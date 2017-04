2017-04-29 16:00

Stoke - West Ham

0-0



Arnautovic hade ett bra försök att ge Stoke ledningen, men Adrian parerade bra.

Stoke City v West Ham United 0-0

Det blev återigen en oavgjord match mot West Ham när Stoke tog emot London-laget på lördagen. Ineffektiva avslutningar och två duktiga målvakter gjorde att matchen slutade mållös.





Matchen:

Innan det har gått en minut så har gästerna fått iväg sitt första skott på mål. Detta efter att Johnson halkat och tappat bollen i halvfarligt läge, men skottet vållar inte Butland några större bekymmer. Annars är det jämt spel i matchinledningen och efter 5 min får vi höra dagens första Delilah och visst kan man höra lite swenglish i den då det är ett stort följe av Swedish Stokies på plats denna afton.



Minuten senare ska Shawcross rensa undan en tämligen enkel boll, men han drar den rakt över kortlinjen till hörna för



Stoke tar över mer och mer av spelet efter 10 minuters spel och är laget som har mest boll. Några målchanser att skriva hem om skapas dock inte, men i 25:e min får gästerna en frispark i bra läge efter att Kouyaté ramlat alldeles för enkelt i närkamp med Muniesa. Domare Probert går på filmningen och ger The Hammers frispark tiotalet meter utanför straffområdet. Lanzini tar hand om den och den blir farlig, men Johnson nickar undan till en hörna som sedan boxas undan av Butland.



Gästerna tar över lite av spelet efter detta, men även de har svårt att skapa farliga chanser. När halvtimman är spelad får dock Stoke ett bra läge efter samspel mellan Shaqiri, Allen och Arnautovic vilket ger walesaren läge att lägga in bollen, men den hårt uppvaktade Berahino får inte till avslutet. I anfallet efter får gästerna matchens dittills vassaste chans efter att Masuaku spelat in bollen till Ayew som försöker med en konstspark, men stabile Butland är på rätt plats och gör en bra räddning.



I 37:e min lurar Johnson brallorna av Collins vid kortlinjen och försöker sedan nå Arnautovic med en passning, men österrikaren hinner inte fram till bollen, som rensas undan av en försvarare till Stoke's första hörna. Denna slås alldeles för långt av Shaqiri, men bollen hamnar till sist hos Muniesa som drar till på halvvolley. Skottet ser ut att gå mot mål, men det täcks av en försvarare.



I 39:e min slår Muniesa ett utmärkt inlägg mot Allen som inte får riktig träff på nicken, men bollen touchas även av Collins och Stoke får en hörna som sedan nickas undan av försvaret.



Två minuter före full tid får gästerna ett bra läge efter ett snyggt anfall. Collins slår en långboll upp mot Calleri som spelar in bollen framför mål, men den täcks av Shawcross som offrar sig förtjänstfullt. Calleri får direkt en ny chans, men då offrar sig Martins Indi och täcker skottet. Bra försvarsspel av mittbackarna där!



Aranautovic blir sedan liggande efter en skada och får vård, varför Probert lägger till 2 min på halvleken. Några målchanser skapas dock inte under dessa minuter utan halvleken slutar mållös.



Andra halvlek startar med en riktigt het chans för Stoke att ta ledningen. Matchuret har bara tickat 25 sekunder när Allen får ett ypperligt läge att ge Stoke ledningen efter att Johnson tagit sig fram bra på högerkanten och slagit ett bra inlägg till Allen, men avslutet tar i burgaveln. Gästerna får också ett bra läge minuten senare när Kouyaté tar sig fram i straffområdet, men det rykande skottet går en bit utanför Butlands högra stolpe.



I 51:a min får Arnie en bra löpboll på vänsterkanten och han försöker nå Berahino med sitt inspel, men en försvarare hinner emellan och får undan bollen. Dock inte bättre än att den hamnar hos Shaqiri, som dock inte lyckas träffa målet från ganska nära håll.



