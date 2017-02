West Bromwich-Stoke 1-0

Den dåliga trenden i matcherna mot Tony Pulis och hans West Bromwich fortsätter tyvärr för Stoke.

Mark Hughes valde att ställa upp med precis samma startelva som i matchen mot Everton i onsdags.Hemmalaget tar initiativet direkt i inledningen och redan i fjärde minuten är bollen i mål bakom Grant. Detta blev dock bortdömt pga offside på Rondon. Det skulle dock inte dröja länge förrän ett riktigt ledningsmål kom för West Bromwich. Chadli fick ostört driva upp bollen på vänsterkanten och ganska enkelt hittade han fram med en boll till Morrison som placerade in bollen bakom Grant. Uppförsbacke direkt för The Potters.Någon minut efter målet får Stoke en chans till kvittering när Crouch nickar ner ett inlägg till Arnautovic men österrikaren får inte till avslutet. Annars är det hemmalaget som är klart bäst i inledningen och Stoke har väldigt svårt att skapa något framåt. Det är väldigt nära utökad ledning för hemmalaget när Brunt slår ett lågt inlägg från vänsterkanten men bollen smiter förbi ett par hemmaspelare. Det första gula kortet i matchen delas ut till Arnautovic när en halvtimma är spelad.Innan halvleken är över hinner West Bromwich skapa ytterligare några bra chanser men Lee Grant får göra några riktigt bra ingripande. Det skulle även bli en riktigt fin chans till kvittering för Stoke. Arnautovic slår ett mycket bra inlägg som hittar en helt fristående Allen men hans nick hamnar lite för mycket rakt på Foster i hemmamålet. Kanske att Allen borde kunnat placera den något bättre?I början på andra halvlek får vi se en ordentlig kapning av målskytten Morrsion på Bardsley. Domare Friend blåser frispark men hur han kan missa att visa det gula kortet är för mig en gåta. Frisparken tar Adam och den går en bit över målet. Bardsley är nästa man att försöka med ett avslut mot mål och det blir bra men inte tillräckligt bra, bollen smiter strax utanför stolpen. När knappa kvarten är spelad agerar Mark Hughes och gör ett dubbelbyte. Ut går Crouch och Adam, in kommer Berahino och Diouf. Hemmafansen var inte sena att uttrycka sina känslor för Berahino.När timman är spelad tar Bardsley ytterligare ett avslut mot mål men denna gång går bollen rakt på Foster. Afellay har så här långt haft en tung dag. Under andra halvleken har ett flertal lägen att slå inlägg men det blir tyvärr misslyckat hela tiden. När drygt tjugo minuter återstår byter Hughes ut honom och in i hans ställe kommer Ngoy. Det är hemmalaget som fortsätter att skapa chanserna i matchen, bland annat får vi se ett bra avslut av McClean där Grant gör en fin räddning och strax efter är Fletcher på väg igenom men då gör Whelan ett snyggt hemjobb i straffområdet.Stoke försöker trycka på i slutet och det skulle komma en jättechans till kvittering. Ett inlägg hittar fram till en helt fri Pieters och man undrar ännu hur holländaren lyckas med att missa målet med sin nick där. Inhopparen Ngoy försökte på högerkanten flera gånger men körde tyvärr fast mest hela tiden. När vi närmar oss slutet på matchen blir det mycket maskande från Pulis och hemmalaget. Vid ett byte skulle Rondon ut men när han äntligen nått ut sidlinjen så ändrades bytet. Vi fick se Martins Indi bli varnad i slutet och under övertiden dök det upp en chans i straffområdet till Ngoy men det ville sig inte för Stoke denna eftermiddag.Det är så klart svårt att peta Peter Crouch efter hans form senaste tiden. Men idag hade nog jag satt honom på bänken med tanke på vilket lag vi mötte. Inte lätt att mata bollar mot Crouch med tanke på hur försvarsspelet ser ut i West Bromwich.Saido Berahino blev så klart utbuad när han hoppade in. Inhoppet kan man väl inte säga var speciellt bra, rörde han bollen mer än fem gånger tro?Ganska enkelt att utse Stokes bästa spelare idag. Lee Grant så klart.Ibrahim Afellay är ingen yttermittfältare. Har för mig att vi sett det tidigare.Efter matchen var det väl ingen överraskning att Pulis och Hughes vägrade tacka varandra för matchen. Tydligen ska Pulis inte varit framme hos Hughes innan matchen heller. Så här säger de bägge efter matchen.Tony Pulis: "I shook hands with Eddie [Niedzwiecki, Stoke coach] and Mark was walking away towards their supporters so that was that."Mark Hughes: "I was there. If he came over I would have shook it. He didn't shake my hand at the start of the game either. I was the guest of the club, surely."West Bromwich - Stoke 1-0 (1-0)1-0 Morrison (6)Publik: 23 921Avslut: 16-12Avslut på mål: 4-2Bollinnehav: 38-62Hörnor: 5-6Varningar: 2-2GrantBardsleyShawcrossPietersWhelanAdam (Diouf)Afellay (Ngoy)AllenCrouch (Berahino)Övriga avbytare: Given, Bony, Muniesa, Imbula