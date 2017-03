2017-03-18 16:00

Sunderland - Burnley



Kan Defoes kallelse till landslaget bli en boost för honom och Sunderland emot Burnley?

Inför: Sunderland-Burnley

Lördagen bjuder återigen på Premier League fotboll på Stadium of Light och denna gång gästas ”the black cats” av Burnley. Sunderland, fast förankrade i botten av tabellen är i stort behov av 3 poäng om inte möjligheterna till fortsatt Premier League spel skall försvinna redan nu.



2017-03-18 09:04:17

Lördagsångest, det är nog så man bäst kan beskriva denna match, Sunderland har i skrivande stund 6 poäng upp till Crystal Palace och säker mark och känslan av att man inte kommer lyckas med ett ”great escape” denna säsong börjar bli överhängande. David Moyes mannar sitter inne på en dålig form och laget kommer närmast från tre raka förluster där man inte ens mäktat med att göra ett mål. Faktum är att urladdningen emot Crystal Palace, där man vann med 4-0 den 4 februari är senast laget gjorde mål i ligan, det bådar inte gott inför slutspurten där segrarna behöver radas upp. ”Fem segrar till och vi ska nog klara det” brukar vara en ganska vanlig fras utav Sunderland tränarna den här tiden på året, David Moyes var ute i veckan och sa det, hans företrädare ”Big Sam” använde sig av samma melodi och vi kan vara hoppas att Moyes mannar kan inleda den sviten redan i eftermiddag.Sunderland kommer till denna match med både positiva och negativa besked, glädjande för alla med anknytning till klubben är att Jermaine Defoe åter blivit kallad till det engelska landslaget för spel, detta vid 34 års ålder och där många trott att hans karriär i ”the three lions” var över. Dock har förbundskapten Southgate inte kunnat bortse från Defoes målform hos Sunderland och han belönas nu med en ny chans. Jordan Pickford kom inte med i a-landslaget vid detta tillfälle utan kommer spela för U-21 landslaget som laddar inför sommarens U-21 EM. Moyes hoppas nu att Defoes kallelse kan sända en boost till både honom och laget och att vi åter kan få igång målskyttet.Jason Denayer skall åter finnas tillgänglig, han missade matchen emot Everton på grund av sjukdom och fick inte heller spela förra matchen mot City eftersom det är dem han är utlånad från, Denayer kommer säkerligen kliva rakt in i startelvan. Jan Kirchhoff dock, vår skadeförföljde tysk har nu varit nära en återkomst under en tid men igår kom mardrömsbeskedet att han åkt på ett bakslag igen vilket gör att han kommer missa ungefär sex veckor ytterligare, frågan är om inte man kan räkna säsongen som över för Kirchhoff och med ett utgående kontrakt kan han mycket väl ha gjort sitt i Sunderland. Darron Gibson klev av i mötet med Manchester C ity senast med ett ont knä och där vet vi ännu inte om irländaren kommer vara tillgänglig till detta möte, Moyes ville inte nämna mycket om det på sin presskonferens men jag tror nog ändå att Gibson kommer till spel. Steven Pienaar är även han ett frågetecken inför matchen. Duncan Watmore Paddy McNair , Viktor Anichebe och Lee Cattermole är annars de som definitivt kommer missa matchen. Burnley kommer in till den här matchen med en form som kan liknas med Sunderlands, de har enbart plockat 2 poäng av de 15 senast möjliga och deras senaste seger i ligan kom den 31 januari emot Leicester City. Sean Dyches mannar har under hela säsongen egentligen haft stora problem på bortaplan vilket kan ses som en fördel för Sunderland. Dock har Burnley ännu inte förlorat emot Sunderland denna säsong, detta är trots allt fjärde gången de möts och i de tidigare tre matcherna har Burnley vunnit två och en match kryssats. Kollar man på senaste ligamötet lagen emellan så var det en riktig överkörning från Burnleys sida, 4-1 skrevs siffrorna till då efter att Andre Gray stått för ett hattrick. Ser man senaste fem mötena lagen emellan i ligan dock så är det helt jämnt, båda lagen står på två segrar vardera samt ett kryss. Burnley får tillbaka viktige mittfältaren Steven Defour till detta möte medans Johann Berg Gudmundson har bekräftats missa mötet.Det gäller för Sunderland att ha koll på Burnleys snabba offensiva spelare där framförallt Andre Gray känns oroväckande. I föregående ligamöte så havererade samarbetet mellan Koné och Djilobodji i försvaret och det krävs att det är en helt annan inställning och fokus där idag för Sunderland.Jag tror att David Moyes kommer se till att ha så många energispelare som möjligt på planen för att försöka komma ut starkt inför hemmapubliken och få dem direkt bakom sig, därmed tror jag att Adnan Januzaj kan få svårt att behålla sin startplats, även om jag hellre sett både Januzaj och Gooch starta före Borini och Larsson, de två sistnämnda känns dock som två som Moyes förlitar sig starkt på.Lördagen bjuder återigen på Premier League fotboll på Stadium of Light och denna gång gästas ”the black cats” av Burnley. 