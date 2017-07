Ellis Short har avbrutit alla förhandlingar med potentiella nya ägare, Amerikanen kommer stanna som ägare åtminstone över kommande Championship säsong.

Ingen ny ägare i Sunderland

Det har varit nära under flera veckor nu att Ellis Short skulle sälja sin andel av Sunderland till nya ägare, diskussioner har förts med investerare från både Tyskland och Amerika men förra veckan kom ett riktigt bakslag, Short och klubben avbryter alla förhandlingar med investerarna.







Man kan förstå att Short efter sina år inom klubben har vissa krav på vem han säljer till och hur deras ambitioner ser ut, sedan kan man ju ifrågasätta huruvida han som ägare ifrågasätter andras kompetens att ta klubben framåt när han själv har gjort otroligt skrala framgångar både på och utanför planen. Att han dessutom mer eller mindre undvek att investera i truppen ifjol när han fick in Moyes som ledare, en man som han jagat vid flera tillfällen tidigare, gör att undertecknad är skeptisk till huruvida Short kommer vilja investera mer än potentiella nya ägare.



Samtidigt så finns vissa positiva aspekter med att klubben inte byter ägare. Då ett potentiellt övertagande ska ske så hamnar klubben i så kallad ”due diligence” vilket innebär att de inte kan genomföra affärer innan man har fått klartecken ifrån FA, något som kan ta flera veckor eller någon månad. Med Sunderlands trupp hade det vart svårt att acceptera, vi är i akut behov redan nu av nya spelare. Dessutom vet man ju aldrig vad man får för ägare, man kan ju få ägare som enbart ställer till problem med klubben,



Jag tror också att det här innebär att Ellis Short kommer vara tvungen att göra åtminstone vissa investeringar, klubben är inte till salu just nu men han vet också att om han ska sälja klubben till sommaren så är det mycket större chans att han får tillbaka sina investeringar om klubben finns i



2017-07-04 12:08:49

