blir det farligt när Martins Indi får på en nick men Cech räddar till ytterligare en hörna.



Nu får vi se lite teater av Sanchez efter en duell med Martins Indi, vad håller han på med Arsenalspelaren? Äntligen tänder hemmalaget till och man får äntligen se lite fajt. Och då kommer reduceringen när Arnautovic hittar Peter Crouch perfekt och nicken har inte Cech en chans på. Wenger vill ha det till hands på Crouch, det är jättesvårt att se på repriserna om han har rätt..Berahino försöker med ett avslut utanför straffområdet några minuter senare men det blir enkelt för Cech att rädda.



Stoke får ett mycket bra kontringsläge men då slarvar Cameron i sista passningen. Sanchez som sprungit och väntat på att bli utbytt ett tag får helt plöstligt fritt fram i straffområdet och via stolpen lyckas han få in bollen. Synd att inte bytet kom tidigare. Strax efter får vi en ful duell från Holding på Arnautovic och det gula kortet är solklart. Ramsey som hoppat in i stället för Sanchez kommer igenom i straffområdet när dryga tio minuter återstår och han hittar in till Giroud som gör sitt andra mål i matchen.



Hughes gör sitt sista byte i matchen när Arnautovic får lämna plats åt Ramadan Sobhi. Cameron får på en bra volley efter inlägg men Cech gör en bra räddning och ingen Stokespelare är framme på returen. Crouch hinner dra på sig ett gult kort innan matchuret visar nittio minuter. När den väl gör det visas det upp fyra tilläggsminuter. Stoke försöker få till ytterligare något mål framåt men det vill sig inte riktigt för hemmalaget.



Kommentarer:

Inte mycket att snacka om denna förlust men ska det behöva ta en timma innan får vi se lite fighting spirit från våra hemmafavoriter? Vi skrämde dem lite i alla fall.



Bruno Martins Indi måste vi bara försöka få loss till nästa säsong.



Har inte hackat på Mame Biram Diouf på länge då han inte spelat så mycket. Finns det någon som spelare som är klumpigare än honom i duellerna?



Matchfakta:

Stoke - Arsenal 1-4 (0-1)

0-1 Giroud (42)

0-2 Özil (55)

1-2 Crouch (67)

1-3 Sanchez (76)

1-4 Giroud (80)



Publik: 27 535



Avslut: 8-9

Avslut på mål: 4-6

Bollinnehav: 42-58

Hörnor: 7-6

Varningar: 1-2



Stoke City's lagupställning:

Butland



Johnson

Shawcross

Martins Indi

Pieters



Cameron

Whelan



Shaqiri

Allen (Berahino)

Arnautovic (Sobhi)



Diouf ( Crouch )



Övriga avbytare: Grant, Muniesa, Crouch, Adam, Sobhi, Berahino, Walters



2017-05-13 20:35:00

