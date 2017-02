Mauricio Pochettino har ett och annat att fundera över efter matchen mot Liverpool.

Dagen efter: Stor besvikelse

Tottenham förlorade på lördagen borta mot Liverpool. Vad som skulle kunna vara ett ganska väntat nederlag förvandlades till något mycket värre eftersom Spurs agerade som man gjorde. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.

1. Att förlora borta mot en toppkonkurrent som Liverpool är såklart aldrig bra. Men det är väl sånt som ändå händer?



- Ja, så är det. Men ändå inte. Att förlora en match som denna mot ett motstånd som inte passar Spurs, det måste vi kunna acceptera. Men samtidigt var det här något annat. Det här var matchen då mycket skulle avgöras. Spurs har kommit längre än vi hade vågat drömma om. Det här laget har lyft till en höjd på ett sätt som inte ska vara möjligt. Så, här stod vi nu inför en uppgift som vi visste skulle vara väldigt svår. Nånstans fanns där ändå ett hopp om tre poäng, vi har förstått att det här laget kan prestera på den nivå som tabellen visar, det har blivit svårt att känna att laget som gjort så mycket bra plötsligt inte längre skulle ha mer att få ut. Vem försöker vi lura genom att låtsas om att vi inte alls tror på det här lagets förmåga, inte lurar jag mig själv i alla fall, det känns för mig inte ärligt att i efterhand falla tillbaka i nåt resonemang där Spurs inte ska kunna mäta sig med topplagen i Premier League. Jag vet att Spurs kan mäta sig med topplagen, jag ser vad jag ser, och nu är det annorlunda jämfört med hur det var för några år sedan.



Men nu blev det ändå som det blev. Spurs hade ingen chans. Vid några sekvenser agerade vissa spelare på ett så dåligt sätt att man omöjligt kunde tro att det här var ett lag som har en stark defensiv. Individuella misstag sker, men nu var det lite väl många i lite väl avgörande lägen, och känslan var att frekvensen av misstag var så hög att det knappt ens går att prata om individuella misstag. Det kändes inte som slumpen, det var inte otur, det här var bara dåligt. Sättet som laget inte var med i matchen påminde en hel del om hur Spurs under hösten tog sig an Champions League. Det här var inte ett kollektiv som visste vad dom skulle göra.



Det här var inte bara en förlust mot en toppkonkurrent. Det här var inte alls som förlusterna mot





2. Så, varför blev det såhär?



- Jag vet inte. Det är klart att målen påverkade matchen. Men matchen påverkade också målen. Jag vet inte riktigt vad planen var när laget var så utspritt som det var redan från start. När spelarna kommer längre ifrån varandra blir det svårare att reparera misstag. Det blir också mycket lättare för motståndarna att spela boll.



Spurs visste att Liverpool skulle gå ut till match med massor av energi. Det var helt givet att hemmalaget ville få till en matchbild precis som den som vi fick se. Spurs fick inte fast någon boll. Man fick inget utrymme att andas, och man kunde inte hantera situationen. Spurs brukar kunna vårda bollen. Men nu såg det inte ut som att spelarna hade förstått betydelsen av att bestämma tempot i matchen. Det spelades lite för svårt och Liverpool lyftes av att vinna tillbaka bollen och sen skapa röriga situationer i Spurs straffområde. Det mentala spelet är viktigt i fotboll. Liverpool har varit inne i en tung period. Spurs behövde få Liverpool att känna att det här skulle bli en sån där match där det inte gick att få något flyt i spelet. Om Liverpool inte kom rätt i offensiven talade mycket för att bristen på självförtroende även skulle sänka defensiven. Men istället lyckades Liverpool få Spurs att se riktigt rörigt ut. Liverpool fick utdelning på sin inställning, laget behövde en riktigt bra start för att tro på det här och en riktigt bra start var precis vad man fick.





3. Är det över nu, kommer Spurs att falla ihop på ett sätt som påminner om hur laget hanterade förlusten mot Chelsea förra året?



- Nja, det återstår att se. Helt klart känner jag viss oro. Det här var verkligen mycket sämre än vad jag hade trott. Jag kunde se en förlust, men Spurs genomförande av den här matchen får mig faktiskt att omvärdera det här laget. Den första halvan av den första halvleken var avslöjande. Jag kan inte med säkerhet slå fast att



2017-02-12 09:02:00

