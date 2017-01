Dagen efter: En fantastisk FA-cupmatch!

Tottenham hade stora problem hemma mot Wycombe i FA-cupen. Men tillslut lyckades Spurs vinna med 4-3 efter att Heung-min Son avgjort i den sjunde övertidsminuten. HF Löfgren svarar på några aktuella frågor.

-Visst! Det finns fog för att gå igång och raljera och såga inställning, lagbygge och enskilda spelare. Men jag väljer istället att konstatera att detta är FA-cupen. Genom årtiondena har jag sett massor av sådana här matcher där ”storklubbens” lite ängsliga reserver, som egentligen bara har allt att förlora, får problem mot ett samspelt, motiverat och adrenalinstint lag från en lägre division. Detta var inte första gången och med all säkerhet inte heller den sista. Så ska det också vara tycker jag.För många Wycombespelare kan detta ha varit karriärens höjdpunkt. När de sitter på puben efter att ha lagt skorna på hyllan så kommer de att snacka om när de hade 2-0 i halvtid och 3-2 i 89:e minuten mot självaste Spurs på White Hart Lane. Det är väl underbart och bara fint enligt mig!Jag tycker att det var en fantastisk FA-cupmatch, svängig, oförutsägbar, målrik och man kastades mellan ångest och vild glädje. Kan det bli bättre underhållning?-Nej! Om jag får gå över till att vara lite kritisk så såg det inget vidare ut faktiskt. Det görs lite för många individuella misstag och försvaret hänger inte ihop som en enhet när Toby Alderweireld inte är chef. Om inte Toby är helt fit mot Sunderland så bör Pochettino överväga en 4-backslinje med Wanyama och Dier som mittbackar och Walker och Rose som ytterbackar. Wanyama satte inte en fot fel när han fick kliva ner i backlinjen mot City. Dier imponerade verkligen inte igår och var i mina ögon faktiskt sämst i Spurs. Dock så finns kapaciteten där någonstans och han har gjort det helt okey som mittback tidigare under säsongen. Det här innebär i sin tur att Winks får kliva in på mittfältet tillsammans med Dembele. Det bör kunna funka mot ett lag som Sunderland och som vi kommer att vara spelförande mot.-Det vanligaste tipset inför matchen var väl att Janssen skulle spela på topp, men precis som Bror spekulerade kring i ”inför-artikeln” så valde Pochettino att starta Son. Jag tror att Bror har helt rätt i att Pochettino rankar Son före Janssen just nu. Eftersom Kane har ljumskkänningar så var det ett utmärkt tillfälle att spela in Son på den positionen om inte den gode Harry kan delta i matchen mot Sunderland på tisdag.Janssen får helt enkelt tolka det som så att han just nu är 3:e-valet. Jag tycker nog att Janssen trots allt svarade ganska så bra på den utmaningen. Han verkar i alla fall inte vara typen som tjurar och tycker synd om sig själv. När han får komma in i halvtid så river och sliter han precis som vanligt. När vi fick straffen, som Janssen själv ordnade, så var det inget snack om vem som skulle slå den. Janssen gjorde i vanlig ordning en maxlöpning för att få fatt i bollen och för att själv lägga den tillrätta på straffpunkten. Sedan var han också så när att avgöra matchen med sin nick på övertid.Trots allt så får Janssen nog finna sig i att vara 3:a tills vidare. Han får fortsätta att gnugga på, vänta på chansen och hoppas att det lossnar.