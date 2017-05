2017-05-21 16:00

Southampton - Stoke

0-1



Peter Crouh avgjorde säsongens sista match med ett nickmål.

Southampton v. Stoke City 0-1 (0-0)

Stoke fick avsluta säsongen med en mycket sällsynt bortaseger, när man lyckades betvinga Southampton med 1-0 på St Mary's Stadium. Målskytt blev Peter Crouch, som gjorde sitt 50:e nickmål i Premier League.





Matchen:

Redan efter 20 sekunder får



Hemmalaget är också sugna på att gå till attack och man gör det direkt via Bertrand på vänsterkanten, men hans inspel går förbi alla spelarna framför mål. Hemmalaget fortsätter dock att ange tonen i spelet och förlägger mycket spel på Stoke's planhalva under matchinledningen.



I 10:e min gör Crouch en snygg sak när han tar ner ett inlägg på bröstet i straffområdet. Han lobbar sedan bollen över försvararen och kommer sånär fram för ett avslut, men bollen städas undan till en resultatlös hörna.



Annars är det hemmalaget som styr det mesta av händelserna på plan, dock utan att skapa några större farligheter. I 25:e min får man med sig en frispark i farligt läge på sin vänsterkant i höjd med straffområdet. Frisparken blir farlig och det blir lite hönsgård i Stoke's straffområde innan bollen till sist rullar ut till inspark.



Två minuter senare kommer Crouch sånär helt fri med Forster. Detta sedan en hemmaspelare slagit en alldeles för svag bakåtpassning, som Crouch nästan hinner på, men Yoshida hinner emellan och i motlägget styrs bollen till hörna. Yoshida skadar sig i situationen, men han kan fortsätta spela.



När dryga halvtimman är spelad får Stoke med sig en frispark högt upp till vänster på



Det går betydligt fortare när hemmalaget anfaller och det är främst på sin vänsterkant man tar sig fram. Fem min före paus tar sig dock Shaqiri fram till ett bra läge efter fint väggspel med Allen, men skottet styrs till hörna. I efterspelet på den så väggspelar han med Shawcross, men denna gång går schweizarens avslut över målet.



På tilläggstid får båda lagen riktigt bra läge att ta ledningen. Först är det Stoke som genom Diouf får ett bra avslut, efter att Martins Indi slagit ett inlägg. Dioufs nick mot mål nickas dock undan på mållinjen. Sedan hamnar bollen på fötterna hos Butland utanför straffområdet, men han uppvaktas av Redmond och Butland schabblar alldeles för mycket vilket leder till att Redmond snor bollen. Denne drar sedan iväg en lobb mot mål och Butland jagar efter, men till hans stora lycka får han se att bollen tar i ribban. Där hade han tur!



Domare Probert blåser sedan av en mållös halvlek.



Även andra halvlek inleds med att Stoke går på avslut direkt och det är vår pigge schweizare som provar skottlyckan, men det blir till form av en lobb som skruvar sig över ribban. Halvleken är dock bara fem minuter gammal när Austin lyckas lägga bollen i mål, men han bli korrekt avblåst för offside.



Fem minuter senare kommer Diouf högst på en hörna, men riktingen blir helt skev och det är bara med nöd och näppe som han lyckas undvika att nicken går till inkast. Stoke har dock mycket mer att säga till om i inledningen av andra halvlek, anförda av Allen och Shaqiri. Efter en hörna hamnar bollen hos Croch som får läge att dra till på halvvolley, men han får ingen träff på bollen och hemmalaget kan rensa undan.



Efter en timmas spel skulle dock matchavgörandet komma. Det är efter att Cameron får bollen på högerkanten och amerikanen slår ett högt och långt inlägg där Crouch i vanlig ordning når högst och nickar bollen förbi Forster och en försvarare som anstränger sig för att freda sitt mål, men som inte kan hindra bollen att gå in i det. 0-1!



