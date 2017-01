Patrik Van Aanholt lämnar för Crystal Palace.

Det står numera klart att Crystal Palace med förra Sunderland-managern Sam Allardyce har plockat över Patrik Van Aanholt till London, där han nu hamnar i en direkt nedflyttningsrival. Frågan är om det är en klok försäljning eller ren dårskap att sälja till en konkurrent?



Patrik Van Aanholt anlände till Sunderland under sommaren 2014 och har under denna period varit odiskutabelt förstaval som vänsterback i Sunderlands försvar. Sammanlagt har det blivit 88 framträdanden för ”The Black Cats” innan han nu lämnar. Patrik är en offensivt skicklig ytterback vilket hans sju mål bevisar, dock har han stora brister i sin defensiv. 26åringen har under flertalet tillfällen funnits med i Hollands landslagstrupp men har sällan fått speltid. Under fjolåret, när Sam Allardyce ledde Sunderland så upplevde nog ”PVA” sin bästa tid i klubben och han var väldigt förtjust i just Allardyce. När det blev så att ”Big Sam” i somras lämnade laget så ska Van Aanholt redan då ha börjat prata med sina representanter om att få lämna, han ville inte tillhöra ett lag som slåss för sitt liv hela tiden.Patrik har dessutom orsakat rubriker utanför planen då han bland annat åkt fast för fortkörning flera gånger, missat ett möte i tingsrätten över detta då han samtidigt la upp en ”selfie” på sig själv i bilen. Han satt i somras i Newcastle och rökte vattenpipa och har haft vad det verkar, en frostig relation med David Moyes . Det syntes framförallt i mötet med Tottenham i höstas när PVA ej fick spela, ett beslut som togs under uppvärmningen vilket gjorde Patrik rejält upprörd. Moyes hade dock fått indikationer från förbundet om att Van Aanholt hade något fel på hjärtat och därför tog han det säkra före det osäkra och plockade av spelaren som senare fick undersökas innan man med säkerhet kunde fastställa att fortsatt spel ej var något problem.När det sedan blev klart att Crystal Palace anställde Sam så dröjde det tydligen inte länge förrän PVA bestämde sig för att det var dit han skulle. Efter att ha lämnat in en transferbegäran så beslutade sig Sunderland för att sälja. Klubben gör i mitt tycke en otroligt bra affär då man får ut hiskeliga £14 miljoner för en försvarare som inte kan försvara egentligen. Han är en ständig risk i defensiven som alltför ofta förlorar dueller i straffområdet, om han ens är på plats och framförallt har vi haft problem med att stoppa inlägg från just vänsterkanten där han huserat. Sunderlands usla ekonomi gör också att det inte går att tacka nej till det här budet, det innebär att David Moyes faktiskt kan försöka få in lite välbehövliga kroppar till en väldigt liten trupp.Att ha spelare i ett lag som inte är intresserade av att kämpa för klubbmärket och som anser sig själva vara så mycket bättre än de egentligen är tycker jag inte behövs i Sunderland så därför är jag mer än nöjd med denna försäljning.