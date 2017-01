Stoke-Manchester United 1-1

Stoke var nära att ta hem sin tredje raka seger i Premier League men "Fergie Time" räddade Manchester United ännu en gång.

Mark Hughes valde att ställa upp med samma startelva som besegrade Sunderland förra helgen.Det blev en ganska pigg inledning på matchen och redan i tredje minuten tar sig Arnautovic in i bra läge i straffområdet men hans inspel rensas undan av bortaförsvaret. Strax efter får vi se Allen manglas ner av Smalling men det gav endast en frispark. Minuten efter var det dock en annan bedömning av Clattenburg när Arnautovic drog ner en motståndare vid ett kontringstillfälle och det gula kortet kom upp till Stokespelaren. Frisparken som följer plockar Grant ner men han tappar bollen i duell med Shawcross och det blir lite nervöst innan Stoke får undan bollen från farligt område. Lite småfarligt blir det också någon minut senare när en boll slås mot Mata i straffområdet men Pieters gör det bra när han får undan bollen till hörna.När knappa tjugo minuter är spelade får vi se ett bra anfall från hemmalaget som resulterar i ett ledningsmål. En boll från Grant nickas ner av Crouch till Allen som hittar ut till Arnautovic på kanten. Pieters kommer därefter i en bra löpning, får passningen från Arnie och när han spelar in bollen tar den både på Mata och de Gea innan bollen letar sig in i mål, 1-0. Direkt efter målet får Zlatan en bra möjlighet efter inlägg men hans nedtagning blir inte bättre än att bollen hamnar hos Shawcross som kan rensa undan.Bortalaget får mer och mer att säga till om i matchen och under resterande tid av halvleken skapar de några bra lägen till kvittering. Den bästa chansen går till Mata efter en fin framspelning från Zlatan men på något konstigt sätt lyckas han få bollen över ribban. Bra hemjobb av Martins Indi i det läget som störde Mata. Pogba fick ett bra läge efter hörna men hans volley reflexräddas av Grant. Stoke fick ett mycket bra kontringsläge i slutet av halvleken men Shaqiri slarvar med passningen fram till Crouch.Det blir mycket bollinnehav för bortalaget under andra halvlek men de har svårt att komma till bra lägen. Crouch gör ett försök med en volley i början på halvleken men avslutet går en bra bit utanför mål. Mourinho väljer att göra ett tidigt byte i när Rashford kommer in i stället för Fellaini. Några minuter efter bytet vill bortalaget ha straff när bollen tar på Pieters hand men Clattenburg väljer att fria. Samme Pieters blir strax efter varnad i en annan situation när han försöker filma till sig en frispark.Hughes gör sitt första byte när halvtimman återstår och det är Afellay som kommer in i stället för Adam. Strax efter det kommer Shaqiri fram på egen hand och kommer till avslut men de Gea räddar enkelt. Nästa byte i matchen kommer nu och det är Mata som lämnar plats åt Rooney. Stoke tar sig fram till ett bra läge därefter då Johnson snyggt spelar fram Shaqiri men hans avslut tar tyvärr på en bortaförsvarare. Annars är det mest spel på Stokes planhalva men Stoke försvarar sig riktigt bra.När det återstår lite drygt en kvart får Ngoy chansen till spel då han ersätter Shaqiri. Inhoppande Rashford får ett bra läge strax efter men hans avslut går en bit utanför mål. Stoke får några lägen att kontra och ett läge är när Afellay har med sig ett par medspelare men tyvärr blir hans passning för dålig. När några minuter återstår får Lingard till ett bra avslut men den gången räddas hemmalaget av ribban. Hughes gör sitt sista byte när Arnautovic går ut och in kommer Imbula.Känslan var att det inte skulle bli så mycket övertid men jag blev inte helt överraskad när skylten med en femma kom upp. Fergie Time ännu en gång. Tyvärr skulle det komma en kvittering under denna tid. Johnson gör enligt mig ett misstag när han inte spelar hem bollen till Grant utan drar ut bollen till inkast. Sedan är det lite slappt försvarsspel efter inkastet och där tvingas Allen dra på sig en frispark. Rooney tar hand om frisparken som han placerar in i bortre krysset bakom Grant, 1-1. Direkt efter kvitteringen kommer Ngoy fram på kanten och han spelar in bollen som så när når fram till Crouch men i stället rensas bollen undan och därmed slutar matchen lika.Härlig kämpainsats av Stoke men tyvärr räckte det inte hela vägen.Peter Crouch får vänta på mål nr 100 i Premier League. Synd att inte bollen nådde fram till honom när Stoke kom till anfall direkt efter kvitteringen, det hade varit ett lämpligt tillfälle att sätta mål nr 100.Ryan Shawcross gjorde ännu en lysande insats mot Zlatan.Några saker som irriterar mig:- "Fergie Time" räddade Manchester United denna gång. Som så många andra gånger.- Johnson tog ett felbeslut som inte spelade hem bollen till Grant strax innan målet..- Unitedspelaren får alldeles för enkelt ta sig igenom på kanten innan frisparken kommer.En annan sak som irriterar mig är behandlingen av oss från svenskafans inför matchen. På startsidan fanns inte en länk till vår rapport inför matchen, tråkigt när vi nu var huvudmatch på Viasat en lördag. Uselt!Mark Hughes: "We are disappointed but we need to pick ourselves up. We were within seconds of beating a very good Manchester United team. My only criticism to the guys is that we didn't keep the ball long enough. We are good enough to do that but we needed more care to get up the other end of the pitch. In the end we tried to protect what we had and I can't criticise what we did for the free kick."Jose Mourinho: "It was a big game with two teams in the beginning trying to win. But after 25 minutes one team tried to win and the other tried to defend, which they did amazingly well. They showed great work-rate and did everything to try and stop us. We did everything well except in front of our target. We missed unbelievable chances. We hit the post, the keeper saves, we missed chances. The opposition goalkeepers are always amazing against us."Stoke - Manchester United 1-1 (1-0)1-0 Självmål (19)1-1 Rooney (Fergie Time)Publik: 27 423Avslut: 6-25Avslut på mål: 1-8Bollinnehav: 35-65Hörnor: 1-7Varningar: 4-0JohnsonShawcrossMartins IndiWhelanAdam (Afellay)Shaqiri (Ngoy)(Imbula)CrouchÖvriga avbytare: Given, Bojan, Muniesa, Bardsley