2017-02-11 16:00

Stoke - Crystal Palace

1-0



Målskytten Joe Allen gratuleras av framspelaren Sobhi.

Stoke City v Crystal Palace 1-0 (0-0)

Stoke tog en välförtjänt seger mot Crystal Palace, även om den satt långt inne. Joe Allen avgjorde matchen i mitten av andra halvlek, framspelad av Ramadan Sobhi.





Matchen:

Det visar sig dock att egyptiern tar hand om vänsterkanten när spelet kommer igång och Arnie får springa på högerkanten. Första giftiga målchansen kommer i 9:e min efter en lång boll upp mot Crouch, som nickar ner bollen till Arnautovic. Österrikaren får bra läge och får iväg ett skarpt skott, men Hennessey i gästernas mål gör en bra räddning.



Gästernas första målchans kommer i 17:e min. Anfallet startar med att Adam slår en dålig passning upp mot Bardsley och Townsend kan sno åt sig bollen och starta ett anfall på vänsterkanten. Ett bra inlägg når fram till McArthur vid främre stolpen, men dessbättre nickar han på fel sida om denna.



Annars är det



Väderförhållandena är som de brukar vara i februari i England i allmänhet och i Stoke-on-Trent i synnerhet - kyla och regn. Det verkar dock inte påverka någon av spelarna. I 26:e min får gästerna iväg sitt första skott på mål och det är van Aanholt som drar till, men det krävs ingen större ansträngning från Grant för att knipa den bollen.



Stoke har mycket bollinnehav, men har väldigt svårt att skapa vassa chanser. Som ofta, så slarvas det väldigt i passningsspelet emellanåt, men ibland måste man ju chansa för att skapa lägen. I 30:e är man dock nära att få till något, efter att Adam slagit fram en passning till Arnautovic, men österrikaren blir avblåst för offside. Reprisen visar dock att den avblåsningen var helt fel.



Två minuter senare får vi se lite prov på varför Stoke värvade unge Sobhi. En perfekt långboll från Adam upp mot egyptiern på vänsterkanten blir starten på ett bra anfall. Sobhi lurar bort sin försvarare och slår ett bra inlägg mot en fristående



I 36:e min är Bardsley lite elak mot Zaha. Han slänger ut benet för att stoppa sin motståndare, men Zaha hoppar över. Denne lyckas dock inte förhindra att bollen går över sidlinjen. Zaha springer dock efter bollen i tron att det är hans inkast. Bardsley vet dock att det är hans boll och när Zaha stannar någon meter utanför linjen så får han 85 kilo skotte i ryggen och faller omkull. Medan Zaha viftar och skriker tar Bardsley bollen och tar hand om inkastet. Lite komiskt såg det faktiskt ut, särskilt om man är Stokie. Kanske inte lika kul om man höll på det gula laget.



Minuten senare är det nära att Crouch får sätta sitt 101:a



Domare Atkinson lägger till en minut på halvleken, men det händer inget värt att nämna under den och halvleken slutar mållös.





Martins Indi gjorde en bra insats mot Palace



Andra halvlek inleds med fortsatt press från hemmalaget, men Örnarna försvarar sig väl. Och i 49:e min får man med sig en frispark i bra läge på högerkanten, men Townsend slår den förbi alla spelarna i straffområdet.



Gästerna har nu mer bolleinnehav och det är Townsend som återigen får med sig en frispark i 52:a min. Denna gång i samma läge som tidigare, fast på vänsterkanten. Denna leder fram till en hörna och det blir lite hönsgård i Stoke's straffområde, men det blir aldrig riktigt farligt.



I 58:e min tvingas Stoke till ett byte sedan Bardsley skadat sig. Han ersätts av Johnson. Minuten senare blir Martins Indi liggande efter en duell med Benteke, där belgaren träffar ansiktet på holländaren. Denne kan dock resa sig upp och fortsätta matchen.



1-0!



Gästerna blir nu än mer angelägna att gå framåt, men Stoke försvarar sig väl. I 73:e min kapar Adam sin medspelare Arnautovic, men Stoke får på något vis med sig en frispark ur situationen. Båda spelarna blir liggande, men kan fortsätta spela.



