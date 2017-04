Dagen efter: Lätt mot Bournemouth

Vinst igen. 4-0 igen, den här gången mot Bournemouth. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.

- Nä, det kan det inte. Att i match efter match vinna med 4-0 är väldigt annorlunda mot vad vi såg under hösten. Visst att det blev 4-0 borta mot Stoke i september. Men annars var det bara i vinstmatchen mot Manchester C ity som det skiljde mer än ett mål mellan lagen fram till december. Det var hård kamp, och många oavgjorda matcher. Dom senaste tolv omgångarna har Spurs vunnit med 4-0 vid fyra tillfällen, och tendensen är att det går väldigt lätt mest hela tiden.Nu satt det långt inne för några omgångar sedan, och det var nog nyttigt. Nu går det så lätt för att Spurs är så bra, och man vet om att man är så bra. Men det är klart att vi kommer att få se lag som lyckas stänga matcher bättre, och då gäller det att inte känna att det är Spurs som dumdristigt måste öppna sig bakåt. Nä, defensiven måste fungera, och det gladde mig att se Spurs röra om lite i laget under matchens gång igår. Christian Eriksen kan inte förväntas gå in på en tillbakadragen mittfältsplats bara i skarpt läge, utan det är nyttigt för honom och laget att vänja sig vid detta under kortare perioder i framgångsrika matcher. Det gör att en match som gårdagens även utvecklar laget och gör Spurs bättre förberett för svårare matcher framöver.- Jag tänker väl att det var en smidig lösning. Wanyama och Dier förstår nog båda två att det inte går att flytta på den andre när det går bra. Alternativet är att spela med trebackslinje, men det kändes inte aktuellt att offra Son efter att laget gått så bra även förra veckan. Så här funkar det för en spelare som Wanyama. Han har varit en av lagets absolut bästa spelare den här säsongen men han går inte rakt in i startelvan för det. Det är skillnad på spelare och spelare. För det är klart att det är annorlunda för Toby Alderweireld , Harry Kane, Hugo Lloris och några till. Wanyama kan vara hur bra som helst, men det är inte avgörande för om.man går rakt in i en startelva eller om man tvingas vänta på sin tur från en bänkplats.- Det känns som en final. Final i vad vet jag inte, det beror nog mycket på vad som händer under söndagskvällen, men nog är det här en väldigt speciell match. Om Chelsea vinner mot Manchester U nited blir det här matchen för Spurs att visa att fel lag kommer att vinna Premier League . Vad det blir för match om Chelsea först förlorat mot Manchester United vet jag däremot inte. Tottenhams läge är hur som helst tacksamt.Det finns anledning att tro att Spurs ställer upp med en trebackslinje igen. Detta ska ge Wanyama en startplats, och det bör betyda att Son offras. Men det behöver inte bli så. Det ska bli mer intressant än vanligt att se hur Pochettino formerar laget.