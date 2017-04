Arnautovic ger Stoke ledningen tidigt i matchen

Matchrapport Stoke-Hull 3-1

Äntligen! Tre klassmål av Stoke avgjorde matchen mot Hull och äntligen blev det en trepoängare igen.

Det blev ett par förändringar i startelvan jämfört med matchen mot Liverpool förra helgen. In i startelvan kom Marc Muniesa och Charlie Adam. Glädjande var att se Jack Butland tillbaka i truppen.



Matchen:

Det var bortalaget som skapade det första läget i matchen när de skaffade sig ett skottläge strax utanför straffområdet. Avslutet tar på en Stokespelare och därefter blev det avblåst för offside. Men det skulle bli hemmalaget som gör ett tidigit mål. Shaqiri hittade fram till Arnautovic som tog sig in i straffområdet innan han dunkade in bollen via ribban in i mål, 1-0. Några minuter senare borde det varit utökad ledning när Shaqiri på nytt hittade fram till Arnautovic med en läcker framspelning men tyvärr tog österrikaren i lite för mycket vid avslutet och bollen for en bit över mål.



När knappa kvarten är spelad ligger bollen i mål bakom Hulls målvakt igen men tyvärr är Berahino offside när han får en bra passning från Shawcross. Samme Berahino är framme minuten senare när han snor bollen från en Hullförsvarare men avslutet blir tamt. Stoke är heta nu och nästa fina målchans går till Shaqiri som i stället för att dra till direkt väntar lite för länge med avslutet. Det är nu man sitter och tänker på de missade chanserna mot Liverpool förra helgen, ska det bli samma visa även denna lördag?



Helt plötsligt svänger matchbilden och Hull börjar nu skapa chanser. Först är det Niasse som får en jättechans men avslutet smiter precis utanför stolpen. Minuterna senare är Markovic framme och avslutar på volley men Grant gör en fin räddning. På returen är Adam precis före Clucas och rensar till hörna. Hörnan blir farlig när bollen helt plötsligt hamnar hos backen Maguire men han kan inte hålla ner avslutet som går över mål. Strax efter slarvar Adam på mittplan och kontringen blir farlig men Stokeförsvaret lyckas klara upp även denna situation.



Adam är inne i en sämre period nu och slarvar ytterligare en gång när han lite nonchalant försöker peta bollen förbi Huddlestone i eget straffområde men som tur är lyckas inte bortalaget utnyttja situtionen. Med dryga halvtimman spelad kommer Stoke äntligen upp i ett anfall och det är Johnson som hittar fram till Arnautovic med en härlig passning men österrikaren placerar bollen tätt utanför mål. Arnautovic är framme i straffområdet strax efter och denna gång passar han fram till Berahino som vid främre stolpen avslutar en bit utanför mål Under de sista minutrarna av halvleken får vi se Grant göra en utflykt utanför straffområdet då han missar bollen men Martins Indi reder ut situationen. Innan halvleken är slut hinner Niasse dra på sig ett gult kort när han går hårt in i en duell med Grant. Stokepubliken försöker hetsa domare Attwell till ett rött kort men inte ens en hand upp mot ansiktet på Cameron får Attwell att dela ut mer än ett gult.



Stoke börjar andra halvlek lika svagt som man avslutade första. Man går inte in i duellerna ordentligt och när man får tag i bollen slarvar man bort den ganska enkelt. Och kvitteringen skulle komma ganska tidigt i halvleken. Vi får se ett mycket svagt agerande av Pieters när han försöker rädda en boll från att gå till inkast vid hörnflaggan. I stället klantar han till det fullständigt och ger bort en hörna. På denna hörna hamnar bollen helt plötsligt hos Maguire som får in bollen via stolpen i mål, 1-1. "Tack för den Erik Pieters"!



När dryga halvtimman återstår agerar Mark Hughes och gör ett dubbelbyte. Berahino och Adam fick lämna planen och in i deras ställe kom Crouch och Walters. Publiken vädrar sitt missnöje med bytet men detta agerande skulle de få ångra. Det tog bara några minuter innan Walters är nära att ge Stoke ledningen på nytt när han fick på en bra nick på Arnautovic inlägg men målvakten gör en bra räddning. På returen är Crouch framme men hans avslut går utanför. Minuterna senare är Erik Pieters ännu en gång på väg att göra ett avgörande misstag bakåt. Grant kommer ut och ska ta bollen men i stället rensar Pieters bollen rakt ut till en bortaspelare som får ett jätteläge men avslutet blir svagt och missar målet. Diskussionen efter mellan Grant och Pieters skulle man gärna vilja lyssnat på.



Dubbelbytet skulle bli ett lyckat drag av Hughes. Arnautovic hittar ut till Walters på vänsterkanten med en mycket bra boll och nedtagningen blir lyckad av irländaren. Inlägget efter blir även det utmärkt och Crouch kan ganska ohotad gå upp och nicka in ledningsmålet snyggt, 2-1. Markovic blir strax efter varnad när han i duell med Pieters får frisparken mot sig och därefter springer fram till domare Attwell och protesterar. Hull skulle med kvarten kvar få en jättechans till kvittering. Shawcross går bort sig vid straffområdeslinjen och bortalaget får ett mycket bra läge men Grant gör en ypperlig räddning. Hade jag inte bestämt mig tidigare att Grant är säsongens spelare så hade jag gjort det då.



Bytet har gjort susen för Stoke och Walters är nära att avgöra matchen när han får fritt läge men tyvärr tar avslutet i ribban. Men det helt avgörande målet skulle komma strax efter. Shaqiri får ostört ett skottläge utanför straffrområdet och vilken träff schweizaren får. Målvakten har inte en chans när bollen borrar sig in i bortre krysset, 3-1. En klar kandidat till säsongens mål. Det känns som att Hull ger upp nu och Stoke kan ganska enkelt spela av matchen och därmed får vi äntligen med oss en trepoängare.



Kommentarer:

Äntligen seger igen. Men efter ledningsmålet och ett antal missade målchanser tillät vi Hull ta över matchen. Det kändes inte bra efter kvitteringen i början på andra halvlek men Stoke lyckades ta över matchen igen tack vare dubbelbytet.



Apropå dubbelbytet. Inte populärt bland Stokefansen när Crouch och Walters kom in i stället för Berahino och Adam. Men vilket byte det blev, jublade dessa buande Stokefans vid 2-1?



Tre klassmål av Stoke idag, de kommer alla högt på listan över fina mål under säsongen.



Matchfakta:

Stoke - Hull 3-1 (1-0)

1-0 Arnautovic (6)

1-1 Maguire (51)

2-1 Crouch (66)

3-1 Shaqiri (80)

Publik: 27 505



Avslut: 14-14

Avslut på mål: 4-3

Bollinnehav: 45-55

Hörnor: 3-7

Varningar: 0-2



Stoke City's lagupställning:

Grant



Shawcross

Martins Indi

Muniesa



Johnson

Cameron

Adam (Walters)

Pieters



Shaqiri (Diouf)

Arnautovic



Berahino (Crouch)



Övriga avbytare: Butland, Sobhi, Bardsley, Imbula



2017-04-16 09:00:00

