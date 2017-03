Walters jublar efter sitt straffmål

Stoke-Chelsea 1-2

Det blev ett sent avgörande på bet365 Stadium denna lördag och tyvärr var det inte till hemmalagets fördel.

Bardsley

Martins Indi

Pieters

Cameron

Allen

2017-03-19 09:10:00

I Stoke var Marko Arnautovic tillbaka i startelvan efter att ha stått över mot Manchester City senast. Saido Berahino fick fortsatt förtroende på topp och därmed fick han göra sin första start på hemmaplan.Stoke inledde matchen bra och försökte pressa Chelsea rätt högt upp. Något som var rätt tydligt annars i inledningen är att Diego Costa inte är speciellt populär, är han förresten det någon annanstans än på Stamford Bridge? Han försökte slänga sig i ett par dueller under de första tio minuterna men domare Taylor genomskådade det enkelt. Chelsea skaffar sig ett bra frisparksläge i trettonde minuten efter att Arnautovic gjort ett bra hemjobb men orsakat frspark mot Alonso. Och det skulle tyvärr bli ett ledningsmål för serieledarna. Willian drar till direkt på mål från kanten och tyvärr gör Lee Grant ett stort misstag i målet, 0-1.Bara minuten efter målet får vi se matchens första varning när Allen går alldeles för hårt in i en duell på mitten. Strax efter får hemmapubliken jubla lite men då inte pga ett mål. Nej, i stället är det Pieters som snyggt håller undan Costa vid en löpduell och den sistnämnde blir liggandes utanför plan. Jublet blev inte mindre när Costa minuten senare blir varnad av Taylor i en duell med Martins Indi. Efter tjugo minuter blir det lite småfarligt när Costa kommer loss från Shawcross och Martins Indi men det utmynnar bara i en resultatlös hörna. Walters och Luiz skallar ihop i en duell där den sistnämnde blir liggandes en stund. Men bägge spelarna är ok för spel igen.Efter knappt en halvtimma får Chelsea en bra chans till utökad ledning när Moses hittar Alonso i straffområdet men avslutet går rakt på Grant som boxar undan bollen bra. Någon minut senare skriver jag 1-1 när Martins Indi nickar in en hörna. Men helt plötsligt har blir det diskussion mellan domarna och målet döms bort av någon anledning. Reprisen visar att Berahino knuffar en Chelseaspelare och det måste vara det de dömer för. Men kvitteringen skulle komma. Efter en frispark från Pieters sätter Cahill två nävar på Walters i ryggen och Taylor tvekar inte att döma straff. Fram stegar Walters själv och dundrar in bollen i mål, 1-1.Efter målet blir det en riktigt tuff duell mellan Shawcross och Costa och det hettar till lite mellan spelarna. Hemmapubliken tänder till ordentligt nu. Nästa duell med Costa och Stokeförsvararna låter inte vänta på sig länge och den här gången blir Bardsley varnad när han sparkar ner Costa. På frisparken får Pedro ett läge i straffområdet men drar avslutet högt över. Det blir fyra minuters tillägg i halvleken men det händer inget speciellt under dessa.Direkt i inledningen av andra halvlek tar sig Ramadan fint in i straffområdet men tyvärr fastnar inspelet på en bortaförsvarare. Vid andra målet kommer Pedro igenom men det utmynnar bara i en hörna. Alonso blir nästa att få ett läge i straffområdet men då gör Bardsley ett bra hemjobb och får bollen till hörna. Första kvarten bjuder annars inte på någon vidare fotboll. Mark Hughes gör nu sitt första byte i matchen och det är Mame Biram Diouf som ersätter Berahino. Direkt efter bytet försöker Luiz med en lurig frispark som Grant får lite problem med men bollen kan rensas undan så småningom.Pieters blir nästa spelare att bli varnad när han fäller Pedro en bit utanför straffområdet vid ett kontringsläge. Även Martins Indi blir varnad i ett läge innan. Frisparken tar Alonso och den placerar han i ribban. Arnutovic kommer i ett bra läge offensivt men tyvärr väljer han inte att avsluta själv, i stället blir det ett inlägg som inte hittar fram till någon medspelare. Matic testar Grant med ett skott utifrån och Stokemålvakten är med på noterna. Det är