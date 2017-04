Jon Walters firar ledningsmålet strax innan paus

Matchrapport Stoke-Liverpool 1-2

Trots ledning länge i matchen blev det den fjärde förlusten i rad för Stoke.

Mark Hughes valde att göra några förändringar i startelvan jämfört med matchen mot Burnley tidigare i veckan. In i startelvan kom Glen Johnson, Jon Walters och Xherdan Shaqiri.



Matchen:

Det var ett strålande väder med blå himmel som mötte oss när bilderna rullade fram från bet365 Stadium i Stoke-on-Trent. Hemmalaget sätter full fart direkt i matchen när Arnautovic hittar in till Walters men han kommer tyvärr inte loss och kan avsluta. Någon minut senare ligger bollen bakom Mignolet när Arnautovic hittar fram till Shaqiri som sätter bollen i mål men tyvärr är det avblåst för offside. Synd på ett snyggt anfall. Reprisen visar att linjedomaren hade helt rätt i beslutet han tog. Stoke fortsätter den fina inledningen och är i minut åtta framme och nosar i bortalagets straffområde igen men Liverpool kan rensa undan ett par gånger om.



Liverpool kommer i sitt första anfall i trettonde minuten och ett inlägg blir lite småfarligt men Stokeförsvaret får undan bollen till inkast. Stoke trycker på igen efter dryga kvarten men Berahino blir inte färdig till att avsluta i straffområdet. Stoke slarvar flera gånger i minut 25 och Woodburn får läge framåt men Martins Indi jobbar fint bakåt och tar hand om bollen. Strax efter blir Allen liggandes mitt på egen planhalva och han får tyvärr byta redan nu. In i hans ställe kom Charlie Adam. Kommentatorn till dagens match liknar Adam vid en korpspelare och att han skulle se ut som en obäddad säng. Och faktum är att han såg lite yrvaken ut när bytet sker.



Arnautovic försöker strax efter bytet med ett avslut strax utanför straffområdet men det blir tamt och ganska enkelt för Mignolet att ta hand om. Woodburn får nu en smäll och blir liggandes en stund när halvtimman är spelad men han kommer tillbaka i spel igen. Strax efter får Arnautovic en gratischans när en bakåtnick blir svag men tyvärr placerar han bollen i burgaveln i stället för innanför mål. Inget lätt läge kanske men borde han inte fått avslutet på mål ändå?



Matchen som inleddes i bra tempo har nu vid dryga halvtimman spelad tappat tempo ordentligt och spelet är inte speciellt bra från något av lagen. Stoke skaffar sig sin första hörna när tio minuter återstår av halvleken men Mignolet boxar undan inlägget. Det är förresten inte bara spelet som bedarrat ordentligt just nu, även stämningen på läktarna har sänkts. Studerar en hörna som Liverpool får när fem minuter återstår. Det blir en nick över mål från bortalaget men det som är intressant och lite skrämmande är Arnautovic’s fuskande då han inte följer sin gubbe i straffområdet.



När ett par minuter återstår kommer chansen för Stoke och den tar vi vara på. Shaqiri tar sig fram fint på högerkanten och inlägget är perfekt till Walters som enkelt nickar in bollen i mål bakom Mignolet, 1-0. Strax innan målet var nog Liverpool sugna på en straff när Pieters var på Woodburn vid straffområdesgränsen men domare Dean viftar bestämt avvärjande. Det blir tre minuters tillägg av första halvlek och det beror på att både Allen och Woodburn blev liggandes en stund i mitten på halvleken. Inget spännande händer under dessa och därmed har vi hemmaledning i paus.



Klopp agerar under pausen och gör ett par byte. In i matchen kommer Firmino och Coutinho. Alexander-Arnold och Woodburn fick därmed bara en halvlek i denna match. Liverpool tar kommandot direkt och försöker trycka på. Men det första intressanta som händer är att Klavan blir varnad när han helt utan chans på bollen stänger Shaqiri. Samme Shaqiri snurrar lite senare upp Liverpoolförsvaret ordentligt och skaffar hörna. Och på denna hörna borde det varit utökad ledning när Adam får öppet läge efter att han nickats fram av en Liverpoolspelare (!) men avslutet är svagt och Mignolet får bollen till hörna. Det var för övrigt fyra Stokespelare helt rena med Mignolet i detta läge.



Det är annars betydligt bättre fart på Liverpool i denna halvlek så här långt. Firmino får ett bra läge när tio minuter är spelade men Grant gör en bra räddning på avslutet. På hörnan som följer blir det lite panik men Stoke kan rensa. Coutinho blir nästa att försöka med avslut men även där är Grant med på noterna. På hörnan som följer är det nära kvittering igen men då är ribban i vägen för Liverpool. Klavan är sedan lite illa ute när han drar ner Shaqiri igen men Dean vägrar dra upp det röda kortet.



Pieters kommer loss på sin kant och skaffar sig en frispark. Martins Indi får träff med skallen på denna men den går över mål. Nu gör Hughes sitt andra byte i matchen, ut går Walters och in kommer Glen Whelan. Samtidigt byter Klopp ut Origi och in i han ställe kommer Sturridge. Liverpools press har nu när drygt tjugo minuter återstår avtagit något. Men helt plötsligt kommer då kvitteringen. Stokeförsvaret får inte undan bollen vid ett inspel och bollen hamnar hos en helt fri Coutinho som trycker in bollen bakom Grant. Bara minuten efter kommer även ledningsmålet för Liverpool när Firmino får en löpboll och helt fri med Grant trycker han distinkt in bollen i nättaket. Det där målet bjuder Stokeförsvaret på.



Berahino är sedan ytterst nära en kvittering när han får en fin boll från Arnautovic men Mignolet gör en bra räddning. Ytterligare en jättechans som Stoke missar. Hughes gör sitt sista byte i matchen när Sobhi ersätter Adam som tidigare i matchen blivit inbytt. Stoke trycker på ordentligt i slutskedet och försöker få till en kvittering men har svårt att skapa riktigt vassa lägen. Det blir fyra minuters tillägg i matchen men Stoke lyckas inte få till en kvittering och därmed kan vi konstatera att laget nu förlorat fyra matcher i rad.



Kommentarer:

Fjärde förlusten i rad, det är inte bra nu. Men jag tycker att Stoke borde fått med sig något från denna match. Man får inte missa sådana läge som Adam och Berahino har. Hade Adam satt sin chans kunde vi mycket väl fått med en trepoängare.



Matchfakta:

Stoke - Liverpool 1-2 (1-0)

1-0 Walters (44)

1-1 Coutinho (70)

1-2 Firmino (72)

Publik: 27 568



Avslut: 9-14

Avslut på mål: 4-4

Bollinnehav: 44-56

Hörnor: 5-8

Varningar: 0-2



Stoke City's lagupställning:

Grant



Johnson

Shawcross

Martins Indi

Pieters



Shaqiri

Cameron

Allen (Adam (Sobhi))

Arnautovic



Walters

Berahino



Övriga avbytare: Given, Crouch, Muniesa, Diouf



BE LOYAL BE PROUD BE STOKE





0 KOMMENTARER 219 VISNINGAR 0 KOMMENTARER219 VISNINGAR HÅKAN HOFFERT

2017-04-09 08:10:00

