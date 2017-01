Davies öppnade för avancemang

Tottenham hade det inte lätt hemma mot Aston Villa i FA-cupens tredje omgång. Det krävdes att Mauricio Pochettino skulle göra ett par byten och byta spelsystem innan Ben Davies klev fram som en oväntad första målskytt. Matchen slutade 2-0 efter att även Heung-min Son hittat rätt.

FA-cupen är en fin tävling och denna söndag såg Spurs till att fortfarande ha chansen att kunna få lyfta denna pokal senare i vår. Det var inte helt lätt att bryta ner Aston Villa , utan det var först under matchens sista fjärdedel som Spurs fick in bollen. Innan dess hade man haft svårt att skapa chanser, samtidigt som man heller inte gav bort något, utan Mauricio Pochettinos Spurs fortsätter att visa professionalitet och ta varje motstånd seriöst. Tottenham hade en till stora delar ny startelva när Aston Villa kom på besök. Toby Alderweireld har fått vila tillräckligt under skadefrånvaron, och Eric Dier behövde speltid på mittfältet och dessutom uppmuntran i form av kaptensbindeln, men i övrigt var hela laget utbytt jämfört med vinstmatchen mot Chelsea . Den första halvleken ägde Spurs mycket boll utan att skapa något alls. I den andra halvleken bytte Pochettino in Dele Alli samt plockade bort en mittback för att få saker att hända.Spurs första 70 minuter var behärskade, men efter att Georges-Kevin N'Koudou fått hoppa in med 20 minuter kvar tog man tag i det även chans- och målmässigt. Ben Davies hade mycket att göra för att nicka in matchens första mål, men han lyckades hämta in inlägget som gick bakom honom och skarva in 1-0 på ett elegant sätt. Tio minuter senare satte Heung-min Son 2-0 fint framspelad av Moussa Sissoko Pochettino visade genom att byta in Alli redan efter en timme samt sättet att fira matchens första mål att han verkligen ville vinna denna match. Nio nya spelare i startelvan låter mycket, men det var ändå ett på pappret starkt Tottenham. På mittfältet tog Harry Winks mycket plats och bestämde tempot på ett lika självklart som imponerande sätt. På måndagen lottas den fjärde omgången, och som vanligt i cupsammanhang är det viktigt med lottningen för att ha större chanser att nå långt.1-0 Davies (71), 2-0 Son (80)+++ Winks++ Sissoko+ N'KoudouVormCarter-Vickers Alderweireld (N'Koudou 70) WimmerTrippier Winks Dier DaviesSissoko (Onomah 84) SonJanssen (Alli 60)