2017-01-28 16:00

Tottenham - Wycombe



Ben Davies behöver speltid, och en bra insats mot Wycombe kan öppna möjligheter för honom att ta en plats även i kommande matcher då flera försvarare är skadade.

Avancemang ett krav

Tottenham spelar på lördagen den fjärde rundan av FA-cupen. Motståndarlaget Wycombe håller till i League Two och ska inte ha en chans på White Hart Lane. Men cupspel är något annat än ligaspel, och Mauricio Pochettino väntas vila i stort sett hela den ordinarie elvan.







Skador öppnar upp för andra





Ben Davies nämndes redan inför matchen mot





Janssen från start?







Möjlig startelva Spurs:

Vorm

Trippier Carter-Vickers Wimmer Davies

Winks Sissoko

Onomah Son N'Koudou

Janssen Det går inte alltid som man tänkt sig. I cupspel kan allt hända. Wycombe går riktigt bra just nu. Men ändå... Det här måste Spurs greja. Wycombe spelar inte i Premier League . Dom spelar inte heller i Championship eller i League One. Wycombe håller till i League Two. Laget ligger femma, vilket för närvarande betyder en kvalplats till League One, och nog vore det en sensation modell större om inte Spurs lyckades vinna den här matchen utan dramatik. Tottenham har Jan Vertonghen och Toby Alderweireld på skadelistan. Dom skulle inte vara aktuella för spel i denna match, men deras frånvaro betyder att det öppnar upp sig för andra. Den här matchen kan innebära att någon spelare faktiskt kan spela sig till en startplats i nästa ligamatch. För en försvarare som ställs mot Wycombe måste det ses som en väldigt motiverande anledning att gå ut och göra det väldigt bra.Ben Davies nämndes redan inför matchen mot Manchester C ity som en het kandidat för en startplats. Sedan dess har Kevin Wimmer gjort bort sig och Alderweireld skadat sig. Nog måste Davies se möjligheterna som öppnat upp sig. Frågan är hur Mauricio Pochettino tänker, är det fortsatt spel med tre mittbackar eller bygger han om nu när spelare gått sönder och han känns sig tvingad att byta spelsystem i halvtid senast? Vincent Janssen har haft en svår start i Tottenham. Mot Wycombe väntas han starta. Att Harry Kane dras med känningar i ljumskarna förändrar inte den saken mer än att Kane inte lär sitta på bänken redo att rädda upp situationen om Janssen inte gör sitt jobb. Men det är inte ens säkert att Janssen får starta, det går nämligen att tänka i andra banor. Heung-min Son ses idag som första reserv till Kane längst fram, och med en skadekänning på Kane kan Pochettino vilja ge Son speltid och självförtroende som anfallare. Spurs väntas hur som helst vinna denna match ganska klart, men det ska bli intressant att se hur Pochettino formerar laget och vilka som tar chansen.VormTrippier Carter-Vickers Wimmer DaviesWinks SissokoOnomah Son N'KoudouJanssen

2017-01-27 21:41:00

