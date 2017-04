Swansea City v Stoke City 2-0 (1-0)

Stoke gjorde återigen en mycket svag insats på bortaplan när man mötte Swansea på Liberty Stadium. Man hade läge att komma in i matchen, men Arnie brände straffen och i anfallet efter slog Carroll spiken i kistan och fastslog slutresultatet till 2-0.

Jack Butland var tillbaka mellan stolparna efter sin långa skadefrånvaro. Grant, som kanske varit säsongens bästa spelare, fick därför sätta sig på bänken. Dessutom var Joe Allen tillbaka efter skadan han ådrog sig mot Liverpool och fick spela centralt på mittfältet bredvid Cameron i en 4-4-2-uppställning.Det är hemmalaget som verkar mest intresserade av att skriva in sig i målprotokollet i matchens inledning. Sigurdsson ställer ett antal frågor till Stoke-försvaret och i 6:e min spelar Arnie riktigt illa i egna straffområdet, men som väl är slutar det med inspark.I 9:e min blir Pieters frånsprungen av Ayew som tar sig in i straffområdet. Han spelar in bollen, men Shawcross får undan bollen till hörna. Publiken skriker för hands, men reprisen visar att bollen tar på axeln. På den efterföljande hörnan får Llorente gå upp helt omarkerad och nicka in bollen. Shawcross ligger ett par meter bakom och gör ett alibihopp, vilket bara ser tragiskt ut. Uselt! Swansea fortsätter att driva på även efter målet. Efter kvarten spelad får man en frispark som lyrades in i straffområdet, vilken Butland går ut på och ser ut att greppa säkert. Han verkar dock ha tvål i vantarna och fumlar ut bollen över kortlinjen, men man ska inte döma honom för hårt eftersom han blir tacklad i samma ögonblick och belönas med en korrekt frispark.Ett par minuter senare är Shaqiri framme med ett instick i straffområdet, men varken Berahino eller Johnson lyckas nå bollen, som är något för brant slagen. Minuten senare är Arnie framme och slår in bollen till Allen som kommer löpande centralt i straffområdet, men walesaren får ingen ordning på bollen utan Fabianski i hemmamålet kan ta hand om bollen. Annars består Stoke's försök mest av svaga inlägg som inte vållar Fabianski några bekymmer.I 25:e min har Shaqiri och Johnson fint samspel på högerkanten vilket leder fram till att Johnson kommer in i straffområdet och når sånär fram till Crouch panna med sitt inlägg. Anfallet startade faktiskt med att Berahino fångade in en långboll, fintade bort sin försvarare och spelade ut bollen till Shaqiri. Man får ju ta fram det positiva, som kanske inte syns när han inte gör mål...Sedan håller Butland på att ställa till det när han väntar för länge med att spela upp bollen och han tvingas istället att slå ut bollen till inkast, ett inkast som blir ganska farligt, men Stoke-försvaret lyckas reda ut det. I nästa anfall överarbetar Berahino situationen när försvararen som han jagar bara har alternativet att nicka ut bollen till hörna, men Berahino ger honom en knuff på vägen och det blir därför istället frispark till Swansea.Efter en halvtimmas spel kommer Stoke's första kvitteringschans. Det är återigen efter fint spel på högerkanten, denna gång mellan Allen och Johnson och det är återigen den sistnämnde som lyrar in bollen. Den når fram till en helt omarkerad Berahino vid straffpunkten, men nicken går strax utanför Fabianskis vänstra stolpe. Den borde han få på mål! Stoke tar över mer av spelet mot slutet av halvleken och hemmalaget har mer sporadiska besök på Stoke's planhalva. De känns dock farligare vid dessa besök. Stoke's första hörna kommer i 39:e min, framjobbad av Arnautovic. Österrikaren tar själv hand om den och slår den in bland spelarna framför mål, men den nickas undan av försvaret. Pieters tar hand om bollen och slår sitt inlägg rakt i händerna på Fabianski. Där kom vi nog upp i handen full gällande inlägg som slagits rakt i händerna på den polske keepern.Shaqiri söker hela tiden att försöka sticka in bollen i straffområdet, men han får svårt att hitta någon medspelare som är med på detta och det ser ganska tafatt ut när The Potters försöker skapa något vettigt. Schweizaren försöker istället med att gå på eget avslut i 44:e min, men skottet går 6-7 meter över mål. Swansea försvarar sig väl och ser inte ut att ha släppt in 68 mål hittills under säsongen. Men det kanske beror på att Stoke's offensiv är för svag.Domaren lägger till 2 min på halvleken och lagen skulle få varsin sista chans. Först ut är hemmalaget efter att Ayew frispelats till höger i straffområdet. Hans inspel utmed marken rinner dock förbi Llorente framför mål. Det absolut sista som händer är dock en hyperfarlig chans för Stoke och en jättemöjlighet för Berahino att göra sitt första mål i Stoke-tröjan. Shaqiri slår en frispark från högerkanten som når fram till Crouch och denne nickar in bollen till Berahino, som får på en bra nick och träffar mellan stolparna denna gången, men också rakt i skopan