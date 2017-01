We've got Alli...

Dagen efter: Spurs 2-0 Chelsea

Chelsea kom till White Hart Lane med 13 raka segrar i ligaspelet, men tack vare två mål av stekhete Dele Alli så stannade segersviten där. Anton Larsson svarar på några aktuella frågor.

1. Spurs lyckades hemmabesegra Chelsea med 2-0. Vad är du mest nöjd med?

- Att vi slog Chelsea genom att spela som Chelsea. Med det menar jag att vi spelade kompakt, tråkigt, vi hade stort tålamod med bollen och var kliniska i anfallsspelet. Vi visade upp en ny sida. Efter att vi gjorde 2-0 kändes det som att matchen var avgjord. Jag har, som alla andra spursvänner, vant mig vid att sitta som på nålar även om vi leder med 2-0 hemma med 5 minuter kvar. Det har alltid funnits en känsla av att vad som helst kan hända. Det kändes inte så igår. Sen är det givetvis så att man måste vara nöjd med 3 poäng mot serieledarna och att vi samtidigt, på allvar, återigen är med i toppstriden.





2. Chelsea hade två dagar mer vila över jul och nyårs-matcherna. Arsenal hade en dag mer vila än Spurs, medan Manchester United spelade sina matcher på lika många dagar som Spurs. Håller du med Arsene Wenger och José Mourinho om att det var orättvist (även om dom inte menade så...), och vad har du att säga om Mauricio Pochettinos matchning av laget?

- Både Wenger och Mourinho känns extra gamla och gnälliga nuförtiden. Båda två har mångårig erfarenhet från ligan och är således väl medvetna om den tuffa matchningen som sker runt jul och nyår. Den här gången tror jag de sa som de sa enbart för att skydda sig själva mot eventuella poängtapp. Förutsättningarna är mer eller mindre lika för alla så jag tycker inte det är något att lägga alltför stor fokus på. Med det sagt så är spelschemat löjligt tätt just nu och det känns som att skaderisken för spelarna ökar onödigt mycket under den här perioden. När det kommer till Pochettinos matchning av laget så är det svårt att komma med någon egentlig kritik. Jag har fullt förtroende för Poch och hans stab. Om han känner att spelare som Kane, Alli, Rose och Toby är tillräckligt fräscha för att spela så ska dem också spelas. Matchen mot





3. Spurs klättrar i och med vinsten närmare Chelsea. Vågar du hoppas på att det ska kunna räcka hela vägen?

- Jag väljer att hålla en låg profil. Den situationen som vi befinner oss i just nu får vi gärna fortsätta med. Det pratas om Chelsea, om Zlatan, om Klopp, Guardiola osv. Vi smyger under radarn och ju längre det fortsätter, desto bättre. Vi har fin form, börjar spela bättre och bättre men hur långt det kan räcka är för tidigt att svara på. Det viktiga är att fortsätta vinna matcher och fokusera på det vi kan påverka, mer än så kan man inte kräva. Det som olika pundits i England diskuterade flitigt igår efter matchen var att - Att vi slog Chelsea genom att spela som Chelsea. Med det menar jag att vi spelade kompakt, tråkigt, vi hade stort tålamod med bollen och var kliniska i anfallsspelet. Vi visade upp en ny sida. Efter att vi gjorde 2-0 kändes det som att matchen var avgjord. Jag har, som alla andra spursvänner, vant mig vid att sitta som på nålar även om vi leder med 2-0 hemma med 5 minuter kvar. Det har alltid funnits en känsla av att vad som helst kan hända. Det kändes inte så igår. Sen är det givetvis så att man måste vara nöjd med 3 poäng mot serieledarna och att vi samtidigt, på allvar, återigen är med i toppstriden.- Både Wenger och Mourinho känns extra gamla och gnälliga nuförtiden. Båda två har mångårig erfarenhet från ligan och är således väl medvetna om den tuffa matchningen som sker runt jul och nyår. Den här gången tror jag de sa som de sa enbart för att skydda sig själva mot eventuella poängtapp. Förutsättningarna är mer eller mindre lika för alla så jag tycker inte det är något att lägga alltför stor fokus på. Med det sagt så är spelschemat löjligt tätt just nu och det känns som att skaderisken för spelarna ökar onödigt mycket under den här perioden. När det kommer till Pochettinos matchning av laget så är det svårt att komma med någon egentlig kritik. Jag har fullt förtroende för Poch och hans stab. Om han känner att spelare som Kane, Alli, Rose och Toby är tillräckligt fräscha för att spela så ska dem också spelas. Matchen mot Aston Villa i helgen blir ett ypperligt tillfälle för lite rotation på truppen.- Jag väljer att hålla en låg profil. Den situationen som vi befinner oss i just nu får vi gärna fortsätta med. Det pratas om Chelsea, om Zlatan, om Klopp, Guardiola osv. Vi smyger under radarn och ju längre det fortsätter, desto bättre. Vi har fin form, börjar spela bättre och bättre men hur långt det kan räcka är för tidigt att svara på. Det viktiga är att fortsätta vinna matcher och fokusera på det vi kan påverka, mer än så kan man inte kräva. Det som olika pundits i England diskuterade flitigt igår efter matchen var att Tottenham hade gjort övriga topplag en stor tjänst genom att besegra Chelsea. I slutändan kan det visa sig att den största tjänsten, den gjorde dem mot sig själva.