Hemmalaget tar sedan åter tag i taktpinnen ganska omgående på soldränkta St Mary's Stadium. Man får till vissa lägen men inget som får en att hicka till, utan Stoke's trebacklinje känns stabil. I 70:e min gör Stoke sitt första byte och Walters får komma in och ersätter Diouf.



I 73:e min är det dock riktigt nära kvittering och det hade förmodligen blivit det om inte Butland hade storspelat i målet. Först räddar han ett hårt skott från Davies och på returen dyker Ward-Prowse upp, men Butland räddar med en stabil fotparad.



Stoke får sedan en frispark högt upp på högerkanten. Shaqiri slår in bollen mot första stolpen och där är Shawcross på vippen att styra in bollen. Han blir dock avblåst för offside eftersom man ansåg att Walters touchade bollen på vägen fram mot mål.



I 80:e min får Butland återigen visa att han är en av Englands bästa målvakter. Stoke försöker ställa offside men Gabbiadini kommer helt ren och Butland halkar när han ska gå ut och täcka avslutet. Han återfår dock balansen och stoppar skottet och lyckas få bollen via Gabbiadini till inspark.



Hemmalaget trycker på än mer och två minuter senare är Boufal framme och provar med ett skott. Butland är på väg åt vänster men får upp ena benet och styr bollen över ribban. Riktigt svettig räddning! På den efterföljande får han anstränga sig igen och täcka Gabbiadinis avslut från nära håll.



Stoke saknar inte heller chanser och man får med sig en hel del hörnor. I 85:e min får Allen skottläge efter en sådan, men det styrs undan till en ny hörna, som dock blir resultatlös.



Domaren lägger till 4 minuter på matchen och The Saints gör sitt bästa för att få till en kvittering, men The Potters försvarar sig väl. För att förstärka detta ytterligare väljer Hughes att plocka ut Shaqiri och ersätter honom med Muniesa.



Hemmalaget får dock med sig en frispark i farligt läge i 92:a min efter att Walters gått för hårt fram strax utanför straffområdeslinjen. Davies tar hand om den och Stoke ställer upp med nästan hela laget i muren och frisparken fastnar i denna och till sist hamnar bollen i skopan hos Butland.



Det är det sista som händer för efter detta blåser domare Probert av matchen och Stoke avslutar i alla fall snyggt, en annars ganska bedrövlig säsong, när man lyckas bortabesegra Southapmton.



Kommentar:

Det var skönt att få avsluta en så bedrövlig säsong med en mycket sällsynt bortaseger. Som om inte det vore nog så var det Mark Hughes 150:e seger som manager i



Och säga vad man vill om den ifrågasatte walesaren, men siffrorna talar sitt tydliga språk och jag tror det är det som gör att ledningen ger honom fortsatt förtroende.



Och vad ska man säga om



Det som känns mest angeläget nu är att man lyckas säkra upp ett kontrakt med BMI, annars blir jag orolig för hur försvaret kommer att se ut nästa säsong.



Men först en välbehövlig semester från Stoke och rapportskrivandet långt in på nätterna. Själv kommer jag att ta en road trip med barnen i England och Skottland om ett par veckor och det är inte osannolikt att Stoke-on-Trent kommer att besökas, trots döttrarnas motvilja till ett nytt besök i denna stad.



Avslutningsvis måste jag dock säga att denna säsong har varit som förgjord och den avslutades för min egen del på ett sätt som visar att man aldrig kan lita på Stoke. Jag fick 12 rätt på tipset, som väldigt många andra fick med tanke på utdelningen. Men ni kan ju gissa vilken match jag missade... jag tippar sällan eller aldrig på Stoke av rent vidskepliga skäl, men eftersom 13 rätt bara gav ett par tusen så överlever jag den förlusten. Vi är 7 att dela och då känns en Stoke-seger bättre och 45 spänn är inte fy skam! Delat på 7...



