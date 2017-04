2017-04-04 20:45

Leicester - Sunderland



Vad är det som händer med Sunderlands offensiv? Kan laget spräcka målnollan som nu sträcker sig till 5 matcher?

Inför: Leicester-Sunderland

Do or die, det är känslan när man går in till kvällens möte med Leicester City på King Power Stadium. Möjligheterna till överlevnad försvinner snabbt nu för David Moyes mannar som med 9 matcher kvar har 8 poäng upp till Swansea över strecket.





Det blåser snålt kring Moyes, inte nog med att han inte ser ut att få något lyft på Sunderland så har skotten också fått ta emot rejält med ris även i media. Först var det hans uttryck om att Sunderland behövde mer ”britishness” i laget vilket ledde till att Didier Ndong som kanske vart den bästa innermittfältaren i år bänkades till fördel för Jack Rodwell och Darron Gibson, något som många roat sig åt i medier men framförallt har han också vart ute på hal is då han hotat/pratat sexistiskt beroende på hur man tolkar det, till en kvinnlig reporter och sagt att hon även om hon är en kvinna kan få smisk. Klubben har inte gjort något officiellt uttalande men Moyes, som bett reportern om ursäkt säger sig ha fått ledningens fulla stöd trots att det ropas om sparken för Moyes, dåliga resultat och vidrigt beteende är ingen bra kombo men trots det ser han ut att överleva, åtminstone över dagen.



För nu väntar en ny måstematch, Sunderland har en match tillgodo på Swansea men man är också 8 poäng efter och om man ska ha nytta av den extra matchen man har måste man börja plocka tre poäng snarast. Det är Moyes också medveten om, han sa inför helgens match emot Watford att 3 poäng är ett måste i en av dessa matcher och eftersom man inte fick med sig några poäng senast måste man nu gå för alla tre emot Leicester. Hur man nu ska göra mål är dock ett stort frågetecken, Sunderland har 5 raka matcher utan mål, eller 7.5 timmars spelande om ni så vill. Dessutom är Jermaine Defoe, klubbens ende riktige målgörare ett frågetecken till matchen. Defoe fick i helgen en smäll emot knät och har sedan dess inte tränat, därför är det högst osäkert om han kan komma att spela. Med tanke på att Viktor Anichebe ej verkar vara tillgänglig så är den potentiella lösningen att Borini hamnar längst fram och att Khazri eller Gooch kommer in på italienarens position på kanten.

Lee Cattermole var tillbaka i truppen senast men där är Moyes förtegen om det finns möjligheter att vi får se ”Catts”, han har inte spelat på hela säsongen så det handlar i sådana fall om enstaka minuter men det kan också vara så att man tog med Lee i truppen senast på grund av att hans vilja och entusiasm skulle sprida av sig på lagkamraterna.



Både Ndong och Khazri fick faktiskt beröm av Moyes över sina inhopp senast och med tanke på att det enbart varit två dagars vila emellan matcherna är det nog inte omöjligt att det kommer att bli något byte i startelvan. Tror att Ndong kommer att komma in och spela medans Khazri får chansen om det blir så att Defoe faktiskt missar matchen. Adnan Januzaj och Fabio Borini har i media fått mycket kritik för hur lite de bidrar med poäng i offensiven och det vill nog till att de båda börjar producera lite mer om ”the black cats” ska kunna fortsätta drömma om att faktiskt klara sig kvar.



Leicester kommer till spel i lysande form. Man har sedan Claudio Ranieri fick lämna jobbet tagit fyra raka segrar, den senaste i helgen var en stabil 2-0 seger på hemmaplan emot Stoke. Personligen tycker jag mig syna ett snabbare och mer direkt spel igen, det som ifjol fungerade så väl. Spelare som Vardy har åter hittat formen och verkar åter kunna göra mål på det mesta och sedan har Wilifred Ndidi, deras januarivärvning, börjat fylla luckan på mitten som Kanté lämnade efter sig. Leicester får dock klara sig utan Wes Morgan, Nampalys Mendy och potentiellt även Marc Albrighton som missade helgens match på grund av sjukdom, återstår att se om han hunnit friskna till.



Senaste mötet lagen emellan vann Sunderland med 2-1, men på King Power Stadium är man långt ifrån framgångsrika. Faktum är att man i



Möjlig startelva

Pickford; Jones-Koné-O´Shea-Oviedo; Gibson-Ndong-Denayer; Borini-Defoe-Januzaj



Avspark: 20.45

2017-04-04 13:21:48

