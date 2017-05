Dagen efter: En annan känsla

Tottenham har kämpat väl, men en fredag i början av maj kändes det som att det tog slut. Spurs förlorade mot West Ham med 1-0 och går nu mot en säker andraplats. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.

- Ja, känslan är just den, att det är över nu. Men det är klart, tre matcher återstår och Spurs har en andraplats att säkra. Det känns tråkigt att inte kunna få Chelsea att känna ett större obehag inför måndagens match, det hade verkligen kunnat hända saker där, men det är såklart inte möjligt att vinna varje match hela tiden och nu kom alltså förlusten.Förhoppningen nu är att spelarna hittar glädjen snabbt och kan bjuda oss på några fina matcher. Det är klart att det inte kommer att betyda lika mycket längre. Men en snygg avslutning är ändå en snygg avslutning, och det kan betyda mycket för hur vi går in i sommaren och den värvningscirkus som tar fart då. Ett harmoniskt Tottenham ger ett lugn som vi mår bra av.- Tillfälligheter avgjorde. Den här förlusten hade kunnat komma mot Swansea eller vilket lag som helst. Nu var det West Ham som hade lite tur i rätt lägen. Adrian gjorde en dubbelräddning vid 0-0 som kändes matchavgörande. Det där skottet från Harry Kane som Adrian går fel på men på nåt sätt styr över med foten var verkligen nåt där utfallet bara handlar om tur och otur, och strax efter höll Adrian på att vispa in en boll som egentligen aldrig var farlig. Det hade såklart gett en annan match om Spurs tagit ledningen i den första halvleken, och när West Hams mål kom var det också mest slumpen som gjorde att det blev mål. Men den stora bilden är ändå att resultatet inte var oväntat sett till hur det såg ut. Spurs skapade inte tillräckligt för att få en viss marginal, utan Spurs var laget som behövde förlita sig på slumpen. Det håller inte i längden.Nu vet jag inte hur det stod till med Mousa Dembele. Men det är så förbannat lätt att gå vilse i laguttagningar. Att ett mindre kreativt mittfält funkar mot Arsenal ger inte att det är vägen framåt. Tidigare har vi haft Harry Winks att använda när Dembele inte kunnat spela. Det har varit givet att Eric Dier och Victor Wanyama tillsammans inte erbjuder det som krävs för att Spurs ska få flyt i spelet. Vi var nog många som kände oro över laguttagningen, vi är många som ser Dembele som nyckeln för det här lagets spel, och det är verkligen ingen efterhandskonstruktion. Sedan att Dembele inte lyckades förändra matchbilden när han kom in, det är klart att det går att ta som att han inte hade kunnat göra avtryck om han startat. Men det är inte mitt sätt att analysera fotboll. Nä, den här uttagningen störde mig. Uttagningen mot Arsenal störde mig också, men då visste vi att Dembele utgått skadad i matchen innan, den här gången visste vi att Dembele minsann höll för ett inhopp i matchen innan. Det är stor skillnad, men Mauricio Pochettino tog helt säkert ut det lag han trodde mest på. Jag skulle dock gärna höra hur han tänkte runt Dembele, hur han helt ärligt tänkte, och inte massa ord som inte betyder nåt.- Ja, jag vet inte riktigt. Det känns väl som att Spurs kommer gå in till matcherna i tron om att det är fullt fokus som gäller, men det kommer vara lite svårare att få ut det sista i moment som avgör. Det kan gå lite hur som helst, vi får se. Men jag har svårt för sånt här. Jag vet att det kan betyda mycket. Men det är ändå inte riktigt på riktigt.Jag är glad att jag firade vinsten mot Arsenal på bästa sätt. Det gäller att ta tillvara på tillfällena som ges. Vi fungerar alla olika. Dom som valde att låta tillfället passera är antagligen inte mer besvikna över vad som hände mot West Ham än vad jag är. Men jag fick julafton och det gjorde mitt liv bättre. Nu är jag farligt nära att ta sommar, men konstgjort engagemang kanske kan hålla liv i säsongens sista matcher.