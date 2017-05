Dagen efter: Unik offensiv bredd

Tottenham körde på torsdagskvällen över Leicester. Matchen slutade 6-1 efter att Harry Kane gjort fyra mål och Dele Alli gjort två. HF Löfgren svarar på några aktuella frågor.

- Nej! Åtminstone inte inför matchen. Det kändes lite som säsongen avslutades i söndags och den här matchen har jag inte funderat särskilt mycket på, vare sig under matchdagen eller tidigare i veckan. Mentalt är jag redan inne i Silly Season och alla tankar är fokuserade på nästa säsong. Igår knäppte jag på sändningen 20:44 och satte mig ner i soffan med vilopuls. Normalt sett har jag närmast förmaksflimmer när jag bänkar mig vid TVn. Men när väl domaren blåser till avspark och man häller upp en kall i glaset så blir det som vanligt. Man går direkt in i matchmode och plötsligt känns det som att matchen gäller livet. Att det sedan blev en sån här fest gjorde det inte svårare att leva sig in i stämningen. Det blev en riktigt härlig torsdagskväll och en fin revansch på Leicester för förra säsongen.

- Helt otroligt viktigt är det. Alla 3 har alltså gjort över 20 mål den här säsongen (i alla turneringar). Finns det någon annan klubb i Europa som har 3 spelare noterade för +20 mål? Det måste vara unikt! Idag gör vi 6 mål utan att Dele Alli gör ett enda. Dessutom sitter Christian Eriksen, vår assistkung och 4:e bäste målskytt på bänken och softar hela matchen. Det här ger så oerhört många möjligheter offensivt för Spurs. Har en eller tom två av dessa spelare en sämre dag så finns det en 3:e eller 4:e som kan smälla dit ett par bollar. Kane kan gå skadad i flera veckor men vi fortsätter oförtrutet att göra mål och samla 3-poängare. Att ha det så här förspänt gör att vi inte blir särskilt sårbara vid skador eller formdippar.

Håller också med dig kring inledningen på din fråga. Son och Kane är verkligen två helt olika typer. Dele är också en helt annan typ och liknar varken Son eller Kane. De tre herrarna är som hörnen på en triangel, så långt ifrån varandra man kan komma som spelartyper. Men det är väl därför som samarbetet blir så oerhört dynamiskt och fruktsamt. En viss typ kanske också passar bättre mot visst motstånd och i en viss matchbild. De ligger lite på rulle och turas om att dominera i olika matcher.

Utöver de 4 spelarna jag har nämnt så har vi också Lamela och Janssen i bakfickan. Tänk om vi fick tillbaka en fräsch och stark Lamela som ett alternativ till Eriksen? I Lamela har vi också ytterligare en unik spelartyp som bidrar till dynamiken. Tänk också om Pochettino kan låsa upp Janssens blockeringar under sommaren och vi får en back up striker till Kane som kan sätta dit en 7-8 bollar extra under säsongen? Offensivt känns det som att vi har hur många alternativ som helst när alla är hela. Jag ser därför inget som helst behov av att förstärka offensiven under transferfönstret, under förutsättning att alla stannar. Då har jag ändå inte nämnt våra ungtuppar med Edwards i spetsen!

- Jag har varit tveksam till Sissokoköpet ända sedan ryktena började komma på deadline day i höstas. Jag förstår inte den värvningen över huvud taget om inte syftet var att få in en kontringsspelare att sätta in mot riktigt spelskickliga lag i Champions League . Tyvärr har vi inte fått se röken av EM-formen från i somras en enda gång under säsongen och bristerna i tekniken är tydliga även för en blind Sissokoälskare. Sissoko har inte ens varit bra på det enda han är bra på, dvs älga fram med bollen, köra ”tjockisfinten” och älga vidare. Jag lider verkligen med honom. Det måste kännas fruktansvärt att knappt ens kunna lyckas med en mottagning på rullande boll.Om jag ska säga något positivt så klarade han av positionsspelet på ett bättre sätt än vad Son gjorde i motsvarande position, till vänster, i FA-cupsemin mot Chelsea . Defensivt klarade han av det hyfsat men frågan är om han egentligen sattes på så värst stora prov mot ett ganska blekt Leicester? Möjligen så är detta hans position trots allt? Men eftersom både Walker och Trippier är många klasser bättre så har jag svårt att se någon framtid för Sissoko i Spurs. Om han är kvar i klubben i september så beror det nog snarare på att vi inte har hittat någon köpare än att vi skulle vilja satsa på honom en säsong till.Framtiden är Liljevit!