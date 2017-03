Dele Alli klev fram som straffskytt mot Southampton.

Dagen efter: Poängen viktigare än spelet

Tottenham gjorde kanske egentligen inte riktigt jobbet hemma mot Southampton, men det räckte ändå för att ta tre poäng. Matchen slutade 2-1 efter en ganska bra första halvlek och en svag andra halva. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.

2017-03-20 10:59:00

- Det kändes ledarlöst. Heung-min Son och Christian Eriksen hade svårt att hålla fast bollen medan Dele Alli som annars brukar vara distinkt när det luktar målchans överarbetade gång på gång. Hela Spurs uppträdde som ett lag som inte hade vinnarkänsla, vilket är märkligt eftersom laget radat upp trepoängare på White Hart Lane.Nä, det här var inte bra alls. Det kändes precis som en sån där match där motståndarna inte bara kvitterar utan även får in ett segermål. Så blev det nu inte, utan Spurs fixade tre poäng vilket känns väldigt viktigt. Det är långt mycket viktigare än det såg ut, det här var en riktig nyckelmatch.- Nä, inte alls. Heung-min Son lär väl fortsätta från start även efter uppehållet, men Pochettino skulle helt säkert vilja ha en bättre bollmottagare högst upp. Men först och främst måste anfallaren göra mål, och som målskytt har Son visat sig vara överlägsen Janssen.Jag tycker ändå att det är intressant att följa det här. Pochettino har nu gett Janssen chansen i några inhopp där det handlat om att spela av matchen, och där har Janssen agerat professionellt. Men att Janssen inte bara in när Son går ut säger mycket om Pochettinos tankar om Janssen. Janssen kan inte mer än att komma in och göra det bästa av situationen, och som rollspelare har han tydligen en plats i Spurs just nu. Att komma in med några få minuter kvar och spela för laget är bra gjort.- Jag trodde att det skulle se bättre ut. Jag trodde inte att avståndet till ettan skulle vara så stort. På så sätt är jag besviken. Men vad gör man, det är inte Spurs som har tagit för få poäng, det är Chelsea som har tagit för många. I övrigt känns det bra, även om det knappast är över förväntan. Manchester U nited och Arsenal har båda spelat en match mindre, men avståndet på sju respektive nio poäng ger goda förutsättningar inför säsongsavslutningen. Det är viktigt att nå Champions League , och där ligger Spurs riktigt bra till även om det är långtifrån klart. Men helgen var bra, och det var trevligt att se att det blev oavgjort mellan Manchester C ity och Liverpool Tottenham gjorde kanske egentligen inte riktigt jobbet hemma mot Southampton, men det räckte ändå för att ta tre poäng. Matchen slutade 2-1 efter en ganska bra första halvlek och en svag andra halva. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.Tottenham lyckades på söndagseftermiddagen hemmabesegra Southampton med 2-1. Det såg ut att bli en bekväm resa mot tre poäng när Spurs gick till halvtidsvila med 2-0. Tottenham slutade sedan spela fotboll och Southampton fick kontakt, men sett till chanser hände inte så mycket mer efter reduceringen.Tottenham spelar på söndagen hemma mot Southampton. Harry Kane skadade sig mot Millwall och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur Spurs ska klara sig utan skyttekungen.En konversation med stundtals oklar koppling till Tottenham Hotspur.Tottenham hade inga som helst problem med Millwall utan avancerade på söndagen till semifinal i FA-cupen. Matchen slutade 6-0 efter att Harry Kane utgått skadad och Heung-min Son gjort tre mål. HF Löfgren svarar på några aktuella frågor.Mauricio Pochettino visade tydligt att ett avancemang i FA-cupen var prioriterat med endast några få ändringar i en annars förväntad startelva när man besegrade Millwall med klara 6-0 (2-0).På söndagen gästas Tottenham av League One-laget Millwall för att avgöra vilket lag som tar sig till semifinal i årets upplaga av FA-cupen.Tottenham besegrade på söndagen Everton med 3-2. Harry Kane gjorde två mål och missade därmed ett hattrick för tredje raka helgen. Peter Hecktor svarar på några aktuella frågor.En konversation med stundtals oklar koppling till Tottenham Hotspur.Tottenham hemmabesegrade Everton med 3-2 efter en fin insats på White Hart Lane. Harry Kane gjorde två mål och jagade hattrick i den andra halvleken, men istället var det Dele Alli som fick sätta Spurs tredje mål. Vinsten innebär tre viktiga poäng i toppstriden och det ser bra ut inför avslutningen av säsongen.