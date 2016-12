Silly Season Stoke City

Klara in





Klara ut





Rykte in



Lee Grant

Stoke diskuteras en permanent övergång för målvakten Grant som gjort det bra under hösten.



Davie Selke

Forward från RB Leipzig som nämns ihop med Stoke.



Saido Berahino

Berahino kopplas ihop med Stoke ännu en gång.



Rykte ut



Stoke diskuteras en permanent övergång för målvakten Grant som gjort det bra under hösten.Forward från RB Leipzig som nämns ihop med Stoke.Berahino kopplas ihop med Stoke ännu en gång.

0 KOMMENTARER 85 VISNINGAR 0 KOMMENTARER85 VISNINGAR HÅKAN HOFFERT

2016-12-31 14:04:00

ANNONS:

Fler artiklar om Stoke

Stoke

2016-12-31 14:04:00

Stoke

2016-12-31 08:05:00

Stoke

2016-12-27 21:08:00

Stoke

2016-12-27 13:20:00

Stoke

2016-12-17 21:30:00

Stoke

2016-12-16 16:00:00

Stoke

2016-12-16 14:01:40

Stoke

2016-12-14 09:41:00

Stoke

2016-12-10 18:19:00

Stoke

2016-12-09 20:15:00

ANNONS:

Stoke åker på nyårsafton till London för att försöka få stopp på Chelseas vinstsvit.Stoke tog ledningen borta mot Liverpool redan i 12:e min och var sånär att sätta 2-0 bara 6 min senare, men istället bjöd man in The Reds i matchen och rasade ihop fullständigt i andra halvlek. Inte minst hjälpte Stoke till att spela fram till 3 av motståndarnas mål och man ska vara glada att förlusten bara stannade vid 4-1.Det är dags för Boxing Day-omgång i England och då har man valt att lyfta ut den högintressanta matchen Liverpool v Stoke till dagen efter. Det blir Joe Allens första besök på Anfield efter sin flytt till The Potters, efter sitt lyckade EM-slutspel i somras.Trots en man mer och 2-0 i paus lyckades Stoke med konststycket att inte vinna denna match. Vi fick se ett Stoke försöka bevaka ledningen och det straffade sig.Det är dags för andra hemmamatchen i rad inom några dagar för The Potters. Nu är det dags för förra säsongens ligavinnare, Leicester City, att komma till bet365 Stadium.Stoke gjorde en heroisk insats efter att manskapet reducerats till tio, efter halva första halvlek. Arnautovic fick syna det röda, men hans kvarvarande lagkamrater lyckades kriga till sig ett oavgjort resultat mot Southampton.England går traditionsenligt in i en hektisk tid när vi närmar oss jul. För Stoke's del innebär det en snabb möjlighet till revansch för nesan mot Arsenal när Southampton gästar Bet365 Stadium på onsdagskvällen.Traditionen håller i sig när Stoke möter Arsenal och det verkar fortfarande omöjligt för Stoke att få med sig någon poäng från Emirates. Stoke var bra med i första halvlek, men efter mål i avgörande skede i matchen var ytterligare en förlust ett faktum.För tredje gången i rad åker The Potters till London när det gäller bortamatcher. Denna gång är det Arsenal som gäller på Emirates Stadium.