I nästa skede gör Martins Indi en bra insats i kamp mot Townsend, när denne kommer löpande till höger i straffområdet. Med lite tryck mot axlarna lyckas han få både spelare och boll över kortlinjen till inspark. I 79:e min får Afellay chansen att avsluta matchen när han ersätter Adam, som får stående ovationer när han lämnar planen. Detta får även Sobhi när han lämnar planen 3 min senare och ersätts av Diouf.



Stoke går dock inte bara in för att försvara sin ledning utan man försöker framåt också. I 84:e min är det sånär att Arnie når fram till Afellay med en passning, men det blir aningen för brant och Hennessey kan fånga bollen. Det är faktiskt Stoke som har i princip allt spel under slutet av matchen och det mesta spelet förläggs till gästernas planhalva.



I 89:e min får Palace dock med sig en frispark i farlig läge sedan Pieters lagt sig över Benteke. Townsend tar hand om frisparken, men den blir riktigt illa slagen och är nästan på väg mot den del där den nya läktarsektionen ska byggas.



Domaren lägger till hela 6 min på matchen, men det var en del spelavbrott pga skador under andra halvlek. Gästerna ser möjligen sin chans i detta för man förlägger mycket spel runt Grants straffområde. Bollen har dock svårt att komma in i det, då Stoke står upp väl.



Och segern var aldrig i någon större fara, utan Stoke kan ta en efterlängtad och mycket välförtjänt seger mot Crystal Palace.



Kommentar:

Det blev en riktig arbetsseger mot ett lag som kämpar i botten av tabellen. Det känns väldigt surrealistiskt att tänka sig att Stoke förlorade med 4-1 mot samma lag i höstas.



Martins Indi blev vald till MOTM och det är inte mycket att säga emot det valet. Han var väldigt stabil idag och var väldigt nära att bli målskytt.



Istället blev det Joe Allen som stod för det avgörande målet och det var viktigt att han fick göra mål igen. Framspelaren Sobhi gjorde en bra match i sin debut som startspelare på hemmaplan. Hans insats lovar mer.



I och med segern tog Stoke tillbaka sin 9:e plats och nu väntar ett två veckor långt uppehåll då det spelas cupomgång nästa helg. Om två veckor väntar tuff match mot Spurs på White Hart Lane. Den matchen spelas på söndagen och då får vi äntligen se Stoke live igen.



Tränarna efter matchen:

Stoke manager Mark Hughes:

"It was a hard-fought win I have to say. We needed that breakthrough and it was a great goal when it came. We always felt that we would see the game through to a conclusion once we went ahead, and we restricted Palace to very few opportunities. Joe Allen times his runs well, he has an aptitude for it and it was a great finish. We are not in bad shape overall, we are doing OK but now we have to navigate our way through some very difficult games."



Crystal Palace manager Sam Allardyce:

"I'm disappointed for the lads. They had many moments in the game when we were in control and none more so than when Stoke scored. They scored their only shot on target in the second half. It's a 1-0 defeat again and not the point that we deserve at least. We have to keep battling on and believing. These are an honest bunch of players. Last week was a fluke, we conceded three goals in three minutes. Today the overall performance was there but the result wasn't. It's a results business and we need them fast. It's not been the results I expected. I thought it would have been easier for me to get the players to understand certain things. We all need to take more responsibility but we have to keep our chins up and graft away."



Matchfakta:

Stoke City - Crystal Palace 1-0 (0-0)

1-0 Allen 67'

Publik:27 007



Avslut: 7-6

Avslut på mål: 4-1

Bollinnehav: 58-42

Hörnor: 5-5

Varningar: 1-3



Stoke City's laguppställning:

Grant



Bardsley (Johnson - 58')

Shawcross

Martins Indi

Pieters



Whelan

Adam (Afellay - 79')



Arnautovic

Allen

Sobhi (Diouf - 82')



Crouch



Övriga avbytare: Given, Muniesa, Berahino, Imbula.



