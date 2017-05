David Moyes lämnade idag Sunderland efter en katastrofal säsong som renderade i nedflyttning.

David Moyes lämnar Sunderland

Säsongen hann inte mer än ta slut innan Sunderland AFC och David Moyes meddelar att man väljer att gå skilda vägar. Moyes ska själv ha bestämt sig för att avgå och avstår kompensation för resterande tre år han hade kvar på kontraktet.







Trots mindre lyckade sejourer i



Med tanke på detta var det förvånande att Moyes inte riktigt fick den backning som många hade trott att Short skulle bidra med i transferfönstret och det stod snabbt klart att Short hade för avsikt att sälja klubben och att vidare investeringar skulle utebli. Moyes yttrade snabbt sitt missnöje och pratade redan efter två omgångar om att Sunderland var inne i en ny kamp om överlevnad, något som måste anses vara väl negativt så tidigt på säsongen, Moyes fick också utstå en hel del kritik över dessa uttalanden. Han sa vidare att om han vetat om att Short ej tänkt backa honom och dessutom lägga ut klubben till försäljning hade han nog inte tackat ja till jobbet.



Så har det mer eller mindre sett ut sedan under hela säsongen, Moyes har vart negativ, fansen tappade tålamodet med både Moyes agerande och sätt att spela, något som garanterat har varit en stor faktor i att han faktiskt lämnar. Att få utstå ramsor om att man som tränare måste bort under flera matcher är det nog ingen som går igenom utan att tillslut lämna klubben. Moyes har dock fram till nu pratat om att han tänkte följa med klubben ner till



Moyes facit blev föga smickrande åtta segrar, sju oavgjorda samt 28 förluster på 43 matcher. Vilket naturligtvis inte är godkänt. Dock kan jag inte hjälpa att tycka att detta är långt ifrån Moyes fel, det här är ett problem som Sunderland har byggt upp genom uselt värvande under hela Ellis Shorts tid i klubben samt ständiga tränarbyten.



Så, vad kan klubben nu vänta sig? Finns det egentligen någon etablerad tränare som är villig att kasta in sig i ”cirkusen” Sunderland? Jag tror personligen detta var ett tungt slag för klubben. Att Moyes har vart alltför negativ och spelat en alldeles för negativ fotboll kan jag hålla med om men samtidigt så har han och CEO Martin Bain lagt grunderna för investeringar i sommar, något som nu med en ny tränare kommer behövas göras om igen och det kan leda till att vi hamnar på efterkälken igen. Historiskt sett har det också vart gynnsamt för de lag som åkt ur om de behållit samma tränare för att snabbt kunna ta sig upp, något som jag faktiskt tror att Moyes skulle kunnat leverera, nu är jag mer osäker.



Vilka namn kommer kunnas tänka intressera Sunderland då? Gary Monk är ett av huvudnamnen, Claudio Ranieri likaså, men att han skulle välja att gå ner till Championship känns alldeles för långsökt.



Vem det nu blir som leder laget ut i augusti blir spännande att se men Sunderland måste någon gång hitta stabiliteten. Ett ägarbyte hade vart mer på sin plats än detta tränarbyte..



2017-05-22 19:56:09