Domare Prober verkar blåsa så fort en West Ham-spelare lägger sig ner och därför hörs ett ironiskt jubel när Muniesa belönas med en firspark i 55:e min. Det blir ett bra anfall av Stoke som avslutas med ett fräsande skott från Shaqiri, där Adrian med nöd och näppe lyckas styra bollen över ribban till hörna. Nästa chans går till Allen som drar till med ett skott i bra läge, men det går rakt på Adrian. Denne får visa sig på styva linan igen bara halvminuten senare, när Berahino tar sig fram till höger i straffområdet. Berahino får på ett riktigt bra skott, men Adrian gör en riktigt grym räddning och tippar bollen till hörna.



Även Butland får visa upp sig i 65:e min när han får göra en dubbelräddning. Först är Ayew framme och skjuter ett bra skott som Butland gör en bra räddning på, men West Ham behåller anfallet och Calleri får ett utmärkt läge att nicka in bollen. Han nickar ner i backen som man ska, men Butland gör en grym fotparad på volley och täcker undan avslutet. He's back!



I 70:e min gör Stoke sitt första byte när



Minuten senare kommer dock matchens stora chans. Shaqiri slår en utmärkt boll in i straffområdet mot Arnautovic som kommer löpande i djupled. Österrikaren sätter upp en yttersida och får bollen mot mål, men Adrian flaxar till och har inte en aning om att han räddar skottet och får till sist ut bollen över kortlinjen. Den chansen var värd ett mycket bättre öde!



Ett par minuter senare luktar det straff när Shaqiri faller i en närkamp med Collins, men Probert viftar avvärjande med armarna och Collins är ursinnig på Shaqiri. Reprisen ger walesaren rätt.



I 79:e min gör Stoke sitt andra byte och det är



Domaren lägger till fyra minuter på matchen. Båda lagen är tämligen ivriga i att försöka få till ett avgörande, men det skapas väldigt få vassa lägen, om ens något. Följdaktligen slutar därför matchen mållös.



Kommentar:

Stoke gjorde en bra match försvarsmässigt sett. Shawcross var tillbaka i gammalt gott slag efter att han verkat vara ur fas i de senaste matcherna. Martins Indi var en gigant i vanlig ordning och Muniesa gjorde ett bra mycket bättre intryck än vad Pieters gjort på senare tid på vänsterbacken.



Butland? Så underbart att få se honom tillbaka och vara så grym som vi har vant oss vid att se honom - Man of The Match med några riktigt grymma räddningar.



Framåt vill jag lägga ett par ord för Berahino. Detta var i mina ögon hans bästa match i Stoke-tröjan och det var riktigt nära och endast en kvalificerad räddning hindrade honom från att göra sitt första mål i Stoke-tröjan. När det väl lossnar för honom, så kommer det att göra det ordentligt. Jag är helt säker på detta. Man ska inte heller glömma att han gjorde ett par riktigt bra insatser i det defensiva spelet i den här matchen, vilket tyder på att han han hungern.



40 poäng är uppnådda och en förlust för



Matchfakta:

Stoke City - West Ham United 0-0

Publik: 27 628



Avslut: 19-12

Avslut på mål: 4-4

Bollinnehav: 57-43

Hörnor: 5-3

Varningar: 1-0



Stoke City's laguppställning:

Butland



Johnson

Shawcross

Martins Indi

Muniesa



Whelan (Adam - 80')

Cameron



Shaqiri

Allen (Crouch - 70')

Arnautovic



Berahino



Övriga avb: Grant, Bardsley, Pieters, Diouf, Sobhi.



PROUD TO BE A POTTER!





Stoke -West Ham Jack Butland

Glen Johnson

Ryan Shawcross

Bruno Martins Indi

Marc Muniesa

Geoff Cameron

Glenn Whelan

Xherdan Shaqiri

Joe Allen

Marko Arnautovic

Saido Berahino



Avbytare

Charlie Adam

Phil Bardsley

Peter Crouch

Mame Diouf

Lee Grant

Erik Pieters

Ramadan Sobhi

Adrian

Jose Fonte

Winston Reid

James Collins

Edimilson Fernandes

Cheikhou Kouyate

Manuel Lanzini

Arthur Masuaku

Haavard Nordtveit

Andre Ayew

Jonathan Calleri



Avbytare

Sam Byram

Aaron William Cresswell

Sofiane Feghouli

Ashley Michael Fletcher

Mark Noble

Darren Randolph

Robert Snodgrass



2017-04-30 14:03:00

