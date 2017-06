Silly Season Sommaren 2017 Sunderland AFC

Med klarhet nu i att Sunderland kommer att spela i Championship nästa år väntar en stor omsättning av spelare i sommar, Moyes var snabb att lämna laget efter säsongens sista match. Här samlas de rykten som florerar i media samt nyheter om bekräftade övergångar.



Ja den här säsongen blev allt annat än vad man som supporter hade hoppats på. Dock hinner verkligheten till slut ikapp även Sunderland som dansat kring sträcket alldeles för länge nu. Nu är det dags för en ny vända i Championship och det är dags att CEO Martin Bain har planen klar för sig vad gäller hur ”the black cats” ska återvända. Sunderland har gjort en idé för framtiden och framtida värvningar, det är dags att börja värva mer brittiskt och framförallt är det slut på eran med att värva spelare som ska ha ett sista bra kontrakt innan karriären är slut. Spelare som är unga och hungriga är melodin framåt numera, däremot sägs klubben ha väldigt dåligt med resurser så supportrarna ska inte hoppas på något liknande Newcastle stod för förra säsongen i värvningsväg då de kunde plocka spelare för runt £10 miljoner. Det händer tyvärr inte i dagens Sunderland.Med tanke på ovanstående kan vi numera dra igång med ryktena.- YM 22 år, avslutat lånJanuzaj sågs som en spelare eller kanske framförallt spelartyp som Sunderland var i stort behov av, en som kunde sätta upp Defoe i flertalet chanser och som skulle kunna bidra med en mängd egna mål också. Januzaj har dock, liksom laget, haft en väldigt tuff säsong och vi fick inte se ett enda mål av belgaren i Sunderlands tröja vad gäller ligaspel. Januzaj har redan postat ett inlägg på sociala medier där han säger farväl till nord-öst.– MB 21 år, avslutat lånDenayer som tillhör Manchester City kommer aldrig att ta klivet ner till Championship, det kommer finnas flertalet klubbar som kommer vara ute efter dennes signatur i sommar. Bland annat sägs nykomlingen Brighton tillsammans med turkiska giganten Galatasaray vara ute efter belgarens signatur.– HB 23 år, avslutat lånPlockades in på lån från Atletico Madrid och har blandat och gett endel, fått spela mindre när man sett att klubben kommer åka ut, allt för att inte aktivera en klausul som innebar permanent köp efter ett visst antal matcher. Med mer kontinuerlig speltid kunde detta ha blivit en riktigt viktig pjäs i Sunderland.– Manager 54 årSkotten fick inför säsongen ett kontrakt över kommande fyra år men blev bara kvar i en säsong. Efter två svaga sejourer i Manchester och Real Sociedad innan han kom till Sunderland funderar man ju nu på hur han ska kunna bygga upp sitt rykte igen. Han lär inte få något i Premier League i det närmaste i alla fall. Valde att självmant lämna efter att fansen har utryckt sitt missnöje med honom men säkerligen också på grund av att Short inte kommer bidra med de ekonomiska förutsättningar Moyes ville ha för att ta upp klubben till Premier League igen.- AC 34 år.Defoe är lagets klart bäste målgörare och har denna säsongen stått för 15 ligamål. Känns evigt ung och har trots åldern en väldigt fin snabbhet kvar och rör sig över stora ytor. Fick göra comeback i landslaget också denna säsong där han såklart nätade direkt. Eftersom Sunderland åkt ur Premier League kan Defoe via en klausul lämna laget gratis och det sägs att före detta klubbarna Bournemouth och West tillsammans med Crystal Palace visar intresse för Defoe. Ryktena har varit många om att han redan ska vara klar för Bournemouth.- MV 23 årPickford är denna säsongens överraskning! Fick inleda som nummer två bakom Mannone men när denne blev skadad så tog Pickford chansen med hull och hår. Har presterat otroligt bra och jämnt över hela säsongen och det har lett till att Pickford fått känna på hetluften i engelska landslaget där han fått vara med två samlingar, dock utan speltid. Har en otroligt fin vänsterfot och är som målvakt ganska komplett får man säga. Nu ryktas det om egentligen alla stora klubbar i England men framförallt ligger Everton bra till, Pickford är smart nog att han vet att speltiden kommer först. Sunderland säljer sig dock inte billigt och får man inte vad man kräver så kommer Jordan stanna kvar även nästa år, något som den egenfostrade spelaren inte verkar ha större problem med. Finns ju dock bra möjligheter för Pickford att komma med till 2018 års VM slutspel som en av tre målvakter så frågan är om han inte helst spelar i Premier League? Sunderland sägs kräva uppåt £30 miljoner, något som naturligtvis kommer till en följd av att han är en ung brittisk spelare, prislappen tenderar ju då dras upp rejält.