Dagen efter: Karaktären samstämmer med klassen

Tottenham lyckades på onsdagskvällen vända underläge 0-1 i matchminuten 87 till vinst med 3-1 innan domaren hade blåst av. Spurs visar gång på gång stark karaktär och det är inte överraskande att nästan alla andra lag har svårt att hänga med. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.

- Det är sånt som händer ibland. Swansea tog ledningen vilket normalt sett inte sker med tanke på hur.matchen inleddes. Men ibland inträffar det, och då kan det gå trögt. Sen tycker jag att det handlar mindre om slumpen när Spurs spelar med ett felbalanserat lag. Det är ingen hemlighet att jag inte gillar spelartypen som Christian Eriksen är. Det betyder inte att jag inte ser att han gör nytta för laget. Men kanske betyder det att jag har så oerhört lätt för att se när det inte alls fungerar för dansken. Med Heung-min Son som ensam anfallare saknar Spurs en bollmottagare och någon som kan ge laget en fysisk närvaro längst fram. Att då ha Eriksen där bakom som är precis lika svag på detta ger att vägen till enkla mål blir oerhört svår. Det krävs att Dele Alli springer in med en boll eller att nån mittback kliver fram på hörna. Och eftersom mittbackarna tydligen helt har slutat att göra mål, efter att det gått väldigt bra under en period, så är det upp till Alli och ingen annan att öppna en match som denna för Spurs. Så det var också vad som hände.Jag tycker inte att Vincent Janssen var så bra som folk vill få det till. Men han gjorde nytta genom att bara vara på planen och vara den rollspelare som Spurs behöver längst fram. Det var heller ingen överraskning att det var runt honom som det uppstod.en situation som gav vinstmålet. Att sedan Eriksen kliver fram och är hur proffsig som helst när han sätter 3-1 är bra, men det är ingen slump att han kliver fram i detta läge när det öppnat upp sig och uppstått ytor som passar honom.Nä, jag kommer väl aldrig att gilla Eriksen på det där sättet som många andra gör. Ibland kan jag förstå hur andra tänker. Men igår kunde jag verkligen inte se stormen komma när jag utelämnade Eriksen från topp tre i Spurs. Eriksen är på planen för att öppna upp matcher, men det hände inget runt honom eller någon offensiv spelare trots ett massivt spelövertag. Visst att det inte bara var Eriksens fel, hade Janssen spelat istället för Son hade Eriksen haft det lättare, men Eriksen är på planen för att göra skillnad offensivt och jag räknar inte ett skott som styrs på en motståndare som något skickligt av Eriksen. Att göra det tredje målet i det skedet spär nästan på min kritik mot Eriksen, just för att han inte fått ut något sådant så länge som det verkligen behövdes, även om jag såklart i grunden gillar målet. Men jag har förstått att andra ser annorlunda på fotboll.- Ja, och nej. Jag fortsätter hävda att i stort sett vem som helst på den här nivån kan gå in och göra ett okej jobb som ytterback. Ben Davies gör väl ungefär det. Men nån Danny Rose är han inte. Men det är det få som är. Jag är övertygad av att Spurs skulle må bra av en annan spelare som reserv. Spurs spelar så många matcher och Mauricio Pochettino är så villig att rotera på just den här positionen att det egentligen skulle vara motiverat att ta in nån som är bra nog för startelvan. 20 matcher plus ett antal inhopp lär det bli under en säsong, och då skulle Spurs må bra av nån annan som påminner mer om Rose i stil.- Efter Spurs vinst var min omedelbara känsla besvikelse över att Manchester City inte kunde hjälpa till. Jag tror verkligen att det mentala hade gett en öppen kamp om titeln eftersom Chelsea hade tappat så många poäng på kort tid, men nu hamnade vi inte där. Nu återstår fortfarande en hel del att spela, men det ser bra ut i kampen om andraplatsen. Att Spurs ska ha ett sådant övertag på lag som Arsenal Manchester U nited och Manchester City känns närmast overkligt. Sättet som Spurs vinner matchen igår på är imponerande, det visar på en karaktär som i kombination med klassen på laget gör att man förtjänar att ligga där man ligger. Avslutar Spurs det här snyggt har något hänt på riktigt. Det får mig att känna en stor glädje. Men tänk hur jobbigt det hade känts om Chelsea inte varit med. Det tabelläget som Spurs befunnit sig i då hade gett ett stort obehag inför avslutningen. Så kanske att klubben ändå mår bra av att etablera sig i den absoluta toppen på detta vis.