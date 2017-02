Det blev tre poäng mot Middlesbrough, men det var knappast en säker seger.

Dagen efter: Så mycket svårare nu

Tottenham besegrade på lördagen Middlesbrough med 1-0. Det krävdes ett straffmål för att Spurs skulle avgöra, och vinsten var hotad på övertid. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.

1. Spurs vann med 1-0 mot Middlesbrough. Vi vet, poängen var det viktigaste och allt det där, men känner du ändå inte oro över hur trögt det plötsligt går?



- Jo, så är det, det känns inte alls lika bra nu som det gjorde för bara ett par veckor sedan. Det är märkligt att det ska behöva vara så, men kanske att vi blir lite lurade av det som sker efter att Spurs har tagit ledningen. För det är klart att det är väldigt mycket lättare att spela fotboll när motståndarlaget inte bara kan försvara sig.





2. Det blev en ny nolla mot Middlesbrough. 16 insläppta mål på 24 omgångar är ett strålande facit och ger Spurs den bästa defensiven i ligan. Arsenal, Liverpool och Manchester City har exempelvis alla släppt in mellan 28 och 30 mål. Det måste vi glädjas över?



- Ja, det är klart. Men som med allt annat som är bra tar vi det lätt för givet. Men det är galet bra. Att Spurs dessutom dragits med en hel del skador på viktiga kuggar i backlinjen gör det än mer imponerande. Målvakten fungerar bra, backlinjen fungerar bra, men nog är det väl så att skölden framför backlinjen fungerar allra bäst. Victor Wanyama och Mousa Dembele gör det fantastiskt bra. Wanyama förtjänar alla hyllningar som han kan få, att han skulle göra det så här bra kunde jag verkligen inte tro. Men för mig är det ändå Dembele som gör störst skillnad. Hans sätt att agera gör det här laget. Han både försvarar och anfaller med en sådan självklarhet, han tar alltid ansvar och han gömmer sig aldrig, det är så viktigt. Han har en kropp som kan stå emot motståndarpress, det går därför att spela honom trots att han har spelare i ryggen, till skillnad från vissa andra i det här laget. Sedan hans sätt att slå ut motståndare när han driver boll rakt in i planen, det är oerhört effektivt, och det tvingar motståndarna att släppa på bevakningen av övriga i Spurs.





3. Om en vecka väntar Liverpool på bortaplan. Med tanke på att Chelsea ligger nio poäng före Spurs är väl tre poäng ett måste för att det ska gå att drömma om en ligatitel?



- Ja, så är det väl. Men vi hade väl sagt detsamma även om försprånget för Chelsea varit ett par poäng mindre. Det är nog läge att fokusera mindre på det där. Spurs kan inte åka till Liverpool och känna att allt annat än tre poäng är värdelöst. Det här är en svår match, och ett kryss är ett okej resultat. Sedan är det klart att Spurs ska försöka vinna, men det är inte läge för nåt som påminner om matchen mot Chelsea förra säsongen. Det är fullt möjligt att Spurs aldrig kommer i närheten av någon titel även om Liverpool besegras. Jag tycker att det är Liverpool som måste gå in i den här matchen och känna att tre poäng är en nödvändighet. Chelsea kör sitt race. Tottenham måste fokusera på att göra sitt, och i det ingår att försöka försvara positionen man har snarare än att satsa allt på att komma ikapp Chelsea. Visst vill jag vinna mot Liverpool, men det är lättare sagt än gjort. Jag vill absolut inte se en huvudlös toksatsning där säsongen offras för desperat jakt på Chelsea.

2017-02-05 16:10:00