PROUD TO BE A POTTER! Mark Hughes gjorde endast en ändring i startelvan sedan förlustmatchen förra helgen mot West Brom. Afellay fick inte nytt förtroende till höger på mittfältet, utan nyblivne silvermedaljören från Afrikanska mästerskapen, Ramadan Sobhi fick göra debut som startspelare på Bet365 Stadium.Det visar sig dock att egyptiern tar hand om vänsterkanten när spelet kommer igång och Arnie får springa på högerkanten. Första giftiga målchansen kommer i 9:e min efter en lång boll upp mot Crouch, som nickar ner bollen till Arnautovic. Österrikaren får bra läge och får iväg ett skarpt skott, men Hennessey i gästernas mål gör en bra räddning.Gästernas första målchans kommer i 17:e min. Anfallet startar med att Adam slår en dålig passning upp mot Bardsley och Townsend kan sno åt sig bollen och starta ett anfall på vänsterkanten. Ett bra inlägg når fram till McArthur vid främre stolpen, men dessbättre nickar han på fel sida om denna.Annars är det Stoke som för matchen och har det stora bollinnehavet, men gästerna verkar ha fått ordning på försvaret som läckte så betänkligt i senaste matchen mot Sunderland . Stoke har svårt att få till något. I 21:a får man dock med sig sin första hörna och denna slår Adam mot Crouch vid bortre stolpen. Sin vana trogen når Crouchie högst i nickduellen, men bollen går några meter utanför Hennesseys vänstra stolpe.Väderförhållandena är som de brukar vara i februari i England i allmänhet och i Stoke-on-Trent i synnerhet - kyla och regn. Det verkar dock inte påverka någon av spelarna. I 26:e min får gästerna iväg sitt första skott på mål och det är van Aanholt som drar till, men det krävs ingen större ansträngning från Grant för att knipa den bollen.Stoke har mycket bollinnehav, men har väldigt svårt att skapa vassa chanser. Som ofta, så slarvas det väldigt i passningsspelet emellanåt, men ibland måste man ju chansa för att skapa lägen. I 30:e är man dock nära att få till något, efter att Adam slagit fram en passning till Arnautovic, men österrikaren blir avblåst för offside. Reprisen visar dock att den avblåsningen var helt fel.Två minuter senare får vi se lite prov på varför Stoke värvade unge Sobhi. En perfekt långboll från Adam upp mot egyptiern på vänsterkanten blir starten på ett bra anfall. Sobhi lurar bort sin försvarare och slår ett bra inlägg mot en fristående Joe Allen , men walesarens nick går strax över ribban. Några minuter senare får Arnie chansen igen, efter att Allen serverat honom bollen, men skottet går rakt på Hennessey. Stoke har nu en bra period i matchen.I 36:e min är Bardsley lite elak mot Zaha. Han slänger ut benet för att stoppa sin motståndare, men Zaha hoppar över. Denne lyckas dock inte förhindra att bollen går över sidlinjen. Zaha springer dock efter bollen i tron att det är hans inkast. Bardsley vet dock att det är hans boll och när Zaha stannar någon meter utanför linjen så får han 85 kilo skotte i ryggen och faller omkull. Medan Zaha viftar och skriker tar Bardsley bollen och tar hand om inkastet. Lite komiskt såg det faktiskt ut, särskilt om man är Stokie. Kanske inte lika kul om man höll på det gula laget.Minuten senare är det nära att Crouch får sätta sitt 101:a Premier League -mål. Allen slår ett inlägg från vänsterkanten som når fram till Crouch. Denne får bollen och ska bara runda Hennessey, men walesaren får tag på lädret och går segrande ur striden. Men Stoke pressar på bra i slutet av halvleken och i 44:e får man med sig en hörna. Denna når fram till Martins Indi som får på en stenhård nick som är på väg i mål, men Townsend får upp ett ben vid stolpen och räddar bollen från att gå in i mål. Första halvleks bästa målchans!Domare Atkinson lägger till en minut på halvleken, men det händer inget värt att nämna under den och halvleken slutar mållös.Martins Indi gjorde en bra insats mot PalaceAndra halvlek inleds med fortsatt press från hemmalaget, men Örnarna försvarar sig väl. Och i 49:e min får man med sig en frispark i bra läge på högerkanten, men Townsend slår den förbi alla spelarna i straffområdet.Gästerna har nu mer bolleinnehav och det är Townsend som återigen får med sig en frispark i 52:a min. Denna gång i samma läge som tidigare, fast på vänsterkanten. Denna leder fram till en hörna och det blir lite hönsgård i Stoke's straffområde, men det blir aldrig riktigt farligt.I 58:e min tvingas Stoke till ett byte sedan Bardsley skadat sig. Han ersätts av