Tottenham Hotspur v. Stoke City 4-0 (4-0)

Det var ett gäng väldigt trötta Stoke-spelare som lallade runt denna söndagseftermiddag på White Hart Lane. Med den inställningen som spelarna visade upp behövdes det ingen större ansträngning från Spurs för att köra över The Potters med 4-0.

Hughes gjorde ingen ändring i laget, utan startelvan som besegrade Crystal Palace fick förnyat förtroende.Det är avvaktande spel i de första 5 minuterna, men i 6 min kommer Eriksen fram på vänsterkanten och slår en tunnel på Shawcross. Han tar sig in i straffområdet och kommer fri längs kortlinjen. Om det sedan är ett skott eller en eller en passning som dansken slår är svårt att avgöra, men bollen går även mellan benen på Grant och rinner sedan längs mållinjen, men dessbättre förbi målet utan att någon hemmaspelare får chansen.Hemmalaget tar sedan över och står för det mesta och bästa i inledningen och det blir lite hönsgård framför Grant vid några tillfällen. Stoke då? Första skarpa läget kommer i 12:e min efter att Sobhi jobbat framgångsrikt vid hörnflaggan på vänsterkanten. Han stör Walker så pass mycket att denne spelar undan bollen rakt på Allen, som får springa in i straffområdet och avsluta, men skottet tar i utsidan av burgaveln.I anfallet efter skulle dock hemmalaget få utdelning. Detta efter att Shawcross gjort ett MYCKET tveksamt ingripande! En boll in i straffområdet och han försöker klacka undan bollen, likt en balettdansös. Bollen hamnar istället hos Kane som klipper till med ett distinkt skott och bollen smiter in vid Grants högra stolpe.Stoke kommer in lite mer i matchen efter målet, men har svårt att skapa lägen. Istället är Walker nära att utöka ledningen i 22:a min på en kontring, men hans saxspark går högt över målet.Stoke är dock väldigt när kvittering minuten senare, efter att Pieters slagit ett bra inlägg från vänsterkanten. Bollen når fram till Crouch framför mål, men han får ingen riktig träff på bollen, utan Lloris kan styra undan bollen på mållinjen med en benparad.I 26:e min är det Grants tur att visa att han är en duktig målvakt. På ett inlägg från Spurs högerkant slänger han sig ut och boxar undan bollen. Anfallet slutar med hörna för hemmalaget. När denna nickats undan hamnar bollen hos Vertonghen och han drar till på bollen, som träffar klockrent i ribban! Bara någon minut senare testar Kane med att böja in bollen på samma ställe, men under ribban. Hans skott smiter dock utanför Grants vänstra kryss.Hemmalaget pressar nu på för att avgöra matchen och Stoke har svårt att få undan bollen. Efter en hörna i 30:e min får man dock ett kontringsläge och Sobhi frispelar Adam på vänsterkanten, men skottens inspel mot Arnautovic i straffområdet täcks undan av en försvarare.Hemmalagets press skulle dock ge utdelning till sist. Detta efter en hörna som kom till efter en lite "onödig" räddning av Grant. Ett skott från Walker var på väg en bit över ribban, men Grant hade redan slängt sig och hade näven upp och tog det säkra före det osäkra. På hörnan hamnar bollen hos Kane, som märkligt nog står helt omarkerad. Engelsmannen drar till med ett bra skott halvvolley och bollen går in i maskan bredvid där han satte sitt första mål.I 37:e min skulle han dock få hjälp av Crouch att göra ett hattrick. En frispark spelas kort till Kane som drar på med ett markskott. Det är inte alltför märkvärdigt och Grant verkar ha full koll på det, om det inte vore för att bollen tar på Crouch i muren och ställer Grant helt och hållet.Domaren lägger till två minuter och i den sista av dessa hinner Alli utöka till 4-0, efter en smörpassning från Kane.När andra halvlek är endast 3 minuter gammal tvingas Tottenham göra ett byte. Detta sedan mittbacken Alderweireld gått sönder och han ersätts av Wimmer.Inget av lagen verkar särskilt intresserade av att skapa några chanser och det dröjer till 