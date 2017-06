Nya ägare i Sunderland?

Det svänger runt Sunderland och just nu känns det som att hela havet stormar runt klubben. Pickford har lämnat för en rekordsumma på 30 miljoner pund. Moyes sa upp sig efter säsongen vilket var mycket glädjande. Som grädden på moset så verkar Alvarez soppan kosta Sunderland 10 miljoner pund vilket gör att Pickfordaffären inte blir värd så mycket enligt mig. Däremot så har fansen fått ett hopp om att klubben ska säljas till ett Tyskt Konsortium.





Enligt blaskorna i England så tackade McInnes nej pga. att det är nya ägare på väg in i Sunderland. Dagen efter så kommer det en Club statement på klubbens hemsida. Sunderland uppger där att man håller på och förhandlar om ett uppköp. Man har satt en deadline när detta ska vara klart för att kunna gå in i den nya säsongen. Om inte deadlinen uppnås så har dem en plan över hur klubben ska gå vidare. Enligt klubben så fortsätter tränarjakten oavsett, Det kommer att bli svårt för klubben att få en tränare så länge ägarförhållandena är ovissa.



Det som har kommit ut om de eventuella köparna är att det är ett tyskt konsortium, vem som står bakom är i stort sett okänt. Short var väldigt bra i början av sin ägarperiod i Sunderland där han täppte till ekonomin och satsade väldigt mycket pengar från egen ficka. Däremot så har hans ägarskap varit bedrövligt rent fotbollsmässigt. Dåliga värvningar och ingen spelidé har lett till stora skulder igen eftersom man gjort dåliga affärer. Ricky Alvarez är ett bra exempel där man efter två års tvist med Inter nu måste betala 10 miljoner pund för en spelare som spelade 5 matcher för klubben. Fansen vill inget annat just nu än att klubben ska bli såld och få en ny start där dem nya ägarna besitter både företagskunskap och fotbollskunskap.



Vad kan man då hoppas av de eventuellt nya ägarna? Personligen hoppas jag som ovan att de ska kunna driva Sunderland som ett företag med smarta investeringar och kunskaper över hur man styr en klubb så att den ska kunna vara självförsörjande. Kanske det viktigaste är att få fotbollskunskap där man får modernt tänkande. Där man bestämmer sig för en spelidé som ska genomsyra hela klubben, värvningar efter klubbens spelidé, spelarna värvas in för att de ska passa in på den fotboll som man vill spela. För som det är nu så känns det som att Sunderland har värvat spelare i panik utan att de ska passa in i den befintliga elva som man har.



Om nu ägarbytet går igenom så har de nya ägarna ett hästjobb att göra. Som det ser ut just nu så vette tusan om vi ens håller oss kvar. Sunderland har knappt en beprövad forward i truppen. Försvaret ser riktigt svagt ut där det måste värvas flera spelare eftersom det saknas flera startspelare.



0 KOMMENTARER 260 VISNINGAR 0 KOMMENTARER260 VISNINGAR RASEM CHEBIL

2017-06-18 12:51:00

Med klarhet nu i att Sunderland kommer att spela i Championship nästa år väntar en stor omsättning av spelare i sommar, Moyes var snabb att lämna laget efter säsongens sista match. Här samlas de rykten som florerar i media samt nyheter om bekräftade övergångar.Säsongen hann inte mer än ta slut innan Sunderland AFC och David Moyes meddelar att man väljer att gå skilda vägar. Moyes ska själv ha bestämt sig för att avgå och avstår kompensation för resterande tre år han hade kvar på kontraktet.Do or die, det är känslan när man går in till kvällens möte med Leicester City på King Power Stadium. Möjligheterna till överlevnad försvinner snabbt nu för David Moyes mannar som med 9 matcher kvar har 8 poäng upp till Swansea över strecket.Lördagen bjuder återigen på Premier League fotboll på Stadium of Light och denna gång gästas "the black cats" av Burnley. Sunderland, fast förankrade i botten av tabellen är i stort behov av 3 poäng om inte möjligheterna till fortsatt Premier League spel skall försvinna redan nu.Manchester City gästar under söndagen Sunderland och The Stadium of Light i en match som inleder de båda lagens mars månad, den månad då Sunderland de senaste åren har lyckats inleda sina "great escapes" kan vi hoppas på att klubben åter går en sådan avslutning till mötes?Sunderland AFC håller på att som CEO Martin Bain säger det, "bygga om" klubben, nu kommer rykten från England att detta kan innebära att klubben kommer att "flytta" ifrån Nordöst och dra sig ner mot London i framtiden.Det står numera klart att Crystal Palace med förra Sunderland-managern Sam Allardyce har plockat över Patrik Van Aanholt till London, där han nu hamnar i en direkt nedflyttningsrival. Frågan är om det är en klok försäljning eller ren dårskap att sälja till en konkurrent?Sunderland och manager David Moyes kämpar för tillfället för fullt med att klara sig kvar i Premier League och idag kom beskedet att Joleon Lescott ansluter till laget för att försöka bidra i den kampen.Sunderland AFC är inte bara ett lag som har det tungt i Premier League år efter år när man slåss för överlevnad och utför mirakel under sista omgångarna för att få stanna i ligan utan även på ekonomiskt plan är klubbens situation prekär, något som fått ägare Ellis Short att se sig om efter potentiella köpare till klubben.