Johnson. Minuten senare blir Martins Indi liggande efter en duell med Benteke, där belgaren träffar ansiktet på holländaren. Denne kan dock resa sig upp och fortsätta matchen. Crystal Palace är betydligt mer på hugget i andra halvlek och kanske är det därför som Stoke till slut får utdelning i 67:e min. Arnautovic slår en perfekt passning mot Sobhi som kommer löpande centralt. Egyptiern tar ner bollen och lägger upp den för Allen som får iväg ett skott som letar sig in vid vänstra stolpen.Gästerna blir nu än mer angelägna att gå framåt, men Stoke försvarar sig väl. I 73:e min kapar Adam sin medspelare Arnautovic, men Stoke får på något vis med sig en frispark ur situationen. Båda spelarna blir liggande, men kan fortsätta spela.I nästa skede gör Martins Indi en bra insats i kamp mot Townsend, när denne kommer löpande till höger i straffområdet. Med lite tryck mot axlarna lyckas han få både spelare och boll över kortlinjen till inspark. I 79:e min får Afellay chansen att avsluta matchen när han ersätter Adam, som får stående ovationer när han lämnar planen. Detta får även Sobhi när han lämnar planen 3 min senare och ersätts av Diouf.Stoke går dock inte bara in för att försvara sin ledning utan man försöker framåt också. I 84:e min är det sånär att Arnie når fram till Afellay med en passning, men det blir aningen för brant och Hennessey kan fånga bollen. Det är faktiskt Stoke som har i princip allt spel under slutet av matchen och det mesta spelet förläggs till gästernas planhalva.I 89:e min får Palace dock med sig en frispark i farlig läge sedan Pieters lagt sig över Benteke. Townsend tar hand om frisparken, men den blir riktigt illa slagen och är nästan på väg mot den del där den nya läktarsektionen ska byggas.Domaren lägger till hela 6 min på matchen, men det var en del spelavbrott pga skador under andra halvlek. Gästerna ser möjligen sin chans i detta för man förlägger mycket spel runt Grants straffområde. Bollen har dock svårt att komma in i det, då Stoke står upp väl.Och segern var aldrig i någon större fara, utan Stoke kan ta en efterlängtad och mycket välförtjänt seger mot Crystal Palace.Det blev en riktig arbetsseger mot ett lag som kämpar i botten av tabellen. Det känns väldigt surrealistiskt att tänka sig att Stoke förlorade med 4-1 mot samma lag i höstas.Martins Indi blev vald till MOTM och det är inte mycket att säga emot det valet. Han var väldigt stabil idag och var väldigt nära att bli målskytt.Istället blev det Joe Allen som stod för det avgörande målet och det var viktigt att han fick göra mål igen. Framspelaren Sobhi gjorde en bra match i sin debut som startspelare på hemmaplan. Hans insats lovar mer.I och med segern tog Stoke tillbaka sin 9:e plats och nu väntar ett två veckor långt uppehåll då det spelas cupomgång nästa helg. Om två veckor väntar tuff match mot Spurs på White Hart Lane. Den matchen spelas på söndagen och då får vi äntligen se Stoke live igen."It was a hard-fought win I have to say. We needed that breakthrough and it was a great goal when it came. We always felt that we would see the game through to a conclusion once we went ahead, and we restricted Palace to very few opportunities. Joe Allen times his runs well, he has an aptitude for it and it was a great finish. We are not in bad shape overall, we are doing OK but now we have to navigate our way through some very difficult games.""I'm disappointed for the lads. They had many moments in the game when we were in control and none more so than when Stoke scored. They scored their only shot on target in the second half. It's a 1-0 defeat again and not the point that we deserve at least. We have to keep battling on and believing. These are an honest bunch of players. Last week was a fluke, we conceded three goals in three minutes. Today the overall performance was there but the result wasn't. It's a results business and we need them fast. It's not been the results I expected. I thought it would have been easier for me to get the players to understand certain things. We all need to take more responsibility but we have to keep our chins up and graft away."Stoke City - Crystal Palace 1-0 (0-0)1-0 Allen 67'Publik:27 007Avslut: 7-6Avslut på mål: 4-1Bollinnehav: 58-42Hörnor: 5-5Varningar: 1-3GrantBardsley (Johnson - 58')ShawcrossMartins IndiPietersWhelanAdam (Afellay - 79')ArnautovicAllenSobhi (Diouf - 82')CrouchÖvriga avbytare: Given, Muniesa, Berahino, Imbula.

