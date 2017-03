Marko Arnautovic matchhjälte mot Middlesbrough med sina två mål

Stoke-Middlesbrough 2-0

Stoke tog en mycket rättvis seger hemma mot Middlesbrough efter att Marko Arnautovic gjort två mål i första halvlek.





Matchen:

Det var hemmalaget som ganska omgående tog takt i taktpinnen direkt efter matchstart och det var säkert skönt för Mark Hughes att se. En Hughes som såg aningen nervös ut innan avspark då han inzoomad höll på med något som att se ut som en putsning av sina skor. Redan i tredje minuten fick hemmalaget ett bra frisparksläge strax utanför straffområdet på högerkanten men Whelans inspel nickades undan ganska enkelt av bortaförsvaret. Whelan skulle få fler chanser att leverera vid fasta situationer i denna match då Adam var förpassad till bänken. Och det med blandat resultat. Bortalaget var tvungna till ett tidigt byte i matchen då Ayala fick utgå pga skada och in i hans ställe kom Bernardio.



Strax innan kvarten var spelad borde hemmalaget tagit ledningen. Det var ett mycket fint anfall, även berömt av Viasatstudion i paus(!), men tyvärr lyckades Ramadan Sobhi träffa ribban i stället för att trycka in bollen i mål efter Arnautovic's fina inlägg. Några minuter senare är det nära ledningsmål igen för Stoke. Det börjar med att Allen, något komiskt, snubblar vid ett avslutsläge strax utanför straffområdet. Middlesbrough ser ut att börja ett anfall men då bryter Ryan Shawcross fram fint och helt plötsligt kommer ett antal hemmaspelare fritt fram mot bortamålet. Tyvärr misslyckas vår kapten fullständigt i ett ovant anfallslägen för hans del och väljer fel passningsalternativ.



Vår lagkapten, Ryan Shawcross, blir strax efter ovanstående situation varnad då han går alltför hårt in i en duell med Traore på egen planhalva. Någon minut senare är hemmalaget framme i offensivt straffområde igen men då väljer Pieters fel alternativ, han väljer att avsluta själv i stället för att "pricka skallen" på en fri Crouch. Minuten senare är bortalaget farligt framme i straffområdet men dår gör comebackande Cameron ett jättejobb då han slänger sig och blockerar avslutet.



När halvtimman är spelad kommer så äntligen ledningsmålet för Stoke. Glen Whelan hittar Arnautovic med en perfekt passning och österrikaren lurar därefter både en försvarare och målvakten innan han trycker in bollen i nät, 1-0. Bortalaget har ett bra läge några minter senare då vi får se ett bra avslut genom Leadbitter men det tar på en Stokeförsvarare och går ut till en resultatlös hörna. I stället är det Stoke som utökar ledningen innan paus. En hörna hittar Crouch som nickar bollen mot mål och där står Arnautovic och skarvar in den bakom bortamålvakten, 2-0. Ett par minuters tillägg blir det i halvleken och det enda som händer där är att bortapselaren Friend blir varnad.



Middlesbrough gör ett byte i paus. Ut går Ramirez och in kommer Stuani. Andra halvlek börjar med att Stoke trycker på framåt och skaffar en hörna. På denna kommer Crouch till nickläge men avslutet tas enkelt hand om målvakten. Några minuter senare får Arnautovic fritt fram på högerkanten och ska bara slå ett lågt fint inlägg till en fri Ramadan Sobhi men det blir tyvärr misslyckat. Arnautovic är på hugget i början på halvleken, han villl så klart fullborda sitt hattrick, men trots hans jobb blir det inga lägen för ett tredje mål.



När kvarten är spelad är jag övertygad om att det blir en reducering efter en frispark då bollen ligger i nät bakom Grant. Men linjedomaren står där ute på kanten och vinkar för offside. Reprisen visar att det var helt rätt beslut även om det var ett svårt beslut. Några minuter senare blir det ordentligt tryck mot bortalaget men trots flera bra avslutssitutioner slutar det bara med att Crouch blir avblåst för offside. Strax efter får tvåmålsskytten Arnautovic lämna planen efter en skada och in i hans ställe kommer Mame Biram Diouf.



Bara minuten efter detta byte får vi se ett lurigt inlägg från bortalaget men då kommer Lee Grant ut fint och tar hand om bollen. Grant blir liggandes en stund och då passar tv-kamerorna på att zooma in Stokelegendaren, målvakten, Gordon Banks på läktaren. Peter Crouch blir hårt (?) behandlad i straffområdet när kvarten återstår och några minuter senare är han tvungen att kliva av planen och in kommer Berahino.



Resten av matchen är en stor uppvisning av Ramadan Sobhi. På egen hand skapar han ett antal chanser men tyvärr blir det ingen utdelning framåt. Själv har han en fin nick efter inlägg från Cameron men då gör bortamålisen en fin räddning. Sedan får vi se honom spela fram Afellay fint men även då är bortamålisen för svår att överlista. Innan matchen är över får Bruno Martins Indi lämna planen pga skada och därmed fick Afellay komma in i matchens slutskede. Mycket mer händer inte och därmed spelar Stoke hem en mycket rättvis trepoängare.



Kommentarer:

Härligt för Marko Arnautovic att få göra två mål, synd att han fick lämna planen i andra halvlek bara. Annars tror jag att han hade fullbordat sitt efterlängtade hattrick denna lördag.



Arnautovic blir så klart matchhjälte med tanke på sina två mål men matchens bästa spelare är enligt mig Ramadan Sobhi. Vilken andra halvlek killen gör och det där lovar gott inför framtiden.



Glen Johnson? Nja... här vi måste vi nog hitta något bättre till nästa säsong.



Middlesbrough? Det blir tufft framöver för laget. Skapar nästan ingenting i sina matcher och det blir nog tufft för dem under våren.



Bilder:





Stokesupportrar på väg till matchen på bet365 Stadium





En härlig regnbåge över arenan denna lördag





Numera lite bättre utsikt på "snikens kulle" då tv-skärmen är borta





"Ramadona" - Min "Man of the match"





Middlesbroughs manager undrar när matchen ska vara över kanske?





Lee Grant kommer ut fint och avvärjer en situation i andra halvlek





Stokehjälten Gordon Banks på plats på bet365 denna lördag





Så här är inte fel att vara klädd när man ska gå till bet365





Arnautovic jublar efter ett av sina mål





Arnautovic rundar bortamålisen och sätter ledningsmålet





Arnie skarvar in utökad ledning för Stoke



Matchfakta:

Stoke - Middlesbrough 2-0 (2-0)

1-0 Arnautovic (29)

2-0 Arnautovic (42)

Publik: 27 644



Avslut: 13-8

Avslut på mål: 8-2

Bollinnehav:55-45

Hörnor: 6-1

Varningar: 1-2



Stoke City's lagupställning:

Grant



Johnson

Shawcross

Martins Indi (Afellay)

Pieters



Cameron

Whelan



Arnautovic (Diouf)

Allen

Sobhi



Crouch (Berahino)



Övriga avbytare: Given, Adam, Bardsley, Walters



BE LOYAL BE PROUD BE STOKE

2017-03-04 21:25:00

