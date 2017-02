Sunderland globaliseras? London anläggning diskuteras

Sunderland AFC håller på att som CEO Martin Bain säger det, ”bygga om” klubben, nu kommer rykten från England att detta kan innebära att klubben kommer att ”flytta” ifrån Nordöst och dra sig ner mot London i framtiden.



Det är ingen vanlig syn i elitfotbollen, att klubbar har en utgångsposition i ett område men baserar träning och akademi i en annan stad men det kan vara precis vad som är på väg att hända nu för Sunderland . Klubben kämpar år efter år i botten av ligan och nu försöker man vrida och vända på alla möjliga stenar för att se vad man ska kunna göra för att vända trenden, etablera sig ordentligt i ligan och kunna utmana om Europaplatserna som många anser att en klubb med Sunderlands storlek skall klara av. Ett av problemen som tränare och ledning upplever som absolut störst är svårigheterna att locka spelare av högre kvalité till området i nordöst där klubben är stationerad. Spelare och dess fruar är idag mer intresserade av att leva i ett område som har ett större utbud och vill leva i och omkring de större städerna och att Sunderland förlorar signaturer gentemot Londonbaserade klubbar är ingen hemlighet.Nu tisslas det om att klubben faktiskt också har börjat se sig för om det skulle finnas möjlighet att bygga en träningsanläggning i London samt också skapa en akademi för att lättare kunna plocka in stora talanger in i föreningen. Detta är en lösning som diskuterats under flera år bland supportrar som insett att glamouren i London är omöjlig att konkurrera med. Nyheterna säger också att man spanat in Queens Park Rangers anläggning och kan tänka sig försöka göra anspråk på denna då QPR är på väg emot en ny, modernare anläggning. Det positiva med just denna anläggningen är dess placering, den ligger i närhet till Heathrow Airport vilket underlättar för klubben då man alltjämt skall pendla upp till Sunderland för att spela sina matcher på Stadium of Light.Rapporterna är något motsägande emot vad Martin Bain och David Moyes lagt stor vikt vid under deras tid i klubben, nämligen att klubben och spelarna skall försöka återknyta kontakten med supportrarna och staden, något som Sunderland AFC historiskt vart mer eller mindre uppbyggd på. Däremot är fotbollen och samhället på väg i den riktningen att de stora städerna är det som lockar mer och mer, det är ju bara att titta på Crystal Palace och Watford för att se vilka spelare de snabbt lyckas locka till sig trots kortvarig sejour i ligan att detta arbetssätt med en träningsbas i ett attraktivt område nog inte ligger alltför långt bort, varför då inte som förening vara först ut med detta? En lösning likt denna skulle innebära att spelarna och dess familjer skulle kunna bo och leva i London, det skulle underlätta det sociala för spelarna och dess familjer och sen är det ju så att London är en stad du kan nå från världens alla hörn.För klubben skulle det med största sannolikhet innebära ökade möjligheter till värvningar av dels större kvalité men kanske främst möjligheten att plocka in talangerna av högsta kvalité. Tänk att spelare som jagas av stora klubbar kan signera för ett Sunderland, leva och träna i London samt ha stora möjligheter till speltid i en förening som har ett av Englands högsta publiksnitt, den kombinationen tror jag vore fantastisk för Sunderland. Ska man också vara helt ärlig så är ju vardagen för spelarna idag sådan att de knappt stöter på samhället ändå, visst har de haft några enstaka öppna träningar och har gjort ett besök på Nissan fabriken i staden för att försöka få mer kontakt med sina supportrar men det är inte som förr att spelarna kliver ut i Sunderland och stöter ihop med fansen eller är ute och träffar dem på puben. Flera av spelarna i dagens trupp har ju valt att bosätta sig lite utanför staden. Jag skall också tillägga att denna lösning känns som något för en klubb i Premier Leauge snarare än Championship så det vill nog till att vi håller oss kvar i högsta ligan för att dessa planer skall fortsätta bearbetas.Nackdelen med det hela känns ju som att det vore något av en käftsmäll emot supportrarna och folket som lever uppe i Sunderland och som gör allt för att deras lag ska gå så bra som möjligt, som är med och lever sig in i och lider med klubben 365 dagar om året, gläds åt de få framgångar som klubben har numera. Att då flytta spelarna skulle kunna vara ett riktigt dråpslag. Däremot, oavsett detta, så tror jag att det faktiskt snart kommer finnas en klubb som kommer jobba på det här sättet och för Sunderlands del skulle det nog underlätta jobbet med spelarrekrytering väldigt mycket. Jag tror att klubben definitivt bör se över en sådan lösning. Kravet på att man dock jobbar än mer emot staden bör däremot finnas om man flyttar träningarna till London. Det bör bli mer än ett besök på Nissan och några öppna träningar om detta sker. Samtidigt så är det ju så att fotbollen är mer global än någonsin, en förening består idag inte enbart av supportrar i sin region utan man har i de flesta fall supportrar världen över. På så vis skulle en Londonbasering underlätta för supportrar att kunna resa över och se klubben i vardagen på ett annat sätt.Rapporterna kom ifrån blaskan The Sun som har fått ett väldigt dåligt rykte på senare tid, främst över övergångsrykten och liknande men man kan inte bortse helt ifrån dem, det var nämligen de som var först ut med att Patrik Van Aanholt var på gång till Crystal Palace och att han lämnat in en transferansökan. Det var även dom som var först ut med nyheten om att Simon Wilson var på väg in som ny Chief Football Officier, att Jimmy Sinclair skulle komma in som Academy manager och att Adrian Welsh skulle lämna just den posten för att bli First team coach i Wigan Återigen, samhället och fotbollen är i utveckling och för Sunderland kan det nog vara smart att hoppa på tåget.