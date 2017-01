Stoke utslagna i FA-cupen

Förhoppningarna om en lång resa i FA-cupen försvann i och med att Wolverhampton vann på bet365 Stadium.

Martins Indi

Shaqiri

Mark Hughes valde att göra flera förändringar i laget jämfört med matchen mot Watford i veckan. In i startelvan kom Bojan, Shaqiri, Afellay och Imbula.Mark Hughes valde att ställa upp med en stark startelva men hans spelare var tydligen inte alls på tårna när matchen drog igång. Det var bortalaget som tog initiativet och de hade ett par chanser innan Costa kunde ge laget ledningen när knappa halvtimman var spelad. Resultatet stod sig halvleken ut. Hughes agerade i pausen och gjorde två byten. Imbula och Bojan verkade inte ha gjort någon glad i första halvlek, in i deras ställe kom Allen och Adam. Det blev bättre fart på hemmalaget och det skapades ett antal chanser men bollen ville inte in i mål denna eftermiddag. I Wolvesmålet gjorde Carl Ikeme flera bra räddningar under andra halvlek. I stället avgjordes matchen när Doherty satte en frispark med tio minuter kvar.Förhoppningarna om en lång resa i FA-cupen försvann därmed, en stor besvikelse.Fick ett meddelande av kollega Nick som var på plats. Första halvlek ska ha varit bland det sämsta han har sett med Stoke. Det säger inte lite då han varit med några år...Mark Hughes: "We lost the game on the first half. The strength of the team we put out should have been capable of getting a result. You need luck, and their keeper made several saves, but ultimately we weren't good enough on the day and we have to give them credit. We wanted a cup run, sadly that's not the case and that's disappointing. We need to pick ourselves up and get our act together next week now."Paul Lambert: "The whole performance from start to finish was terrific and we could have been two or three up before we even scored. We look like a team that's full of confidence at the minute. You need time to put your own stamp on things, you're never going to do it within three or four weeks. You won't even do it within three or four months, you need about a full season to get your point across properly. But there is an accumulation of things now happening at the club. It's a lot better place now than when I came in, that's for sure."En bekymrad Ryan ShawcrossPeter Crouch hänger med huvudet efter matchenJulien Ngoy fick göra ett inhopp i andra halvlekWolvesspelarna firar ihop med fansenWolvesfansen är så klart nöjdaStoke - Wolverhampton 0-2 (0-1)0-1 Costa (29)0-2 Doherty (80)Publik: 21 479Avslut: 16-9Avslut på mål: 8-4Bollinnehav: 55-45Hörnor: 8-4Varningar: 2-1GrantJohnsonShawcrossPieters(Ngoy)AfellayImbula (Adam)Bojan (Allen)ArnautovicCrouchÖvriga avbytare: Given, Bardsley, Muniesa, Whelan