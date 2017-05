Silly Season - Stoke City

Här samlar vi fakta och rykten kring Stoke City när det gäller sommarens transferfönster.

Klara in





Klara ut



Shay Given, Daniel Bachmann, Liam Edwards, Harry Isted, Joel Taylor, George Waring

Dessa spelare lämna på fri transfer



Rykte in



Bruno Martins Indi

Har gjort en mycket bra säsong i Stoke men är nu tillbaka i Porto. Kan Stoke köpa loss honom denna sommar?



Josh Tymon

Ung försvarare från Hull som sägs vara intressant för Stoke.



Modou Diagne

Försvarare från franska Nancy.





Rykte ut



Giannelli Imbula

Rekordvärvningen Imbula har inte gjort någon succé i Stoke och nu ryktas han vara på väg bort från klubben.



Ryan Shawcross

Under våren har det ryktats om att Shawcross kan vara på väg ifrån klubben. Mittbacken har ett år kvar på kontraktet.



2017-05-31 10:50:00