- YM 29 årLens kom till Sunderland med stora förhoppningar på sig, fick dock aldrig riktigt chansen när Dick Advocaat lämnade klubben och Sam Allardyce tog över. Moyes hade heller inte förtroende för Lens som istället spenderade säsongen på lån i Fenerbache där han gjort succé och tagit tillbaka sin plats i det holländska landslaget. Nu har Lens tydligt gjort klart att framtiden i Sunderland är körd, han kommer inte att återvända och han jobbar hårt för att få skriva på för Fenerbache permanent. Klubben verkar dock ha svårt med Lens lön och verkar också ha svårt för prislappen, som är på låga €6 miljoner. En sådan klasspelare bör klubben sälja dyrare! Napoli och Feyenoord sägs också vara intresserade av Lens.– CM 31Sebastian har under de senare säsongerna dragits med en del skador och sitter på ett utgående kontrakt. Det ryktas om att det finns intresse från bland annat Serie A och Allsvenskan. Kan dock tänka mig att klubben är intresserade av att behålla Larsson som är en av ryggradsspelarna i truppen då han befunnit sig i Sunderland sedan säsongen 2011/12, men då kommer han få gå ner rejält i lön för att det ska bli fallet. Säger själv att han trivs ypperligt i Sunderland både på och utanför planen men frågan är om inte ett äventyr i Italien också kan locka ”Sebben”?– AC 29 årAnichebe plockades in av Moyes när denne inte fick in den forward han sökte under sommaren. Anichebe och Moyes känner varandra sedan länge vilket gjorde att Anichebe hoppade på tåget direkt. Sitter på ett utgående kontrakt och kan tänka mig att Moyes ändå vill ha Viktor kvar i Championship där han nog kan passa bra. Har dock dragits endel med skador vilket oroar. Är han intresserad av att gå ner ett snäpp eller hoppas han på ett Premier League kontrakt eller kanske större pengar och ett äventyr utanför brittiska öarna?– CM 26 årDen reslige tysken har knappt spelat en match denna säsong pga skador, något som han dragits med under stora delar av sin karriär. Har saknats otroligt mycket, var suverän när Allardyce plockade in honom förra säsongen men verkar inte kunna komma ifrån skadorna. Sitter också på utgående kontrakt och kommer med alla säkerhet lämna och flytta tillbaka till Tyskland. Eller försöker ”Big Sam” få ordning på honom i Crystal Palace?– 28 årMittback som gjorde supersuccé förra säsongen vilket ledde till intresse från Everton och bud på närmare £20 miljoner under sommaren. Sunderland vägrade sälja, trots att Koné tydligt visade vart han ville då han befann sig i Liverpool på en Everton pub och fotograferades med en supporter. Fick ett nytt kontrakt för att han skulle bli nöjd men han har tydligt ändå visat att han inte var nöjd över hur klubben hanterade detta genom att vara allmänt loj hela säsongen vilket lett till att han suttit bänkad vissa matcher. Har inför sista matchen också sagt sig vara ”skadad” och inte kan spela, något som snarare säkert har att göra med en flytt i sommar då Everton sägs vara intresserade åter, West Ham och Crystal Palace sägs också finnas med i jakten. Några £20 miljoner blir det inte men någonstans mellan £10-15 kräver klubben.– YM 26 årMarockanen var ytterligare en spelare som bidrog stort till att vi klarade kontraktet ifjol då han gjorde succé efter flytten från Bordeaux. Kom till denna säsong med ett antal extra kilon på sig och har aldrig riktigt getts chansen av Moyes som tycker att Khazris arbetsmoral är för dålig. Hade Khazri hållit ungefär samma nivå som ifjol hade klubbarna radat upp sig, nu finns nog inte samma intresse men i Frankrike är han alljämnt populär och Bordeaux och Rennes sägs visa intresse liksom spanska Real Betis. Tror dessutom att Big Sam kan vara intresserad av en återförening.