Matchfakta:

Southampton - Stoke City 0-1 (0-0)

0-1 Peter Crouch 60'

Publik: 31 286



Avslut: 14-14

Avslut på mål: 6-3

Bollinnehav: 61-39

Hörnor: 4-10

Varningar: 2-4



Stoke City's laguppställning:

Butland



Cameron

Shawcross

Martins Indi



Diouf (Walters - 70')

Whelan

Allen

Pieters



Shaqiri (Muniesa - 90+3')

Sobhi



Crouch



Övriga avbytare: Grant, Bardsley, Johnson, Adam, Berahino.



PROUD TO BE A POTTER!

Mark Hughes valde återigen att göra några förändringar i startelvan i säsongens sista match. I en 3-4-2-1-uppställning valde han att starta med Crouch på topp och Sobhi fick ersätta en skadad Arnautovic.Redan efter 20 sekunder får Stoke iväg ett riktigt farlig avslut på mål. Det är Shaqiri som lägger ut bollen på vänsterkanten till Pieters och holländaren slår ett bra inlägg, som nickas undan av försvaret. Bollen hamnar dock hos Diouf som drar till med en höger yttersida och Forster får anstränga sig för att klara det luriga skottet. Han lobbar sedan bollen över försvararen och kommer sånär fram för ett avslut, men bollen städas undan till en resultatlös hörna.Annars är det hemmalaget som styr det mesta av händelserna på plan, dock utan att skapa några större farligheter. I 25:e min får man med sig en frispark i farligt läge på sin vänsterkant i höjd med straffområdet. Frisparken blir farlig och det blir lite hönsgård i Stoke's straffområde innan bollen till sist rullar ut till inspark.Två minuter senare kommer Crouch sånär helt fri med Forster. Detta sedan en hemmaspelare slagit en alldeles för svag bakåtpassning, som Crouch nästan hinner på, men Yoshida hinner emellan och i motlägget styrs bollen till hörna. Yoshida skadar sig i situationen, men han kan fortsätta spela.När dryga halvtimman är spelad får Stoke med sig en frispark högt upp till vänster på Southampton s planhalva. Shaqiri slår den svagt, men bollen lyfts in i straffområdet igen av Allen och Crouch är nära att komma åt Dioufs nickskarv, men bollen hamnar istället i skopan hos Forster.Det går betydligt fortare när hemmalaget anfaller och det är främst på sin vänsterkant man tar sig fram. Fem min före paus tar sig dock Shaqiri fram till ett bra läge efter fint väggspel med Allen, men skottet styrs till hörna. I efterspelet på den så väggspelar han med Shawcross, men denna gång går schweizarens avslut över målet.På tilläggstid får båda lagen riktigt bra läge att ta ledningen. Först är det Stoke som genom Diouf får ett bra avslut, efter att Martins Indi slagit ett inlägg. Dioufs nick mot mål nickas dock undan på mållinjen. Sedan hamnar bollen på fötterna hos Butland utanför straffområdet, men han uppvaktas av Redmond och Butland schabblar alldeles för mycket vilket leder till att Redmond snor bollen. Denne drar sedan iväg en lobb mot mål och Butland jagar efter, men till hans stora lycka får han se att bollen tar i ribban. Där hade han tur!Domare Probert blåser sedan av en mållös halvlek.Även andra halvlek inleds med att Stoke går på avslut direkt och det är vår pigge schweizare som provar skottlyckan, men det blir till form av en lobb som skruvar sig över ribban. Halvleken är dock bara fem minuter gammal när Austin lyckas lägga bollen i mål, men han bli korrekt avblåst för offside.Fem minuter senare kommer Diouf högst på en hörna, men riktingen blir helt skev och det är bara med nöd och näppe som han lyckas undvika att nicken går till inkast. Stoke har dock mycket mer att säga till om i inledningen av andra halvlek, anförda av Allen och Shaqiri. Efter en hörna hamnar bollen hos Croch som får läge att dra till på halvvolley, men han får ingen träff på bollen och hemmalaget kan rensa undan.Efter en timmas spel skulle dock matchavgörandet komma. Det är efter att Cameron får bollen på högerkanten och amerikanen slår ett högt och långt inlägg där Crouch i vanlig ordning når högst och nickar bollen förbi Forster och en försvarare som anstränger sig för att freda sitt mål, men som inte kan hindra bollen att gå in i det.Hemmalaget