han även på en hörna strax efter även om han tappar bollen i en duell som ger honom frispark till slut.Conte gör sitt första byte i matchen nu och det är Fabregas som kommer in i stället för Moses. När kvarten återstår får vi se en fin räddning från Grant när Pedro drar till i fritt läge i straffområdet. Chelsea får lite mer tryck på Stoke i detta skede men hemmalaget försvarar sig riktigt bra ändå. Diouf kämpar till sig en hörna när tio minuter återstår och Allen får ett skottläge men han får inte till det innan bortaförsvaret har samlat sig. Arnautovic får nästa läge strax efter men skottet täcks till hörna.Helt plötsligt skapar Stoke en hel del framåt och det blir en del halvfarliga lägen när laget trycker framåt men det vill sig inte riktigt. Bland annat fick Ramadan ett skottläge i straffområdet men riktningen på avslutet var inte så bra. I stället är det serieledarna som ska få till ett avgörande. Pieters kommer att bli olycksgubben nu. Först orsakar han en lite onödig hörna och på denna är han ännu mer olycklig när han motar en nick rätt ut till Cahill som dundrar in ledningsmålet, 1-2.Hemmalaget försöker trycka framåt igen och skaffar sig ett frisparkslägen men bortaförsvaret håller undan. Det blir fyra minuters tillägg i matchen. Cameron drar på sig en varning i duell med Costa vid mittplan. I ett sista desperat försök sätter Hughes in Crouch i stället för Ramadan. Costa får ett bra läge att avgöra matchen helt men avslutet tar i stolpen. Det är vidöppet bakåt nu hos Stoke och Loftus-Cheek får ett jätteläge men då gör Grant en fin räddning. Det skulle även bli en utvsining i matchen och det är Bardsley som drar på sig sitt andra gula kort i matchen. Lite onödigt av Bardsley som därmed är avstängd i nästa match.Stoke gör en bra insats mot Chelsea men tyvärr räcker det inte till poäng.Brukar inte kommentera andra redaktioners rapporter men har läst Chelsearapporten och ville bara kommentera något. Att ingenting har förändrats i Stoke säger att skribenten har noll koll på Stoke City. Och jämförelsen mellan Walters och Suarez känns väl ganska överdriven enligt mitt sätt att se på det.Stoke - Chelsea 1-2 (1-1)0-1 Willian (13)1-1 Walters (38, straff)1-2 Cahill (87)Publik: 27 724Avslut: 5-20Avslut på mål: 1-7Bollinnehav: 36-64Hörnor: 5-11Varningar: 4-2Utvisningar: 1-0GrantShawcrossArnautovicSobhi (Crouch)WaltersBerahino (Diouf)Övriga avbytare: Given, Muniesa, Whelan, Afellay, AdamDet blev ett sent avgörande på bet365 Stadium denna lördag och tyvärr var det inte till hemmalagets fördel.Stoke ska i helgen ta sig an ligans svåraste motståndare i form av suveräna ligaledarna Chelsea hemma på Bet365 Stadium.I veckans lag-artikeln på svenskafans blev Stoke utan Arnautovic kallade "medelmåttor". Arnautovic var inte med i denna match men ändå klarade "medelmåttorna" av att spela hem en poäng mot Manchester City.Efter den bekväma segern mot Middlesbrough under helgen som gick blir det nu betydligt tuffare motstånd när Manchester City väntar på bortaplan.Stoke tog en mycket rättvis seger hemma mot Middlesbrough efter att Marko Arnautovic gjort två mål i första halvlek.Efter förra helgens svaga insats av Stoke är det nu dags för hemmamatch mot ett Middlesbrough som kämpar för överlevnad i Premier League.Det var ett gäng väldigt trötta Stoke-spelare som lallade runt denna söndagseftermiddag på White Hart Lane. Med den inställningen som spelarna visade upp behövdes det ingen större ansträngning från Spurs för att köra över The Potters med 4-0.Efter ett två veckor långt uppehåll får vi åter stifta bekantskap med våra randiga hjältar i Stoke City. The Potters gästar White Hart Lane på söndagen för att ta sig an Spurs i en tuff bortamatch.Stoke tog en välförtjänt seger mot Crystal Palace, även om den satt långt inne. Joe Allen avgjorde matchen i mitten av andra halvlek, framspelad av Ramadan Sobhi.Efter den sura förlusten förra helgen får nu Stoke chansen att studsa tillbaka, när man tar emot bottenlaget Crystal Palace hemma på Bet365 Stadium.