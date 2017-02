2017-02-19 15:00

Fulham - Tottenham



Heung-min Son ligger bra till för en startplats efter att ha inlett på bänken senast.

Fulham kan fördjupa Spurs kris

Tottenham har det svårt. Förlusten i den senaste ligamatchen följdes upp av en förlust i Europa League. Nu väntar en tredje tävling, och Fulham ser säkert möjligheterna att ge Spurs en tredje raka förlust.







Vertonghen kan få speltid

När



En svag period i ligan nådde sin hittills lägsta nivå i den senaste ligamatchen mot





Fulham på väg uppåt

Det är skillnad på bortamatch och bortamatch. När Spurs på söndagen spelar borta mot Fulham kan det nog kännas mer hemma än en hemmamatch på Wembley. Fulham har vaknat till i ligaspelet och är på god väg att hitta upp till en kvalplats som skulle kunna ge spel i





Möjlig startelva Spurs:

Vorm

Trippier Alderweireld Wimmer Davies

Dier Winks

Sissoko Alli Eriksen

Son Det går inte bra nu. Det som brukade vara så självklart hackar rejält. Spurs har enorma svårigheter att få igång offensiven. Att defensiven ändå fungerar hyggligt kan vara räddningen, för med en stabil grund tenderar svackor att bli kortare, men om Spurs förlorar mot Fulham kommer det skaka om Spurs på ett sett vi inte är vana vid under Mauricio Pochettino.När Jan Vertonghen skadade sig kunde man läsa mycket av reaktionen. Här var en kille som verkligen visade att han hade närvaro att inse att nu väntade en tids frånvaro från fotbollen, och det gick inte att gå miste om hans besvikelse. Vertonghen har aldrig sett ut att bry sig mer. Det sade mycket om var Tottenham befann sig då, och kanske har perioden sedan Vertonghens skada sagt ännu mer om Vertonghens betydelse för det här laget. Det är klart att det är extra olyckligt att även Danny Rose varit borta, men för spelarnas status har det här betytt att båda klättrat på listan över betydelsefulla spelare. Mot Fulham kan Vertonghen vara tillbaka, och kanske kan hans återkomst vara vändningen som det här laget behöver. Ett inhopp med halvtimmen kvar känns mest troligt för Vertonghen, och blir det så kan han kanske starta mot Gent i veckan som kommer.En svag period i ligan nådde sin hittills lägsta nivå i den senaste ligamatchen mot Liverpool . Spurs följde upp denna svaga insats med ett nytt bottennapp i Europa League . Spurs förlorade borta mot Gent och känslan just nu är allt annat än positiv. Det var inte så att Spurs vilade massa spelare, utan det var ett starkt lag som inte alls fick det att fungera i Belgien. Mot Fulham kommer en ny chans för Spurs att få igång spelet igen. Harry Kane kan få vila vilket bör öppna upp för Heung-min Son på topp, om inte Vincent Janssen åter hämtas in från kylan.Det är skillnad på bortamatch och bortamatch. När Spurs på söndagen spelar borta mot Fulham kan det nog kännas mer hemma än en hemmamatch på Wembley. Fulham har vaknat till i ligaspelet och är på god väg att hitta upp till en kvalplats som skulle kunna ge spel i Premier League nästa säsong. Laget ligger för tillfället åtta, och det är sex poäng upp till kvalplats, men ambitionerna måste finnas där. Att det nu väntar en FA-cupmatch ska inte behöva störa Fulham jakt, utan ett eventuellt avancemang mot Spurs lär bara stärka laget i jakten på toppen. För Tottenham känns matchen mindre lustig, men det är hög tid för det här laget att visa att det finns en väg ut ur det mörker man har hamnat i.VormTrippier Alderweireld Wimmer DaviesDier WinksSissoko Alli EriksenSon

0 KOMMENTARER 152 VISNINGAR 0 KOMMENTARER152 VISNINGAR BROR HEMMING

brorhemming@gmail.com

2017-02-18 13:53:00

ANNONS:

Fler artiklar om Tottenham

Tottenham

2017-02-18 13:53:00

Tottenham

2017-02-17 11:06:00

Tottenham

2017-02-16 21:03:00

Tottenham

2017-02-15 19:47:00

Tottenham

2017-02-12 09:02:00

Tottenham

2017-02-11 21:19:00

Tottenham

2017-02-10 19:46:00

Tottenham

2017-02-09 20:45:00

Tottenham

2017-02-05 16:10:00

Tottenham

2017-02-04 21:00:00

ANNONS:

Tottenham har det svårt. Förlusten i den senaste ligamatchen följdes upp av en förlust i Europa League. Nu väntar en tredje tävling, och Fulham ser säkert möjligheterna att ge Spurs en tredje raka förlust.Tottenham åkte på torsdagen till Belgien där Gent blev för en för svår uppgift. Hemmalaget vann med 1-0 och Spurs har ett jobb att göra i returen. HF Löfgren svarar på några aktuella frågor.Tottenham förlorade på torsdagskvällen borta mot belgiska Gent. Matchen slutade 1-0 efter att hemmalaget tagit ledningen efter en timmes spel. Returen väntar om en vecka och Spurs måste höja sig rejält för att ge supportrarna något att tro på under våren.Champions League som skulle bli en fest blev något helt annat. Champions League blev Europa League. På torsdagen spelar Spurs borta mot Gent.Tottenham förlorade på lördagen borta mot Liverpool. Vad som skulle kunna vara ett ganska väntat nederlag förvandlades till något mycket värre eftersom Spurs agerade som man gjorde. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.Tottenham är inte ett lag som åker till Liverpool och tar tre poäng. Spurs är ett lag som åker till Liverpool och viker ner sig. Liverpool besegrade Spurs med 2-0 i en match som tidigt kändes avgjord.Tottenham spelar på lördagen borta mot Liverpool i en match där oerhört mycket står på spel. Om Spurs lyckas vinna kommer känslan vara att Spurs trots ett stort avstånd till Chelsea utmanar om titeln. Om Liverpool vinner dras Spurs istället in i kampen om CL-platserna då Liverpool minskar avståndet till Spurs till bara en poäng.Tottenham beger sig till "kalla" Liverpool för att ta sig an ett icke-så självspelande (?) piano påpiskat av en psykotisk tysk. Hur har Klopps fru det i allt detta? Och vem är spelaren respektive tränaren som får Jimmy att uppleva så vitt skiljda känslor?Tottenham besegrade på lördagen Middlesbrough med 1-0. Det krävdes ett straffmål för att Spurs skulle avgöra, och vinsten var hotad på övertid. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.Tottenham lyckades efter stora besvär besegra Middlesbrough hemma på White Hart Lane. Det krävdes en straffspark för att Spurs skulle få hål på motståndarna. Harry Kane placerade säkert in bollen från elva meter och Spurs vann med 1-0.