tar sedan åter tag i taktpinnen ganska omgående på soldränkta St Mary's Stadium. Man får till vissa lägen men inget som får en att hicka till, utan Stoke's trebacklinje känns stabil. I 70:e min gör Stoke sitt första byte och Walters får komma in och ersätter Diouf.I 73:e min är det dock riktigt nära kvittering och det hade förmodligen blivit det om inte Butland hade storspelat i målet. Först räddar han ett hårt skott från Davies och på returen dyker Ward-Prowse upp, men Butland räddar med en stabil fotparad.Stoke får sedan en frispark högt upp på högerkanten. Shaqiri slår in bollen mot första stolpen och där är Shawcross på vippen att styra in bollen. Han blir dock avblåst för offside eftersom man ansåg att Walters touchade bollen på vägen fram mot mål.I 80:e min får Butland återigen visa att han är en av Englands bästa målvakter. Stoke försöker ställa offside men Gabbiadini kommer helt ren och Butland halkar när han ska gå ut och täcka avslutet. Han återfår dock balansen och stoppar skottet och lyckas få bollen via Gabbiadini till inspark.Hemmalaget trycker på än mer och två minuter senare är Boufal framme och provar med ett skott. Butland är på väg åt vänster men får upp ena benet och styr bollen över ribban. Riktigt svettig räddning! På den efterföljande får han anstränga sig igen och täcka Gabbiadinis avslut från nära håll.Stoke saknar inte heller chanser och man får med sig en hel del hörnor. I 85:e min får Allen skottläge efter en sådan, men det styrs undan till en ny hörna, som dock blir resultatlös.Domaren lägger till 4 minuter på matchen och The Saints gör sitt bästa för att få till en kvittering, men The Potters försvarar sig väl. För att förstärka detta ytterligare väljer Hughes att plocka ut Shaqiri och ersätter honom med Muniesa.Hemmalaget får dock med sig en frispark i farligt läge i 92:a min efter att Walters gått för hårt fram strax utanför straffområdeslinjen. Davies tar hand om den och Stoke ställer upp med nästan hela laget i muren och frisparken fastnar i denna och till sist hamnar bollen i skopan hos Butland.Det är det sista som händer för efter detta blåser domare Probert av matchen och Stoke avslutar i alla fall snyggt, en annars ganska bedrövlig säsong, när man lyckas bortabesegra Southapmton.Det var skönt att få avsluta en så bedrövlig säsong med en mycket sällsynt bortaseger. Som om inte det vore nog så var det Mark Hughes 150:e seger som manager i Premier League , vilket endast uppnåtts av Ferguson, Wenger, Redknapp, Moyes, Allardyce och Mourinho tidigare.Och säga vad man vill om den ifrågasatte walesaren, men siffrorna talar sitt tydliga språk och jag tror det är det som gör att ledningen ger honom fortsatt förtroende.Och vad ska man säga om Peter Crouch ? Många anser honom vara för gammal, men han levererar alltsom oftast och idag avgjorde han igen med ett vackert nickmål.Det som känns mest angeläget nu är att man lyckas säkra upp ett kontrakt med BMI, annars blir jag orolig för hur försvaret kommer att se ut nästa säsong.Men först en välbehövlig semester från Stoke och rapportskrivandet långt in på nätterna. Själv kommer jag att ta en road trip med barnen i England och Skottland om ett par veckor och det är inte osannolikt att Stoke-on-Trent kommer att besökas, trots döttrarnas motvilja till ett nytt besök i denna stad.Avslutningsvis måste jag dock säga att denna säsong har varit som förgjord och den avslutades för min egen del på ett sätt som visar att man aldrig kan lita på Stoke. Jag fick 12 rätt på tipset, som väldigt många andra fick med tanke på utdelningen. Men ni kan ju gissa vilken match jag missade... jag tippar sällan eller aldrig på Stoke av rent vidskepliga skäl, men eftersom 13 rätt bara gav ett par tusen så överlever jag den förlusten. Vi är 7 att dela och då känns en Stoke-seger bättre och 45 spänn är inte fy skam! Southampton - Stoke City 0-1 (0-0)
0-1 Peter Crouch 60'
Publik: 31 286
Avslut: 14-14
Avslut på mål: 6-3
Bollinnehav: 61-39
Hörnor: 4-10
Varningar: 2-4

