Simon Grayson tar över Sunderland

Efter att David Moyes kastat in handduken inför kommande säsongen i Championship för Sunderland har klubben under ett antal veckor stått utan tränare, nu när ägarfrågan inte längre är osäker så har klubben också anlitat en ny tränare.







Under sin spelarkarriär var Grayson försvarare och representerade klubbar som Leeds, Leicester, Aston Villa, Blackburn och Blackpool där han också avslutade karriären och sedan tog över som tränare.



Grayson beskriver sig själv som en ”man-manager”, en man som gillar att jobba mycket med spelarna och som anser sig få gruppen att trivas och jobba hårt för varandra. Han vill också att hans lag ska spela med mycket energi och spela en offensiv fotboll. Den bilden har också gamla spelare bekräftat samt experter runt om som alla hävdar att detta är en riktigt bra rekrytering av Sunderland. Grayson hyllas också för sin förmåga att kunna ändra taktik utefter hur matcherna speglar sig, han är inte fastlåst i ett system utan kan snabbt ändra mellan olika konstellationer. En annan egenskap som han har är förmågan att kunna göra bra och smarta rekryteringar, han fyndar ofta spelare från de lägre divisionerna i England eller hämtar spelare från Irland och lyckas utveckla dessa och sedan sälja med vinst.



Med tanke på hur dåligt Sunderland har spelat under framförallt Moyes så känns det positivt att få in en tränare som vill spela lite mer offensivt och aggressivt med mer press högre i banan, ett Sunderland som på hemmaplan backar hem och spelar otroligt primitiv fotboll med elva man bakom bollen som sedan slår bollen mot Defoe likt ifjol lär vi inte se, något som publiken också visade sitt missnöje med vid flertalet tillfällen under föregående säsong.. En annan bit som Sunderland har varit extremt dåliga på är ju just spelarrekrytering, Sunderlandecho kartlade inför januarifönstret att man av 46 värvningar under Shorts era som ägare enbart har sålt 3 med vinst. Patrik Van Aanholt såldes med vinst i januari så den siffran är åtminstone 4 nu men det säger också mycket om varför Sunderlands ekonomi är så dålig som den är nu. Att då få in en tränare som ständigt jobbar med liten budget och gör det otroligt bra känns positivt.



Hur mycket Grayson får till just värvningar är svårt att sia om, han nöjde sig glatt med att säga ”jag kommer inte ha den största budgeten men inte heller den minsta, det är en rimlig budget jag får”.



Här kommer lite statistik från hans tränarkarriär

2006-2008 Blackpool 147 matcher 1.45 poäng i snitt per match

2008-2012 Leeds 165 matcher 1.70 poäng i snitt per match

2012-2013 Huddersfield 49 matcher 1.39 poäng i snitt per match

2013-2017 Preston North End 235 matcher 1.65 poäng i snitt per match

2017-07-05 10:48:49