Stoke -Crystal Palace Lee Grant

Phil Bardsley

Ryan Shawcross

Bruno Martins Indi

Erik Pieters

Glenn Whelan

Charlie Adam

Ramadan Sobhi

Joe Allen

Marko Arnautovic

Peter Crouch



Avbytare

Ibrahim Afellay

Saido Berahino

Mame Diouf

Shay Given

Giannelli Imbula

Glen Johnson

Marc Muniesa

Wayne Hennessey

Joel Ward

James Tomkins

Damien Delaney

Patrick John Miguel van Aanholt

Luka Milivojevic

James McArthur

Wilfried Zaha

Jason Puncheon

Andros Townsend

Christian Benteke



Avbytare

Yohan Cabaye

Fraizer Campbell

Mathieu Flamini

Loic Remy

Mamadou Sakho

Jeffrey Schlupp

Julian Speroni



0 KOMMENTARER 83 VISNINGAR 0 KOMMENTARER83 VISNINGAR LARS-GUNNAR PERLINGER

2017-02-12 02:41:06

ANNONS:

Fler artiklar om Stoke

Stoke

2017-02-12 02:41:06

Stoke

2017-02-11 11:40:00

Stoke

2017-02-05 08:30:00

Stoke

2017-02-03 21:01:00

Stoke

2017-02-02 01:11:10

Stoke

2017-02-01 13:05:00

Stoke

2017-02-01 07:00:00

Stoke

2017-01-22 11:25:00

Stoke

2017-01-20 21:50:00

Stoke

2017-01-20 20:50:00

ANNONS:

Stoke tog en välförtjänt seger mot Crystal Palace, även om den satt långt inne. Joe Allen avgjorde matchen i mitten av andra halvlek, framspelad av Ramadan Sobhi.Efter den sura förlusten förra helgen får nu Stoke chansen att studsa tillbaka, när man tar emot bottenlaget Crystal Palace hemma på Bet365 Stadium.Den dåliga trenden i matcherna mot Tony Pulis och hans West Bromwich fortsätter tyvärr för Stoke."Förr i tiden" vann vi nästan alltid mot West Bromwich. Men nu var det ett tag sedan, är det dags nu?Stoke borde vunnit hemma mot Everton, då man skapade flera bra chanser. Nu lyckades man bara göra ett, men ett oerhört viktigt individuellt sådant, som betydde PL-mål no. 100 för Peter Crouch. Dessvärre lyckades sedan Shawcross pilla in bollen i eget mål och matchen slutade därför 1-1.Vi fick klara oss utan Stoke i helgen som gick p.g.a. att The Potters var utslagna i FA-cupen. Men vi behöver inte vänta alltför länge då det är full ligaomgång under veckan. För The Potters väntar hemmamatch mot Everton på onsdagskvällen.Stoke var nära att ta hem sin tredje raka seger i Premier League men "Fergie Time" räddade Manchester United ännu en gång.Efter förra helgens viktiga seger väntar nu en hemmatch mot Manchester United som inte förlorat på länge. Kan det vara dags nu?