Stoke City's laguppställning:

Butland
Cameron
Shawcross
Martins Indi
Diouf (Walters - 70')
Whelan
Allen
Pieters
Shaqiri (Muniesa - 90+3')
Sobhi
Crouch

Övriga avbytare: Grant, Bardsley, Johnson, Adam, Berahino.

Southampton-Stoke Fraser Forster

Cedric

Jack Stephens

Maya Yoshida

Ryan Bertrand

Steven Davis

Oriol Romeu

Dusan Tadic

James Ward-Prowse

Nathan Redmond

Charlie Austin



Avbytare

Sofiane Boufal

Martin Caceres

Jordy Clasie

Manolo Gabbiadini

Pierre Hojbjerg

Jeremy Pied

Stuart Taylor

Jack Butland

Geoff Cameron

Ryan Shawcross

Bruno Martins Indi

Mame Diouf

Glenn Whelan

Joe Allen

Erik Pieters

Xherdan Shaqiri

Peter Crouch

Ramadan Sobhi



Avbytare

Charlie Adam

Phil Bardsley

Saido Berahino

Lee Grant

Glen Johnson

Marc Muniesa

Jon Walters



2017-05-22 00:40:20

Stoke fick avsluta säsongen med en mycket sällsynt bortaseger, när man lyckades betvinga Southampton med 1-0 på St Mary's Stadium. Målskytt blev Peter Crouch, som gjorde sitt 50:e nickmål i Premier League.Det har blivit dags att runda av säsongen, en säsong som har varit en stor besvikelse för oss Stokies. För The Potters avslutas den på sydkusten mot Southampton.Det skulle till två mål för Arsenal och ett dubbelbyte för hemmalaget innan det tände till ordentligt. Stoke reducerade genom Crouch och hade tryck för en kvittering men i stället gjorde bortalaget ytterligare två mål.Det är dags för säsongsavslutning på hemmaplan för The Potters del och den sker mot Arsenal.Äntligen blev det mål på bortaplan för Stoke och även poäng med hem. En poäng som innebär att laget nu definitivt är klart för spel i Premier League nästa säsong.Sex mållösa bortamatcher i rad, det är den dystra sviten för Stoke City just nu. Kommer den tråkiga sviten att spräckas på Dean Court denna lördag eftermiddag och blir det i så fall tre poäng?Det blev återigen en oavgjord match mot West Ham när Stoke tog emot London-laget på lördagen. Ineffektiva avslutningar och två duktiga målvakter gjorde att matchen slutade mållös.Stoke har fyra matcher kvar och behöver åtminstone en seger till för att man ska känna sig helt säker på en tionde säsong i Premier League. Denna lördag tar man emot West Ham på bet365 Stadium där vi alla hoppas på att The Potters kan göra ett bra resultat så vi kan lägga en jobbig säsong till handlingarna.Stoke gjorde återigen en mycket svag insats på bortaplan när man mötte Swansea på Liberty Stadium. Man hade läge att komma in i matchen, men Arnie brände straffen och i anfallet efter slog Carroll spiken i kistan och fastslog slutresultatet till 2-0.Med ett, i princip, säkrat kontrakt reser Stoke till Wales i helgen för att även denna lördag ta sig an ett lag som kämpar för sin överlevnad. Det är Swansea som tar emot The Potters på Liberty Stadium.