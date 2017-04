Dagen efter: Som ett juniorlag

Tottenham är ute ur FA-cupen. Det blev förlust med 4-2 mot Chelsea i semifinalen. HF Löfgren svarar på några aktuella frågor.

-Ja och nej!Ja, jag kan förstå valet ur det perspektivet att Pochettino verkar ha som grundlag att alla formstarka spelare ska starta matchen. Dessutom ville han spela med 3-backslinje eftersom det var så lyckosamt mot Chelsea senast på White Hart Lane. Med de förutsättningarna så blev det oundvikligt så att Heung-min Son blev den som fick ta ansvar för hela vänsterkanten.Nej, det blev inte rätt. Jag tycker faktiskt synd om Son och han fick inte rätt förutsättningar för att lyckas. Han kom ständigt fel i positionerna och rörde till det för alla övriga spelare. Agerandet vid straffen behövs nästan inte tas upp här då jag tror att samtliga är eniga om att det var oerhört klumpigt, även om Moses tog chansen att slänga sig. Jag är säker på att Pochettino ville kunna utnyttja Sons offensiva egenskaper men de defensiva plikterna gjorde att Son inte orkade med att vara något hot framåt.Pochettino får helt välförtjänt en massa ros för sin genialitet, men som alla vet så är gränsen mellan genialitet och galenskap hårfin och här passerades den gränsen. Hoppas bara att inte att Son i och med detta har förlorat sitt fina självförtroende.-På förhand är jag mycket förvånad eftersom vi har varit så oerhört solida. Baserat på hur matchen såg ut så är det däremot nästan förvånande att Costa inte lyckades nicka in ett femte mål, vilket hade inneburit maxutdelning sett till antalet målchanser. I mina ögon så var det en sådan där match IGEN där Chelsea fick oss att se ut som ett juniorlag. Vuxna män med hår på bringan lät pojkarna sparka lite boll och när tillfälle gavs så gick man till anfall och gjorde mål. Då gjorde vi ändå offensivt sett en fin match och båda våra högkvalitativa mål framåt är resultatet av Eriksens genialitet och Kanes och Deles beslutsamhet.Chelseas oerhörda effektivitet och närmast maxutdelning är givetvis svår att värja sig mot för vilket lag som helst, men det var också något som inte stämde riktigt hos oss. Jag upplevde direkt de första minuterna att vi var lite hafsiga och att vi kom snett i positionsspelet. Kanske var det Sons osäkerhet som gjorde att det spred sig lite oro i laget? När Son kom lite snett så fick alla kompensera och till slut blev hela laget skevt. Tänk till exempel på Toby Alderweireld s chanstackling som ledde fram till frisparken och 1-0. Något sådant har vi inte sett tidigare under de snart 2 säsongerna som Toby har spelat i den liljevita tröjan.Så summa summarum. När Chelsea har ”en sådan där dag” och vi inte spelar riktigt som vanligt så är det inte förvånande att det trillar in 4 bollar.-Absolut är det så. Tittar man övergripande på resultaten i Ligacupen, FA-cupen, Champions League och Europa League så är det givetvis underkänt. Tittar man i detalj på de avgörande matcherna och momenten så kan man hitta förklaringar men huvudintrycket är att vi inte är något vidare starkt cuplag under Pochettinos ledning. En semifinal i FA-cupen känns väl godkänt på förhand men å andra sidan så hade vi lätt lottning fram till semin. Inte någonstans i någon cup tog vi heller någon riktig ”skalp”. Slutbetyget på vår cupinsats, säsongen 2016-2017, kan därför inte bli annat än underkänt.I mina ögon så är vi inte riktigt samma lag i cuperna som vi är i ligan. I ligan trummar vi på med stort självförtroende, ett tryggt grundspel och med spelare på vana positioner. I cuperna har Pochettino, hela säsongen, experimenterat med märkliga laguttagningar och ibland också märkliga taktiska dispositioner. Jag funderar på om detta har varit en medveten strategi? Har cuperna varit Pochettinos laboratorium där han testar idéer och ofärdiga prototyper? Eller är det så att Pochettino fortfarande har en del att lära som matchcoach och att det är just i cupsammanhang som detta blir extra tydligt?Om vi håller andraplatsen i ligan så är det totalt sett såklart en jättefin säsong, trots debaclen i cuperna. En topplacering den här säsongen är något helt annat jämfört med förra säsongen. Det är tydligt att vi fortsatt har utvecklats som lag och klubb. Pochettino sa själv, så sent som i veckan, att detta är ett långsiktigt projekt och att vi sportsligt sett faktiskt ligger före projektplanen. Det finns därför all anledning att fortsatt se ljust på framtiden. Det är bara att knyta näven i fickan och hoppas att vi kan avsluta ligaspelet på ett bra sätt.Hoppas bara att inte den här förlusten sätter sig i huvudet likt förra säsongen efter det svidande 2-2 resultatet i ”The battle of the Bridge”.