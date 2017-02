2017-02-01 21:00

Stoke - Everton

1-1



Peter Crouch fick äntligen göra sitt 100:e Premier League-mål!

Stoke City v Everton 1-1 (1-1)

Stoke borde vunnit hemma mot Everton, då man skapade flera bra chanser. Nu lyckades man bara göra ett, men ett oerhört viktigt individuellt sådant, som betydde PL-mål no. 100 för Peter Crouch. Dessvärre lyckades sedan Shawcross pilla in bollen i eget mål och matchen slutade därför 1-1.





Matchen:

Matchen inleds med att



Stoke fortsätter pressa på och i 7:e min får man utdelning och hela stadion får njuta av en robotdans när Crouch gör sitt 100:e Premier League-mål. Det startar med en utsökt passning av Adam från egen planhalva, som når hela vägen fram till Arnautovic uppe vid 1-0!



Jublet stiger ordentligt när publiken bjuds på den utlovade robotdansen och Crouch är verkligen en spelare man unnar att få sätta 100 mål och fira med hela Bet365 Stadium.



Även efter målet forstätter The Potters att äga bollinnehavet, men i 11:e min sätter man andan i halsen när Grant får svårt att få iväg en bakåtpassning, stressad av Lukaku. Grant lyckas dock få bollen över sidlinjen. Gästerna får lite tryck mot Stoke's straffområde och i 12:e min nickar Barkley ner bollen mot Lukaku, men Shawcross lyckas städa undan bollen.



Everton fortsätter att jaga kvittering och får med sig ett gäng hörnor, men så mycket mer blir det inte. Gästerna är dock de som är mest intresserade av att gå framåt och i 19:e min testar Lukaku med ett skott från distans, men det går några meter utanför Grants vänstra stolpe.



Stoke försöker tre minuter senare efter ett vackert inlägg från Adam som når fram till Crouch, men denne får inget tryck i nicken, utan Robles i gästernas mål kan enkelt plocka åt sig bollen. I 25:e min är han dock mycket nära att utöka ledningen. Arnie nickar ner bollen till honom i straffområdet och han drar till på volley, men bollen smiter just utanför Robles högra stolpe. Den volleyn var värd ett bättre öde!



Vid andra målet kommer gästernas bästa chans så långt i 29:e min, efter att Coleman blivit framspelad till höger i straffområdet. Irländarens avslut går dock högt över.



Stoke får sedan till bra spel på offensiv planhalva och det är Arnautovic som får läge att utöka ledningen. Först slår han hål i luften till de tillresta Everton-fansens stora förtjusningen. Bara sekunder senare blir han frispelad till vänster i straffområdet efter en utsökt passning av Adam. Denna gång skjuter dock österrikaren rakt på en utrusande Robles.



Everton gör inte många besök på Stoke's planhalva under resten av halvleken, men i 38:e min får man med sig en frispark sedan Martins Indi stoppat Mirallas med ojusta medel. Den rensas undan av försvaret, men Everton behåller spelet och Coleman får bollen till höger i straffområdet. Han spelar in bollen i straffområdet och den får en konstig väg in i mål. Assisterande domare vinkar för offside på Lukaku och stor förvirring uppstår. Domare Pawson överlägger med sin assisterande och det slutar med att han blåser för mål. Reprisen visar tydligt att det faktiskt är Shawcross som vinklar in bollen i mål och Lukaku är inte i närheten av den. Korrekt domslut, även om det kändes väldigt onödigt då Everton inte åstadkom mycket sista kvarten. 1-1!



Det blir lite frustrerat spel under de sista minuterna av halvleken. Mycket slarv, inte minst från The Potters och det är The Toffees som är spelförande lag. Domaren lägger till 3 minuter, men jag vet inte riktigt var han hittar dessa. Även om det blev ett avbrott efter kvitteringen, så varade den inte i 3 minuter.



Under dessa slår Afellay ett inlägg mot Crouch, men han blir fasthållen i tröjan av Coleman och de sliter och drar i varandras tröjor, vilket renderar i frispark för försvarande lag.



Stoke skulle dock få ett gyllende läge att åter sätta sig i förarsätet med halvlekens sista spark. Crouch klackar mycket elegant fram bollen till Arnie, som kommer helt ren med Robles. Men återigen skjuter han rakt på och ett ganska givet mål uteblir. En halvlek som Stoke borde vunnit med 3-0 slutar istället 1-1.



Andra halvlek är drygt 4 minuter gammal när första skottet kommer på mål. Det är Barkley som testar med ett skott från distans, men det går rakt i skopan på Grant. Everton har det största bollinnehavet och Stoke får mest ägna sig åt att jaga boll och stressa gästerna, vilket man dock gör bra. Everton får mest spela runt bollen och vinner inte mycket väg framåt.



