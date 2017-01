Dagen efter: They were all good

Tottenham hemmabesegrade på lördagen West Brom med 4-0. Framförallt den första halvleken var fantastisk från Spurs sida och det är väldigt glada miner efter matchen. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.

- Harry Kane var bäst. Han öppnade målskyttet och han gjorde hattrick, då är han bäst. Sen vill jag verkligen lyfta fram Mousa Dembele, jag gör ofta det, men just igår var han fantastisk så länge som matchen levde. Harry Winks har gjort det bra när han har spelat, men han kan aldrig spela som Dembele. Just att Dembele har fysiken gör att han kan skydda bollen på ett sätt som en tunnare spelare inte kan, och Dembeles vändningar in mot motståndare för att dra på sig bevakning är ett oerhört effektivt sätt att frigöra medspelare som behöver större ytor. Sedan känns det såklart sjukt orättvist mot allt och alla att inte nämnas, för alla var bra och till och med Hugo Lloris fick visa sig från sin bästa sida när han räddade det där avslutet i den första halvleken som ändå inte spelade någon roll eftersom domaren redan vinkat för offside. Men för mig var det matchens räddning, hur bra Ben Foster än spelade i det andra målet.- Tre mittbackar ger en oerhörd stabilitet när det kombineras med två starka centrala mittfältare. Spurs kommer att vinna det centrala mittfältet om inte motståndarna verkligen trycker in massa folk där. Detta ger att det blir svårt att plocka bort Danny Rose och Kyle Walker, utan Spurs kan hota både från kanter och genom Dembele centralt. Det skapar ytor för hela laget eftersom motståndarna tvingas sprida på sig. Sedan har jag tjatat om att Dele Alli måste vara nära Harry Kane för att det är Alli som genom sitt sätt att röra sig och sitt sätt att målmedvetet hota river upp sår i motståndarförsvarets mest kritiska område. Detta öppnar upp för Kane, och det öppnar upp för Eriksen. Allt funkar mycket bra. Eftersom Rose och Walker gör större offensiv nytta än en spelare som skulle gå in i en offensiv trea i 4231 har Spurs blivit ett lag som hotar mer framåt genom att helt enkelt trycka in en tredje mittback på bekostnad av en spelare som Heung-min Son (eller Erik Lamela ).- Det känns som en match där det är svårt att peka ut ett lag som favorit. Det är väl inte helt olikt senast Spurs var i Manchester. Då lyckades José Mourinho låsa Spurs genom att pressa högt och inte ge ytterbackarna möjligheten att ge sig iväg, och i kombination med att Dembele inte fick några ytor alls mot starka motståndare så hittade Spurs aldrig spelet. Även om det var det gamla spelsystemet i den matchen så känns det ändå lite oroväckande. Pep Guardiola förlorade matchen mot Mauricio Pochettino på White Hart Lane och jag utgår från att Guardiola har klurat ordentligt på hur han ska få ge igen i den här matchen.Jag räknar med att Kevin Wimmer får spela istället för Jan Vertonghen , men att vi i övrigt får se samma lag som mot West Brom. Jag hör att vissa vill få in Ben Davies, men för mig känns det inte rätt. Jag vill se tre riktiga mittbackar i en trebackslinje, det spelar ingen roll att Davies har lirat på liknande sätt förr. Nä, krångla nu inte till det här utan fortsätt på inslagen väg.Sedan hoppas jag slippa se liknande reaktioner som vi fick se efter förlusten mot Manchester U nited. Jag hoppas att Spurs supportrar kan fortsätta att tro på det som händer i klubben just nu även om resultatet inte går med det egna laget i en supersvår bortamatch. Men framförallt hoppas jag att jag slipper att ens behöva möta besvikna reaktioner från Spurs supportrar eftersom jag både hoppas och tror att Spurs åter kan åka till Manchester City och få med sig tre poäng hem.