0 KOMMENTARER 389 VISNINGAR 0 KOMMENTARER389 VISNINGAR SPURSREDAKTIONEN

2017-01-05 15:34:44

ANNONS:

Fler artiklar om Tottenham

Tottenham

2017-01-05 15:34:44

Tottenham

2017-01-05 00:43:00

Tottenham

2017-01-03 15:37:00

Tottenham

2017-01-02 16:39:00

Tottenham

2017-01-01 16:50:00

Tottenham

2016-12-31 17:56:00

Tottenham

2016-12-29 15:25:00

Tottenham

2016-12-28 23:58:00

Tottenham

2016-12-28 22:20:00

Tottenham

2016-12-27 18:27:00

ANNONS:

Chelsea kom till White Hart Lane med 13 raka segrar i ligaspelet, men tack vare två mål av stekhete Dele Alli så stannade segersviten där. Anton Larsson svarar på några aktuella frågor.Inför onsdagskvällens Londonderby hade serieledarna Chelsea möjligheten att bärga sin fjortonde raka seger, men Mauricio Pochettinos unga Tottenham ville annat och utmanövrerade gästerna taktiskt på White Hart Lane och vann fullt rättvist med 2-0 (1-0).På onsdagkväll tar Tottenham emot Chelsea i ett glödhett derby. Frågan på allas läppar - hur ska Spurs kunna stoppa vinstmaskinen Chelsea?Tottenham går fortsatt bra. 4-1 borta mot Southampton följdes upp av 4-1 även borta mot Watford. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.Tottenham gjorde det mesta rätt borta mot Watford och lyckades vinna med 4-1. Harry Kane och Dele Alli gjorde två mål var när Spurs klättrade förbi Manchester City i tabellen. Spurs ledde med 3-0 i halvtid och den andra halvleken blev därför inte särskilt spännande.Tottenham jagar tre nya poäng när man spelar borta mot Watford på 2017 års första dag. Det är många matcher just nu och det gäller för Mauricio Pochettino att få spelarna att prestera i match efter match. Kan Spurs fortsätta att plocka vinster för att kanske till och med kunna kliva in bland topp fyra?Tottenham besegrade på onsdagen Southampton med 4-1 på bortaplan. Spurs hade länge det svårt med målskyttet, men nu går det bättre. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.Tottenham hade ett svårt utgångsläge inför bortamatchen mot Southampton. Alla andra topplag hade vunnit sina matcher och Southampton tog dessutom ledningen redan i matchinledningen. Men Spurs imponerade genom att kunna vända till klara 4-1 utan att egentligen göra något speciellt alls, och Spurs hakar därmed på lagen som jagar bakom Chelsea.2016 har kantats av många tragedier, sensationer och häpnadsväckande händelser. Vi tar en paus i dessa och förflyttar luppen till Tottenhams kalenderår för att summera händelserna.Det har varit lugnt över jul, men nu är det dags för något helt annat. Fram till nästa söndag väntar fyra matcher och en avgörande period väntar för Tottenham. Under annandagen vann alla topplag som spelade och Spurs måste på onsdagen därmed åka till Southampton och hämta hem tre poäng för att inte tappa.