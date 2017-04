Dagen efter: Otroligt bra för att inte vara bra

Tottenham besegrade på onsdagskvällen Crystal Palace med 1-0 efter mål av Christian Eriksen. Spurs radade inte upp lika många heta målchanser som vi vet oss vid den senaste tiden, men målet kom ändå inte oväntat. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.

1. Tottenham vann med 1-0 efter ett ganska sent mål. Var du orolig?- Ja, det hör väl till. Jag trodde nog att Dele Alli skulle kliva fram, han är så oerhört viktig när matcher måste avgöras, och med Harry Kane i laget kändes det som att chanserna var goda. Men det är aldrig bekvämt att gå in i sista fjärdedelen av matchen utan ledning. Och leder man med ett mål är det inte bekvämt om det inte kommer ett andra och ett tredje... Men visst var jag orolig. Det handlade om mer än en vinst. Det handlade på nåt sätt om mer än en att haka på Chelsea och fortfarande ha en liten chans till en guldstrid. För mig var det här.målet viktigare än den sena vändning vi fick se för några omgångar sedan. Mycket talade emot Spurs i den här.matchen, inte minst att det var ett hungrigt motståndarlag som visste att dom hade chansen mot ett Spurs som fähade denna match mellan Chelsea och Arsenal . Man ska snubbla då. Men Spurs imponerar. Var det här en mindre bra insats ska vi vara otroligt nöjda. 1-0 i detta skede av säsongen betyder fantastiskt mycket.2. Mauricio Pochettino bytte ut både Victor Wanyama och Mousa Dembele i halvtid. Ändå blev det en hållen nolla. Hur starkt är Spurs försvarsspel egentligen?- Just Wanyama och Dembele är spelare som Spurs inte kommer att klara sig utan i längden. Visst att laget kan byggas om under ett transferfönstret och det kan funka, och visst att det i medgång som nu kan flyta på eftersom laget som helhet har satt försvarsspelet. Men jag tror inte att det är läge att tänka om och komma bort från grunderna som fungerar. Den fysiska närvaron på det centrala mittfältet är nyckeln till Spurs få insläppta mål. Wanyama skrämmer upp motståndarna och Dembele lugnar ner allt. Sedan vet jag inte om folk fattar hur viktigt det är att ha en central mittfältare som Dembele som söker upp motståndare när han har boll för att frigöra medspelare. Det finns få spelare i världen som är lika bra på detta som Dembele är, och det funkar tack vare kombinationen av huvud, teknik och fysik. Han har varit fantastisk under Spurs starka period, och jag hoppas verkligen att han kan spela mot Arsenal.3. Ja, på söndag kommer Arsenal på besök. Hur känns det inför den matchen?- Spurs ligger alltså 14 poäng före inför detta möte. Spurs har åtta raka ligavinster, vilket betyder att Spurs under drygt en femtedel av säsongen har vunnit match efter match. Det är klart att det alltid kan kännas dåligt inför ett derby, men det är svårt att kännamindre dåligt än det bör kännas inför denna match. Sen allt snack om att Spurs ska säkra att Arsenal inte kan komma ikapp, för om det blir hemmaseger ligger Arsenal 17 poäng efter och kan bara spela in 15 poäng, det är som det är. Det stör väl en del, men samtidigt är avståndet så stort att vi inte behöver tänka så mycket på det. Just nu handlar det mest om en stor match, och att vinna denna stora match, för att hoppas att Chelsea tappar nånstans på vägen.