57:e min innan Spurs vaskar fram en het sådan. Detta efter en frispark nere vid hörnflaggan. Alli slår ett vasst skott/inlägg som smiter precis utanför Grants vänstra stolpe.Minuten senare jobbar Arnie fram en frispark på högerkanten strax utanför straffområdet. Denna resulterar i ett antal hörnor för Stoke och vid något tillfälle är det nära att lukta het målchans. Allen är den som får det bästa läget, men walesaren hade ingen av sina bättre dagar.Efter en timmas spel har både Crouch och Adam spelat färdigt och de ersätts utav Berahino och Afellay. Direkt efter detta kommer matchens prestation i samband med en frispark för Spurs. Bollen når fram till en fristående Dier, men Grant gör en grym enhandsräddning. Reprisen visar dock att Dier var 3 meter offside, vilket assisterande domaren också uppmärksammar.I 65:e min startar Arnie en kontring på högerkanten som var värd ett bättre öde. Han tar sig långt in i straffområdet nere vid kortlinjen, men han får med sig en hörna, en resultatlös sådan.Österrikaren får sedan med sig en frispark högt upp på Stoke's högerkant. Whelan tar hand om denna, men den nickas undan av hemmaförsvaret. Stoke behåller dock anfallet och Allen slår sedan ett bra inlägg från vänsterkanten, som sånär når fram till Berhaino, men även denna gång hinner en hemmaback emellan och får undan bollen.I 70:e min får hemmalaget ett sällsynt tillfälle att utöka ledningen. Detta efter att Eriksen drivit upp bollen och lagt upp den för Winks. Hans skott täcks dock undan till hörna, även den resultatlös.I 73:e min är dock närmare att Kane återigen får skriva in sig på nytt i målprotokollet. Tämligen ostört får han stå och sikta in sig på den maskan han satte sina två första mål i, men Grant är med och gör en snygg räddning.Resten av matchen är inte så mycket att skriva om, men det var positivt att få se Cameron göra comeback efter skadan han drog på sig tidigt under säsongen. I 82:a min får han komma in och ersätter Whelan.Amerikanen kan inte heller påverka, varken matchbild eller resultat, utan de flesta väntar bara på att 90 min ska nås. Det märkliga är att domare Moss endast lägger till 1 minut, trots alla de byten som gjordes.Nu hade väl knappast några extra tilläggsminuter gett något större hopp om målproduktion för ett, för dagen, tämligen tafatt och uddlöst Stoke City.Det här var en riktigt tråkig tillställning och man lider främst med alla de Stokies som tagit sig ner till London för att uppleva eländet på plats.Många spelare var under sin normala kapacitet och ska man hänga ut någon enskild spelare så väljer jag Ryan Shawcross . När han är dålig så är han riktigt usel! Frågan är om Stoke inte behöver förstärka ytterligare på den positionen i sommar.Tveklöst bäste spelare i Stoke denna eftermiddag var Grant, som gjorde ett antal svettiga räddningar, vilket höll sifforna nere.Nä, det här var verkligen inte bra, utan det blir till att ta nya tag mot Boro nästa helg. Då är undertecknad själv på plats och jag lovar att göra mitt yttersta för att bärga hem en trepoängare. Ena grabben är också med och han har ännu inte, på tre matcher, upplevt någon förlust live."The game was done in the first half. The manner of the goals we conceded was not good enough at any level. The second half was zero conceded and I guess that's a positive but that's because Spurs didn't push. We were too passive and not doing enough to stop balls going to our goal. Clearly Spurs are very good but if you allow teams time and space then good players will hurt you."Tottenham Hotspur – Stoke City 4-0 (4-0)1-0 Kane 14'2-0 Kane 32'3-0 Kane 37'4-0 Alli 45+1'Publik: 31 864Avslut: 21-5Avslut på mål: 9-3Bollinnehav: 64-36Hörnor: 8-5Varningar: 2-3GrantBardsleyShawcrossMartins IndiPieters(Cameron - 82')(Afellay - 60')SobhiAllenCrouch (Berahino - 60')Övriga avbytare: Given, Muniesa, Imbula, Diouf.