Tidigare Arsenalförsvararen Tony Adams sägs leda ett brittiskt konsortium mot ett köp av Sunderland, Adams skulle i sådana fall ta över som tränare.

Konsortium lett av Tony Adams intresserat av att köpa Sunderland!

Rykteskarusellen snurrar för fullt uppe i Sunderland och det sipprar ut mer och mer information varje dag angående det potentiella ägarbytet som lär ske i sommar. Idag kommer ryktena om att en ny grupp är intresserade av att köpa ”the black cats”.







I somras förde Short diskussioner med bland annat en grupp från Kina och då stöp det på att Short krävde £125 miljoner för att sälja, den siffran har i och med klubbens degradering nu sjunkit till £85 miljoner om man ska tro de brittiska tabloiderna. Den tyska gruppen har dock valt att försöka gå ännu lägre och har just nu lagt ett bud på strax över £50 miljoner, något som Short vägrar acceptera, han har satt en deadline som ser ut att vara månadens slut då han säger att de potentiella köparna ska ha pengarna framme, annars blir det ingen affär i sommar.



Under kvällen kommer det dock fram nya rapporter om en ny grupp investerare som vill köpa klubben och dessa är ledda av ingen mindre än Tony Adams, tidigare försvarhjälten i



Det påstådda budet ska inkludera att Tony Adams ska ta över som tränare för laget och att Paul Smith kommer ta en plats i klubbens ledning, Smith var en de personer som Roman Abramovich anställde i lindan av sin tid i Chelsea.



Det återstår att se vilka av de påstådda intressenterna som lyckas ta över klubben från Short. Saken är ju dock klar, ska klubben kunna ta sig upp på fötter igen krävs ett ägarbyte, Short har helt tappat supportrarna och verkar inte ha samma glöd kvar vad gäller att försöka ordna upp den röra som finns i klubben. Tanken på att ha ägare som är bördiga från området och som dessutom har hjärta för klubben är naturligtvis musik för öronen för alla Sunderlandsupportrar, det viktigaste är dock att de nya ledarna har bra affärskunskaper och snabbt kan vända de negativa siffrorna klubben år efter år visar upp och dessutom får ordning på klubbens sätt att arbeta med rekrytering. Undertecknad sätter dock ett frågetecken för om Tony Adams verkligen är mannen att leda klubben framåt på planen.



RICHARD ÖSTLUND

2017-06-19 19:55:25

