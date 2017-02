Harry Kane!!!

Dagen efter: Kane, Kane, Kane (och sen Son...)

Tottenham är vidare i FA-cupen efter 3-0 borta mot Fulham. Harry Kane gjorde hattrick och Fulham kändes inte nära att hota Spurs. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.

1. Harry Kane satte tre mål mot Fulham. Samtidigt fick Vincent Janssen inte ens ett inhopp. Är Spurs för beroende av Kane?



- Man ska vara beroende av nyckelspelare. Ju mer beroende man är av dom, desto bättre brukar dom vara. Och Kane är bra... Men ändå, det är klart att det hade behövts nån där bakom. Nu finns



Klubben försökte ju åtgärda det här problemet när Janssen hämtades in. Men nu är känslan att det blir som förra säsongen igen. Vi får helt enkelt hoppas på att Kane håller sig hel och frisk. Sen måste väl nån hämtas in i sommar igen, men hur man ska lyckas bättre denna gång blir en senare fråga.





2. Mauricio Pochettino valde att byta ut Harry Winks för att sätta in Mousa Dembele när matchen redan var avgjord. Vad handlade det om?



- Ja, det kan man verkligen fråga sig. Dembele kanske ville spela. Winks hade varit riktigt bra och han hade gott kunnat spela vidare. Dembele är skadebenägen men det här var ingen match att skada sig i, då känns ett vanligt träningspass som en större risk. Men det man kan tycka är att det måste finnas nåt annat man vill testa eller nån annan som man vill ha igång. Tråkigt för Wimmer att Son går föra honom längst fram, för så länge det är så mår Son bra av att få speltid i positionen och då finns det inget utrymme för Janssen att komma in och störa ordningen. I övrigt fanns det väl inte mycket att göra med den bänk som Pochettino hade tagit ut.





3. I kvartsfinalen väntar Millwall hemma. Hur känns det?



- Det hade kunnat bli ganska mycket värre... Det här är alltså en kvartsfinal i FA-cupen. Spurs får inte missa den här chansen. En match i taget och allt det där, men nu är semifinalen nära och nog är det hög tid för Spurs att spela en final igen!



Sen gillar jag att - Man ska vara beroende av nyckelspelare. Ju mer beroende man är av dom, desto bättre brukar dom vara. Och Kane är bra... Men ändå, det är klart att det hade behövts nån där bakom. Nu finns Heung-min Son som är en helt annan spelartyp. Janssen kämpar och kämpar, men han ser inte ut som en anfallare.Klubben försökte ju åtgärda det här problemet när Janssen hämtades in. Men nu är känslan att det blir som förra säsongen igen. Vi får helt enkelt hoppas på att Kane håller sig hel och frisk. Sen måste väl nån hämtas in i sommar igen, men hur man ska lyckas bättre denna gång blir en senare fråga.- Ja, det kan man verkligen fråga sig. Dembele kanske ville spela. Winks hade varit riktigt bra och han hade gott kunnat spela vidare. Dembele är skadebenägen men det här var ingen match att skada sig i, då känns ett vanligt träningspass som en större risk. Men det man kan tycka är att det måste finnas nåt annat man vill testa eller nån annan som man vill ha igång. Tråkigt för Wimmer att Son går föra honom längst fram, för så länge det är så mår Son bra av att få speltid i positionen och då finns det inget utrymme för Janssen att komma in och störa ordningen. I övrigt fanns det väl inte mycket att göra med den bänk som Pochettino hade tagit ut.- Det hade kunnat bli ganska mycket värre... Det här är alltså en kvartsfinal i FA-cupen. Spurs får inte missa den här chansen. En match i taget och allt det där, men nu är semifinalen nära och nog är det hög tid för Spurs att spela en final igen!Sen gillar jag att Chelsea lottades mot Manchester U nited. Det blir en tung match som Chelsea måste ta seriöst. Om vi nu ändå vill hoppas att det finns ett ras i Chelsea så ökade väl chanserna just en aning. Men vem bryr sig om ligan. Nu är det FA-cupen som gäller!

2017-02-20 11:01:00