på Fabianksi. Därför halvleken slutar med hemmaledning 1-0.Andra halvlek inleds med att Swansea skaffar sig en hörna innan det gått en hel minut. Denna nickas rakt på Butland. Stoke's första avslut dröjer två minuter till, men även det rakt på målvakten när Crouch skjuter från långt håll.Annars är det Swansea som trycker på mest framåt även i inledningen av andra halvlek. När Stoke väl anfaller tas så många felbeslut. Cameron har ett jätteläge att lägga ut bollen på högerkanten där Johnson är helt fri, men istället håller han i bollen och lägger ut den när det är för sent. Pinsamt och frustrerande att titta på!Crouch får ett nytt skottläge i 57:e min. Han drar till på volley men får inte rätt träff, utan bollen tar i marken innan den studsar vidare fram till Fabianski. När timman är spelad blir Arnautovic liggande skadad och får vård. Han kan dock fortsätta spela.Några minuter senare är Butland ute och hänger tvätt på ett inlägg. Till hans försvar är det ett ganska svårt inlägg där bollen skruvar sig ifrån honom, men Swansea får med sig en hörna och får ytterligare ett par inlägg, dock inget som resulterar i någon farlighet.I 68:e min får sedan Stoke ett gyllende läge att kvittera. Ett sällsynt fint samspel mellan Arnie och Shaqiri sätter den sistnämnde i friläge, men schweizaren kapas på sin väg fram mot målet och domare Oliver tvekar inte att blåsa för straff. Fram kliver Arnie och skjuter straffen över! Riktigt uselt! I anfallet efter drar Carroll på ett skott som Allen försöker täcka, men lyckas bara toucha vilket ger bollen en märklig bollbana där den landar i krysset bakom en chanslös Butland.Ett par min senare är Carroll framme igen med ett bra skott, men denna gång gör Butland en världsklassräddning och dagens bästa prestation av en Stoke-spelare. Han får sedan visa upp sig igen i 76:e min, men denna gång är det lättare för honom att boxa ut ett hårt skott från Ayew till hörna.Minuten senare gör Hughes sitt första byte när han tar ut Berahino och ersätter honom med Sobhi. Det förändrar dock inte matchbilden, utan det är Swansea som går på attack hela tiden. Och ibland får de hjälp, som när Cameron helt oförklarligt nickar ner bollen till Ki, som dessbättre missar målet i bra läge.I 84:e min gör Hughes sitt andra byte och tar ut Arnautovic och ger plats för Diouf. Men klockan tickar på utan att Stoke kan skapa tryck framåt. I 89:e min tar sig Allen snyggt in i straffområdet och lägger upp bollen för Martins Indi, men denne drar bollen högt över målet.Domaren lägger till 4 minuter på matchen och under den första av dessa skaffar sig hemmalaget en frispark i bra läge, men man är inte intresserade av att slå in den framför mål, utan Sigurdsson och Ki väljer att snålspela vid ena hörnflaggan, vilket leder fram till hörna. Denna läggs på samma vis, men det kan man ha full förståelse för, då det gäller en hel del för Swansea.Pieters skaffar sig sedan en hörna och det är Crouch som når högst på denna, vilket resulterar i ytterligare en hörna. Den sistnämnda tar Fabianski hand om efter lite trubbel. Det händer inte mer i matchen utan Swansea tar sin första seger på 7 matcher.Det här var riktigt uselt och frågan är om det är Hughes fel att spelarna tagit semester redan, för vi ser det ju alltsom oftast på vårsäsongen. Dock var det än mer påtagligt under Pulis tid.Butland var minst dålig denna dag och jag har inga problem med att Spinks utnämner honom till MOTM. Han är chanslös på båda målen, men gjorde en världsklassräddning som höll siffrorna nere. Jag har full förståelse för att Hughes tar ut honom till den här matchen. Han är en av Englands bästa målvakter och en av världens största talanger. För mig vore det generalfel att inte ta ut honom i startelvan. Grant har visserligen gjort en lysande säsong, men detta är proffsfotboll och ingen social verksamhet! Grant har överträffat sig själv den här säsongen, då han vid hög fotbollsålder gjort sin första Premier League -säsong istället för att vara reservmålvakt i Derby. Han har gjort det väldigt bra under säsongen och var den som bidrog till stabilitet i försvaret när Stoke inledde säsongen svagt. Men hans spel går ändå inte att jämföra med det lysande målvaktsspel som Butland visade upp förra hösten. Butland är nummer 1 och det känns tryggt att ha Grant som backup på bänken. Jag är övertygad om att Grant är medveten om detta.I övrigt har jag ingen lust att kommentera övriga spelares insatser. Det är tillräckligt jobbigt att sätta sig och titta på en repris en söndagseftermiddag när man vet att Stoke har fått stryk och man vet att man kommer att bli på dåligt humör.Swansea City - Stoke City 2-0 (1-0)1-0 Llorente 10'2-0 Caroll 70'Publik: 20 566Avslut: 10-9Avslut på mål: 6-3Bollinnehav: 45-55Hörnor: 11-4Varningar:ButlandJohnsonShwacrossPietersShaqiriCameronAllenArnautovic (Diouf - 84')Berahino (Sobhi - 77')Övriga avbytare: Grant, Bardsley, Muniesa, Whelan, Adam.