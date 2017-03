2017-03-05 17:00

Sunderland - Manchester C



Kan David Moyes få fart på Sunderland under säsongens slutskede?

Inför: Sunderland-Manchester City

Manchester City gästar under söndagen Sunderland och The Stadium of Light i en match som inleder de båda lagens mars månad, den månad då Sunderland de senaste åren har lyckats inleda sina ”great escapes” kan vi hoppas på att klubben åter går en sådan avslutning till mötes?







Sunderland kliver in i denna match med en förlust emot



City då, de är inne i en tuff period om man ser till spelschemat, de spelar ju förutom ligan även i







Matchen spelas 17:00 och visas på Viaplay samt Viasat sport Premium.



Sunderland ligger för tillfället sist i tabellen och det ser allt annat än bra ut, laget har i skrivande stund sex poäng upp till säker mark, dock med en match mindre spelad, detta efter att Swansea Crystal Palace och Leicester samtliga tagit tre poäng igår. Känslan är därmed att Sunderland måste göra det osannolika och slå Manchester C ity om det ej ska bli ett för stort glapp till tidigare nämnda lag. Statistiken är dock helt och hållet till Manchesters blå lags fördel, de senaste fem mötena i ligan har samtliga slutat med seger för City.Sunderland kliver in i denna match med en förlust emot Everton i ryggen, den matchen återvände viktige målvakten och årets genombrott Jordan Pickford till startelvan, hans plats är gjuten och Pickford är förmodligen den spelare som tillsammans med Jermaine Defoe är viktigast för ”The Black Cats” om man ska orka dra sig uppåt i tabellen. Jan Kirchoff har återgått till träning men han liksom Jack Rodwell kommer missa matchen, det återstår att se om Billy Jones kan återvända, han åkte ju på en skallskada när han nickade ihop med en Everton spelare senast. Papy Djilobodji återvänder från sin avstängning och finns tillgänglig för spel, Jason Denayer får ju dock inte spela på grund av att han är inlånad från just Manchester City. Djilobodjis återkomst gör att Moyes nu åter har möjlighet att spela med tre centrala försvarare, återstår att se hur skotten tänkt sig formera laget.City då, de är inne i en tuff period om man ser till spelschemat, de spelar ju förutom ligan även i Champions League där de slagit Monaco med 5-3 och en retur väntar om drygt en och en halv vecka, de spelade under veckan sin returmatch emot Huddersfield där de vann med klara 5-1 och de kommer dessutom att spela en ligamatch i veckan som kommer så Pep har väldigt många matcher att ta hänsyn till när han väljer sitt lag. Gabriel Jesus och Ilkay Gündogan och även möjligen Vincent Kompany missar söndagens möte men Aleksandar Kolarov finns åter tillgänglig enligt rapporter. City är ett lag som för tillfället har ett otroligt flyt i offensiven och framförallt har Sergio Aguero åter hittat toppformen, det gäller för Sunderland att ha koll på den vasse argentinaren om man ska lyckas få med sig något resultat från denna match. David Moyes nämner på presskonferensen att laget nu måste börja ta trepoängare och under säsongens avslutande skede kommer man vara tvungen att vinna en eller två matcher emot ligans topplag och varför då inte börja med denna? Sunderland har faktiskt under de senaste åren lyckats bärga ett antal segrar emot just toppklubbarna när man spelat för nytt kontrakt under de sista omgångarna, kan man hoppas på att det ska gälla även den här säsongen?Matchen spelas 17:00 och visas på Viaplay samt Viasat sport Premium.

0 KOMMENTARER 170 VISNINGAR 0 KOMMENTARER170 VISNINGAR RICHARD ÖSTLUND

2017-03-05 10:29:08

ANNONS:

Fler artiklar om Sunderland

Sunderland

2017-03-05 10:29:08

Sunderland

2017-02-21 08:39:42

Sunderland

2017-01-30 11:58:54

Sunderland

2017-01-24 13:42:20

Sunderland

2016-12-13 20:49:00

Sunderland

2016-10-14 08:55:48

Sunderland

2016-10-01 09:10:08

Sunderland

2016-09-24 14:23:52

Sunderland

2016-09-12 20:34:00

Sunderland

2016-08-31 17:09:00

ANNONS:

Manchester City gästar under söndagen Sunderland och The Stadium of Light i en match som inleder de båda lagens mars månad, den månad då Sunderland de senaste åren har lyckats inleda sina ”great escapes” kan vi hoppas på att klubben åter går en sådan avslutning till mötes?Sunderland AFC håller på att som CEO Martin Bain säger det, ”bygga om” klubben, nu kommer rykten från England att detta kan innebära att klubben kommer att ”flytta” ifrån Nordöst och dra sig ner mot London i framtiden.Det står numera klart att Crystal Palace med förra Sunderland-managern Sam Allardyce har plockat över Patrik Van Aanholt till London, där han nu hamnar i en direkt nedflyttningsrival. Frågan är om det är en klok försäljning eller ren dårskap att sälja till en konkurrent?Sunderland och manager David Moyes kämpar för tillfället för fullt med att klara sig kvar i Premier League och idag kom beskedet att Joleon Lescott ansluter till laget för att försöka bidra i den kampen.Sunderland AFC är inte bara ett lag som har det tungt i Premier League år efter år när man slåss för överlevnad och utför mirakel under sista omgångarna för att få stanna i ligan utan även på ekonomiskt plan är klubbens situation prekär, något som fått ägare Ellis Short att se sig om efter potentiella köpare till klubben.I helgen är det dags för ett bottenmöte som måste ses som en måstematch för både David Moyes i Sunderland men också för Mark Hughes i Stoke. Vilket av lagen kan knipa en seger och börja klättra uppåt i tabellen?Efter en stormig vecka i England med framställningarna om korruption bland ledare som kringgår förbundsregler för att tjäna pengar i egen ficka, vilket ledde till Sam Allardyce avgång som förbundskapten är det åter dags för matcher igen, Sunderland tar nya tag då man ställs emot West Bromwich hemma på Stadium of Light.Sunderland har verkligen kniven mot strupen kommande två hemmamatcher. Idag möter man ett Palace som har varit riktigt bra på slutet och visat att dem är svårslagna i år. I Sunderland så har veckan handlat mest om PVA:s hjärta. Han har även setts röka vattenpipa innan säsongen och det har nu blossat upp som ett stort samtalsämne. Sunderlands fans behöver aldrig vara oroliga för att de ska få lugn och ro.Idag är det miniderby för David Moyes när han möter sin gamla klubb Everton, En klubb som han var tränare för i tolv år. Sunderland står på en poäng och är på nedflyttningsplats. Everton står däremot på 7 poäng och har öppnat med två uddamålsvinster och en oavgjort. Senaste mötet lagen emellan vann Sunderland på hemmaplan när Koné gjorde två mål och Sunderland säkrade kontraktet. Vi får hoppas på en liknande förställning ikväll,för det var nog en av de bästa matcherna Sunderland gjorde i fjol.Sunderland värvar mittfältaren Ndong för hela 16 miljoner Euro, Med det är han den dyraste värvningen som Sunderland gjort. Sunderland har länge sökt efter en mittmittfältare som ska ta laget till en ny nivå.