I 54:e min blir Arnautovic liggande och får vård, men han kommer upp på benen igen och kan fortsätta spela. När spelet kommer igång får vi se ett patenterat försök av



Minuten senare snurrar Arnie friskt med två Everton-backar på vänsterkanten, men hans efterföljande inspel i straffområdet städas undan till inkast. Stoke behåller dock initiativet i matchen. Adam får med sig en frispark på vänsterkanten i 62:a min. Han slår in den i straffområdet och bollen får en lurig bana. Robles tar ett par steg ut för att greppa bollen, men han får ta till handen närmast mål för att styra bollen till hörna. Denna blir farlig då Crouch når högst med pannan, men bollen smiter strax över ribban.



Everton jämnar sedan ut spelet igen, men det blir mest rundspel med bollen. I 67:e min stiger jublet när Stoke's nyförvärv Berahino får göra debut i Stoke-tröjan. Han ersätter Allen.



Minuten senare gör Lukaku en fin prestation när han tar sig framåt i plan. Han spelar ut bollen till Baines som spelar in till Davies, men denne blir alldeles för omständlig och Stoke kan rensa undan. I nästa skede frispelar han dock en medspleare med en klack, men Grant kan rädda till en resultatlös hörna.



I 75:e min går Shawcross får hårt fram i en närkamp och Everton får en frispark högt upp på sin högerkant. Den slås in av Coleman och nickas mot mål, men Grant behöver bara sträcka på sig lite för att fånga bollen.



Stoke får ett läge minuten senare och det är Charlie Adam som driver upp bollen på högerkanten. Han slår sedan en utsökt boll fram till Crouch, men denne lyckas inte nå bollen riktigt. Han lyckas dock hämta upp bollen innan den passerar kortlinjen och bollen hamnar återigen ute till vänster hos Adam. Skotten försöker på nytt att nå in till Crouch, men denna gång är engelsmannen offside.



Det är Stoke som är mest intresserade av ett ledningsmål mot slutet av matchen och i 84:e min slår Adam ännu en utsökt passning fram i straffområdet. Den når fram till Berahino som lobbar över en utrusande Robles och bollen är på väg mot mål, men förhindras att gå in i det av Funes Mori som nickar bollen över mål.



Två minuter senare är dock Everton framme i ett sällsynt anfall och det är Davies som får läge att avgöra, men Grant gör en fantastisk räddning på den hårda nicken. Returen fångas upp av en Everton-spelare, men avslutet går förbi målet och rinner över kortlinjen.



Everton får lite energi av detta och skapar ytterligare någon halvchans. I 89:e min tackar Arnautovic för sig och ersätts av unge Ngoy. Domaren lägger till 3 minuter och det första som händer under tilläggstiden är att Stoke får en frispark högt uppe på Evertons planhalva. Charlie Adam tar hand om den, men drar den rakt i muren.



Det blir sedan ingan fler chanser i matchen utan den slutar med delad pott, 1-1.



Kommentar:

Det känns som två tappade poäng. Dels efter alla missade chanser, som borde resulterat i mål. Även om Everton också hade sina chanser så var det inte i närheten så många som Stoke hade. Och det målet som The Toffees fick, kändes väldigt onödigt.



Roligt att få se Berahino göra debut och det var inte långt borta att även fick göra mål.



Fantastikt roligt att få se Crouch göra sitt 100:e mål och göra sin robotdans och fira med publiken.



Min MOTM var definitivt Charlie Adam! Det måste varit en av hans bästa matcher i Stoke-tröjan och vilken oerhörd känsla han har sin vänsterfot! Det var inte många passningar som gick fel från den denna kväll.



Stoke tog, i och med poängen, tillbaka 9:e platsen som



Nu tar vi nya tag mot helgens derby mot West Brom på The Hawthorns.



Matchfakta:

Stoke City - Everton 1-1 (1-1)

1-0 Crouch 7'

1-1 Shawcross, självmål 39'

Publik: 27 612



Avslut: 14-14

Avslut på mål: 7-5

Bollinnehav: 47-53

Hörnor: 5-5

Varningar: 1-0



Stoke City's laguppställning:

Grant



Bardsley

Shawcross

Martins Indi

Pieters



Whelan

Adam



Afellay

Allen (Berahino - 67')

Arnautovic (Ngoy - 89')



Crouch



Övriga avbytare: Given, Muniesa, Bony, Imbula, Edwards.



2017-02-02 01:11:10