– YM/AC 26 årItalienaren är en av de mest frustrerande spelarna i denna trupp, har en fantastiskt fin arbetsmoral men hans tekniska förmåga är alltför dålig för denna nivå. Har gått från att vara en favorit bland supportrarna till att bli en hackkyckling. Brendan Rodgers har jobbat med Borini tidigare och det sägs att Celtic vill ha över honom i sommar, liksom några italienska klubbar. Sunderland sägs sälja för €6 miljoner.– MV 29 årPopuläre figuren Mannone har under samtliga säsonger i Sunderland fått vandra mellan rollerna som första och andremålvakt och det sägs att han tröttnat på det nu. Han verkar heller inte intresserad av en ny vända i Championship. Gick efter sista hemmamatchen runt och tackade fansen längst, tillsammans med Defoe vilket alla tog som ett tydligt tecken på att nu är det slut på Mannones tid i klubben. Atalanta och Genoa sägs vilja ha hem Mannone till Italien, något som känns väldigt rimligt.– CM 35 årPienaar var ytterligare en nödlösning Moyes tog in när han inte fick in de spelarna han ville ha till laget. Pienaar fick ett kontrakt över säsongen vilket nu går ut och han ser ut att vara på väg hem till Sydafrika.– MB 34 årPlockades in i januari av Moyes för att fylla truppen med en extra försvarare. Har inte startat en enda match och kommer garanterat lämna i sommar när kontraktet går ut.– YM 27 årHar spenderat säsongen i Sheffield Wednesday där han haft svårt att ta en plats. Har ett kontrakt som går ut i sommar och kommer få leta efter en ny klubb då.– MB 22 år IpswichUng mittback som har gjort en stark säsong i Championship. Det gick rykten redan i sommar att Moyes ville ha in Webster som tidigare har representerat Portsmouth. Beskrivs som en spelskicklig försvarare som också besitter en god fysik med sina 191 cm. Har tidigare representerat England på juniorlandslagsnivå. Vore en bra ersättare till Koné.– AC 21 år SouthamptonForward som denna säsongen var med och blev degraderad med Blackburn där han spenderade säsongen på lån. Gallagher ska dock vara nöjd med vad han åstadkom då han stod för 11 mål på 43 matcher. Är en klassisk centertank som är skicklig på att fånga in bollen samt har en funktionell teknik.– AC 21 år HibernianÄven Cummings kan beskrivas som en klassisk centerforward. Hårt arbetande och har ett gott öga för mål vilket han har visat i Hibernian där han vunnit skottska Championships skytteliga de två senaste säsongerna. Nu har Hibernian tagit klivet upp och klubben är inte sugna på att sälja sin guldgosse. Dock vet vi alla att ekonomin inte går att jämföra mellan Englands klubbar och de i Skottland vilket gör att klubben kan komma att vara tvungen att sälja. Även Celtic ska ha visat intresse.– MB 26 år BarnsleyMittback som gjort det väldigt bra i Barnsley denna säsongen. Det var framförallt Moyes som sades ha haft intresse för Roberts men med tanke på att klubben förmodligen kommer få stuva om rejält bland spelarna är det inte omöjligt att man vänder sig till en spelare som är beprövad på Championship nivå. Sägs finnas intresse även från Aston Villa samt några klubbar i Premier League.– MB 26 år Bristol CityOtroligt målfarlig mittback som även han ryktades vara på väg i somras till klubben. Flint har stått för 11 mål på de två senaste säsongerna i Championship som mittback och året innan det stod han för makalösa 14 mål på en säsong i League One. Fysiskt stark herre och besitter fina ledaregenskaper.- MV 30 Free transferRuddy har genom åren vart mer eller mindre bosatt i engelska landslaget men har framförallt dom två senaste säsongerna dragits med en del skador. Detta har lett till att Norwich valde att släppa Ruddy snarare än erbjuda ett nytt kontrakt, något som såklart hade vart kostsamt. En hel Ruddy är en riktigt bra målvakt, frågan är dock om man kommer kunna få honom att vara hel under hela säsongen?– VB 23 år Bristol CityBryan har blivit omnämnd som en av de bästa vänsterbackarna i Championship och med tanke på att Sunderland vill ha dels brittiska spelare men också unga så passar Bryan in perfekt. En modern ytterback med god teknik, lär dock enbart bli aktuell om det skulle vara så att Bryan Oviedo lämnade klubben.– YM 23 år PeterboroughNewcastle fostrad ytter som stått för en riktigt fin säsong i League One. Sammanlagt blev det 9 fullträffar och imponerande 17 assist på 41 matcher. Har fått fint beröm under säsongen och beskrivits som en av de bästa i League One. Lär därmed finnas flera intressenter i Championship och kanske även i Premier League.