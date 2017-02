2017-02-16 19:00

AA Gent - Tottenham



Harry Kane kan få starta matchen om Mauricio Pochettino känner att han måste göra en satsning för att minimera risken för fler motgångar.

Bortamatch mot Gent

Champions League som skulle bli en fest blev något helt annat. Champions League blev Europa League. På torsdagen spelar Spurs borta mot Gent.







Gent den första av tre cupmatcher

Det är uppehåll i









Lång väg till finalen

Pochettinos satsning på Champions League har ifrågasatts. Tottenhams spel i Europa League brukar annars följa ett annat mönster, där Spurs går starkt i gruppspel och någon eller några omgångar i utslagsfasen innan mer intressanta uppgifter på annat håll leder till att spelare plötsligt vilas när det börjar närma sig den mest intressanta delen av tävlingen. Nu är vi bara framme vid sextondelsfinal och den brukar Spurs hantera bra.





Möjlig startelva Spurs:

Vorm

Trippier Alderweireld Wimmer Davies

Winks Dier

Sissoko Alli Eriksen

Kane

Vi är inne i februari. Fortfarande återstår mycket av säsongen. Den hektiska perioden över nyår är avklarad. Nog borde vi ha fallit in i en serielunk där allt känns ganska förutsägbart. Spurs insats mot Liverpool har dock skakat liv i det här, och det rejält. Plötsligt känns Spurs säsongsavslutning oförutsägbar. Vi vet inte hur Spurs kommer gå in i den period som i maj slutar med definitiva vinnare och definitiva förlorare. Vissa kommer att få lyfta pokaler, andra missar att kvalificera sig för Champions League

Det är uppehåll i Premier League

Europa League följs av FA-cup och mer Europa League. Spurs kan komma ut ur denna period med drömmar om pokaler, men det kan också se väldigt annorlunda ut. Efter förlusten mot Liverpool tror inte många på att Spurs ska komma ikapp Chelsea i ligan. Hotet om att missa topp fyra hänger över klubben. Daniel Levy har byggt en klubb som är på väg någonstans, och efter en åtminstone relativt fantastisk tid under Mauricio Pochettino frågar vi oss i vilken riktning det här nu ska ta vägen. Inför mötet med Liverpool drömde en del av oss om ligatiteln. Nu undrar vi vilka drömmar som finns kvar när nästa ligamatch ska spelas.

Tottenham väntas blanda upp det starkaste laget med några som ligger nära en plats i startelvan. Spelare som Moussa Sissoko , Kieran Trippier och Harry Winks bör ligga bra till för en startplats.

Gent ligger åtta i den belgiska ligan i en ganska jämn tabell. Laget slutade tvåa i Europa Leagues gruppspel där det mest anmärkningsvärda är tio insläppta mål över dubbelmötet med Shaktar Donetsk.

