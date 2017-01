Matchrapport Stoke-Watford 2-0

Ryan Shawcross och Peter Crouch blev matchhjältar när Watford besegrades hemma på bet365 Stadium.

Marko Arnautovic var tillbaka efter tre matchers avstängning och tog en startplats igen. In i startelvan kom också Jon Walters som startade på topp ihop med Peter Crouch.Det är Stoke som tar tag i taktpinnen från start och i tredje minuten kommer Arnautovic fram på vänsterkanten men tyvärr blir hans inlägg alldeles för långt. Synd för både Crouch och Walters fanns i straffområdet i bra läge. Matchens första hörna går till hemmalaget och på denna kommer Peter Crouch upp men hans nick går en bra bit utanför mål. Watford sticker upp strax efter och det blir lite småfarligt i Stokes straffområde men det avslutas med ett skott som inte når fram till mål. Stoke svarar direkt och det är Arnautovic som lurar Kaboul ordentligt men hans inlägg därefter fastnar på en bortaförsvarare.När kvarten är spelad är det ytterst nära ledningsmål för hemmalaget. Det är Arnautovic igen som kommer i fritt läge och han väljer att spela in till Walters men han får inte till något avslut utan i stället blir det en hörna. Matchens första varning delas ut några minuter senare när Diouf tar ett brottargrepp på en Watfordspelare. Frisparken blir inte direkt farlig men strax efter är det lite slappt försvarsspel av både Crouch och Pieters men Stokeförsvaret reder upp sig till slut. Någon minut senare vill hemmalaget ha straff när ett inlägg tas emot av Johnson i straffområdet och nog såg det lite lurigt ut när man fick se reprisen. Domare Swarbrick valde dock att fria.Efter en halvtimma är det väldigt nära ledning för hemmalaget. Ett inlägg når fram till Crouch som nickar mot mål, Gomez slänger sig och boxar bollen som tar på en Watfordspelare innan bollen går till hörna. Watford svarar med ett fint anfall men kommer inte till avslut när de tagit sig in i straffområdet, i stället tar Allen bollen.Det blir tre minuters tillägg och då skulle ledningsmålet komma. När bara sekunder återstår får Stoke en hörna och då hittar Adam Shawcross som placerar in bollen med vänsterfoten bakom Gomez,Watford är tvungna att göra ett byte i paus. In kommer Ighalo i stället för skadade Behrami. Watford börjar halvleken bra de första minutrarna. De tar bland annat vara på ett slarv mellan Johnson och Diouf och kontringen utmynnar i ett bra avslut men Grant räddar skottet. Stoke svarar dock ganska omgående. Först hittar Arnautovic Walters med ett inlägg men den sistnämnde får ingen bra träff. Strax efter får Adam bollen och hans inlägg hittar förbi ett slappt Watfordförsvar, där dyker Crouch upp och enkelt styr han in bollen bakom Gomez,Watford försöker flytta upp spelet och de får lite tryck på hemmalaget. De kommer fram till några hörnor men Stoke rensar undan dessa ganska enkelt. När dryga kvarten är spelad får Watford ett bra frisparksläge precis utanför straffområdet efter att Shawcross varit lite vårdslös i sitt spel. Diouf gör ett jättejobb på frisparken när han slänger sig och blockerar skottet till hörna. Pieters och Arnautovic brukar ha ett bra samarbete på sin vänsterkant men i den här del av matchen slarvar de ett antal gånger inom kort tid. På ett av dessa slarv får Watford ett bra kontringsläge men avslutet tar på en Stokespelare innan bollen kan rensas undan.Mark Hughes gör sitt första byte i matchen då Diouf får lämna planen och in kommer Afellay. Afellay är väldigt när att göra mål ganska omgående då han drar till med ett skott utifrån men bollen smiter strax utanför stolpen.När kvarten återstår är det väldigt nära ytterligare ett Stokemål och det borde blivit utdelning. Ett fint inlägg hittar Crouch men hans nick går i sidled och bollen når Walters som inte heller han lyckas få bollen i mål. Ett par minuter efter är det nära reducering när Prödl kommer upp bra på ett inlägg men nicken smiter utanför. Watford trycker på ordentligt och det börjar bli lite "Leicesterkänsla" över den här tillställningen. Men Stokeförsvaret reder ut situationerna som uppstår och vid ett flertal tillfällen är det fina insatser av Bruno Martins Indis i försvaret. I stället är det Stoke som skaffar de hetare lägena. Walters har ett fritt läge men skottet räddas av Gomez och på hörnan efter är Shawcross framme men avslutet går utanför mål. Efter tre minuters tillägg blåser domare Swarbrick av matchen och därmed kan vi konstatera att hemmalaget plockade tre sköna poäng.Otroligt skön trepoängare som Stoke kämpade sig till. Matchen avgjordes runt pausen, ett sent mål i första och ett tidigt andra halvlek.Finns en hel del att önska spelmässigt från Stoke men idag var poängen viktigast.Gott att ha Marko Arnautovic tillbaka igen och han var inblandad i en del framåt. Men jag vill se mer av honom ändå, det slarvas lite väl mycket för ofta. Och det springs offside alltför ofta.Även gott att ha Ibrahim Afellay tillbaka i truppen. Gjorde ett bra inhopp och var väldigt nära att bli målskytt.Bruno Martins Indi, köp loss honom Stoke!Stoke - Watford 2-0 (1-0)1-0 Shawcross (45+3)2-0 Crouch (49)Publik: 27 010Avslut: 17-9Avslut på mål: 5-2Bollinnehav: 54-46Hörnor: 7-6Varningar: 1-2GrantJohnsonShawcrossMartins IndiPietersAllenArnautovicAdam (Whelan)(Afellay)WaltersCrouchÖvriga avbytare: Given, Bojan, Shaqiri, Imbula, Bardsley